RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5800580158025803
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 23:38

  холява написав:Мда...... про гантели мне понравилось .
Добрейшей души человек .
УСПИХ , помнишь я как то писал как приняли меня на гражданке ?
А тут вы еще с армии не вернулись и такой разворот !
Поверь , все еще впереди .

Ну так бывает же так, что вчерашний учитель Гала-володько, получив зарплату как президент и подержав булаву с автоматом в Раде, вдруг при встрече со своими Зефанатами,случайно начиная размахивать булавой(хорошо, что не в маске разгружая два рожка по своим Зеприхожанам) ударяет ею вместо гантели кого-то с самыми горящими глазками в кость черепа, с последующей тяжёлой ЧМТ(но до трепанации не доходит, ибо там сломать ничего не возможно, а ушиб лечит жена с зарплатой как у президента), которую прихожанин почти не замечает
И результат налицо

Успіх написав:
Ти трохи сплутав)) - квартиру будуть забирати в тебе, а в балаклаві з автоматом може виявитись Успіх

Швондер всегда выживет в эпицентре применения ТЯО
Потому что произошёл от таракана, даже не от крысы
барабашов
 
Повідомлень: 3687
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5800580158025803
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 140816
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 527071
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12999
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5485)
09.12.2023 22:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.