Додано: Пон 05 чер, 2023 22:13

Будівельник

Ти, як завжди заєралашив.

Образно того ж генерала Кривоноса не призивають не тому що з нього, як з козла молока. (Образно - тому що з ним ще й політична підстава).

А тому що поки таких вистачає...

На таких посадах.

(І тому навіть відмовляють при його бажанні).

Дійде черга до мене, то й призвуть.

Змінять закони, то й замінять мною навіть Успіха.



Але поки Потрібні, вкрай необхідні саме отакі, як ти, комвзводи, прапорщики розвідники, які вміють і знають ого-го на рівні молодших командирів і т.д. і т.п. як ти розписував свою героїчну службу в ГСВГ.



Але в тебе давлєніє. Яке не заважає тобі бігати на лижах при запаленні легенів після ковіду, пропонувати мені змагання на кулачках, стрільбі.

Але в ТЦК у тебе давлєніє.

Коли мого знайомого з білим білетом, епілепсією з дитинства і довідкою психа + ЖКТ капець - запросто сказали, що потрібен))



Ще раз: маєш претензії, будь добр, починай спочатку з себе. Зі свого прикладу.



Не потрібен я на фронті, то тим паче які прензії-то???

Ти там вже зовсім заплутався у своїх затєлках.

Нагадую -- на героя чи хероя я не претендував і не претендую.



І нагадаю тобі: з "халяви" в ЗСУ ти втік...

Совку служити хотів, в ГСВГ хотів, а в ЗСУ - ні. Тому й кажу, що втік -- контакт закінчився, совок розвалився. Такі ти причини сам назвав.