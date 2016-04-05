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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4297429842994300>
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:49

  amtrans написав:В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.

73% ще не осозналі,
щодо курсу грн./$, то так і є
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:05

  Hotab написав:Faceless , мене теж дивує, що ЛАД наче і не дурний абсолютно, але інколи вміє щось увімкнути «не розумію!»

А мене дивує, що Hotab і Faceless, наче перший день на форумі, виказують стурбованість махровому пропагандону, який чітко та невпинно гне свою лінію підтримки ворога, звісно свідомо, бо він
  Hotab написав:... наче і не дурний абсолютно..
і добре вміє вмикати дурня, коли треба. Таких колаборантів ще пошукати.

ПС. Зе - красавчик: "Скільки ще катастроф потрібно, щоб держава-терорист нарешті побачила, що терор не є інструментом впливу на рішення НАТО? Нарешті варто визначити, що Україна буде членом НАТО, і це можна визначити лише запрошенням для України приєднатися. Нарешті варто визначити алгоритм, коли й у результаті яких кроків відбудеться таке приєднання. І нарешті варто оформити гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.
https://gordonua.com/ukr/news/war/zelen ... 67305.html
fler
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:11

  Letusrock написав:
  amtrans написав:Після подій сьогоднішньої ночі в мене великі сумніви що контрнаступ взагалі може щось змінити на жаль. Якщо воно настільки хворе що віддало наказ знищити ГЕС то легко віддасть наказ знищити і АЕС а там і до тактичної ядерної зброї недалеко.


щоб не вийшло так що звільнена територія буде у вигляді радіоактивної пустелі.
P.S. Я не про те що не потрібно звільняти
P.S.2 Чекаємо коментар песікота про рашистські наративи і т.д.)

Радиактивна пустеля - це набагато краще ніж територія заселена кацапами. Тому що радиактивність розсіється з часом, а кацапи тільки розмножуються.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:20

  amtrans написав:В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.

Наслідки разів в 10 менші за Чорнобиль. А до чого тут гривня я взагалі хз.
Ринок існує, просто люди більш адекватно оцінюють ситуацію ніж ви.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:31

  andrijk777 написав:
  amtrans написав:В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.

Наслідки разів в 10 менші за Чорнобиль. А до чого тут гривня я взагалі хз.
Ринок існує, просто люди більш адекватно оцінюють ситуацію ніж ви.


Ну, по-перше, ця цитата перенесена модераторами з валютної гілки. По-друге, якщо ви вважаєте що підрив дамби це все і на цьому все закінчиться ну я не знаю що вам сказати... ЗАЕС це тільки питання часу.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:37

  amtrans написав:
  andrijk777 написав:
  amtrans написав:В країні техногенна катастрофа за вірогідними наслідками порівняна з Чорнобилем а гривні хоть би що. Це ще один доказ що валютного ринку в нас немає а курс прибитий цвяхами.

Наслідки разів в 10 менші за Чорнобиль. А до чого тут гривня я взагалі хз.
Ринок існує, просто люди більш адекватно оцінюють ситуацію ніж ви.


Ну, по-перше, ця цитата перенесена модераторами з валютної гілки. По-друге, якщо ви вважаєте що підрив дамби це все і на цьому все закінчиться ну я не знаю що вам сказати... ЗАЕС це тільки питання часу.

ЗАЕС зараз фактичн оне працює. Можливо, її доведеться консервувати.
А сам по собі підрив дамби й порівнювати не можна з Чорнобилем. Так, непоправна шкода екосистемам буде (як була і при створенні водосховища), але рівень води спаде за кілька днів і безпосередньої небезпеки після того не буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:44

  airmax78 написав:
  Letusrock написав:
  amtrans написав:Після подій сьогоднішньої ночі в мене великі сумніви що контрнаступ взагалі може щось змінити на жаль. Якщо воно настільки хворе що віддало наказ знищити ГЕС то легко віддасть наказ знищити і АЕС а там і до тактичної ядерної зброї недалеко.


щоб не вийшло так що звільнена територія буде у вигляді радіоактивної пустелі.
P.S. Я не про те що не потрібно звільняти
P.S.2 Чекаємо коментар песікота про рашистські наративи і т.д.)

Радиактивна пустеля - це набагато краще ніж територія заселена кацапами. Тому що радиактивність розсіється з часом, а кацапи тільки розмножуються.


З Відня вам видніше що краще. Скільки там період напіврозпаду основних р/а елементів не нагадаєте? У Стронцію здається 30000 років? Можна до липня 32023 р. :shock: зачекати з повернення до Києва, "прелесть" від такої витримки тільки ціну набере.
Може ви забули чи не в курсі, кацапи слава богу вже давно від'ємно розмножуються і врешті решт таки настане час, коли ця пошесть перестане погрожувати світу.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 06 чер, 2023 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:50

  Faceless написав:ЗАЕС зараз фактичн оне працює. Можливо, її доведеться консервувати.
А сам по собі підрив дамби й порівнювати не можна з Чорнобилем. Так, непоправна шкода екосистемам буде (як була і при створенні водосховища), але рівень води спаде за кілька днів і безпосередньої небезпеки після того не буде.


Важко сказати скільки та якого "добра" накопичено в грязюці на дні водосховища, і ці відкладення підсохнуть та почнуть вивітрюватися з часом. Хто знає, які в тій місцевості панівні вітри?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Хто знає, які в тій місцевості панівні вітри?

Роза вітрів в місті Енергодар

Річна та помісячно

https://ua.meteocast.in/windrose/ua/enerhodar/

Ветер онлайн

https://www.windy.com/47.497/34.649?47.391,34.650,10
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:22

  hume написав:Посмотрел сегодня рашковапнское видео касательно отражения нашей атаки.(за подлинность не ручаюсь), но немного не понял один момент, почему в видео присутствуют только ббм типа макпспро, как бы вроде не техника для наступательных действий


я бачив якесь відео, де мрапи нарізають зигзаги, думаю, щоб витягнути на себе арту (для контр батарейки чи просто перевіряли швидкість реагування чи потужність арти на певних ділянках
trololo
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