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Бізнес назвав найбільш реальну
модель економічного...

Бізнес назвав найбільш реальну модель економічного...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:36

Бізнес назвав найбільш реальну модель економічного...

Пропонуємо до обговорення:
У Європейській Бізнес Асоціації розповіли, яку із моделей економічного бронювання, що обговорюються парламентом, найбільше підтримує бізнес.

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Бізнес назвав найбільш реальну модель економічного бронювання
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:37

Вони зглузду зїхали? Де вони беруть такі цифри 20,4к грн == 500 дол. при середній зп в країні 300-400 дол.? Відірвані від реальності чи мешкають на іншій планеті?
pratimpuls
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:12

  pratimpuls написав:Вони зглузду зїхали? Де вони беруть такі цифри 20,4к грн == 500 дол. при середній зп в країні 300-400 дол.? Відірвані від реальності чи мешкають на іншій планеті?

Чиновники в Україні отримують в середньому 51000 грн.-1200у.є https://news.finance.ua/ua/vid-pochatku-roku-zrosla-serednya-zarplata-chynovnykiv-komu-platyat-naybil-she Не хочете платити - не платіть. Самі будете тягнути лямку.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:30

  pratimpuls написав:Вони зглузду зїхали? Де вони беруть такі цифри 20,4к грн == 500 дол. при середній зп в країні 300-400 дол.? Відірвані від реальності чи мешкають на іншій планеті?


будете здивовані , багато фоп з 2000-5000 дол, яких женуть до армії, замість людей які отримують 300-400 дол.
fox767676
 
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