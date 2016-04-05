Як повідомив Пентагон, у пакет увійшли:
- - ракети ППО AIM-9M та AIM-7;
- - додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- - артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;
- - високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
- - ракети TOW з оптичним та провідним наведенням (TOW);
- - протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- - понад 4 млн набоїв до стрілецької зброї;
- - транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;
- - підривні боєприпаси для розчищення перешкод;
- - обладнання захисту критично важливої національної інфраструктури;
- - запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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