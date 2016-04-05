Как рассказала в комментарии для ТСН.ua Наталья Силогава, которая в прошлом была женой этого мужчины, в машине находилась не она. "Мы были разведены недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было", – сообщила нам Наталья Силогава.

«Страны, где можно бить полицейских, долго не существуют». Украинцы дискутируют об инциденте в Днепре, где патрульный застрелил агрессивного мужчину

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основателя и директора European Resilience Initiative Center в Берлине, который в 2015 — 2021 годах работал руководителем киевского офиса фонда имени Генриха Белля.



«Требование к полицейским „спокойно договориться“ с агрессивным типом, который физически напал на полицейскую и уже бьет ее, напоминает требования западных политиков к украинцам „спокойно договориться с Путиным“. Я понимаю разницу уровней насилия и преступного намерения в двух случаях, но главное здесь вот что, по моему мнению: нельзя деэскалировать когда насилие уже совершается. Деэскалировать можно только до того, как произошло нападение. И только с позиции силы, и готовности применить ее, если деэскалация окажется неудачной. Это базовые вещи, другое — вот этот самый пацифизм за счет других, в котором мы справедливо обвиняем Шольца и компанию», — подчеркнул Сумленный.