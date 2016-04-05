Ну так бывает же так, что вчерашний учитель Гала-володько, получив зарплату как президент и подержав булаву с автоматом в Раде, вдруг при встрече со своими Зефанатами,случайно начиная размахивать булавой(хорошо, что не в маске разгружая два рожка по своим Зеприхожанам) ударяет ею вместо гантели кого-то с самыми горящими глазками в кость черепа, с последующей тяжёлой ЧМТ(но до трепанации не доходит, ибо там сломать ничего не возможно, а ушиб лечит жена с зарплатой как у президента), которую прихожанин почти не замечает
И результат налицо
Успіх написав:
Ти трохи сплутав)) - квартиру будуть забирати в тебе, а в балаклаві з автоматом може виявитись Успіх
Швондер всегда выживет в эпицентре применения ТЯО
Потому что произошёл от таракана, даже не от крысы