Прохожий написав:
но одиночные успехи случались
и один такой у нас на ветке!!!
...строитель коммунизма...ёпт...
Просто интересно, когда-нибудь мы увидим от Вас хоть что-то более ценное, чем реплики из подворотни. ёпт...
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Додано: Пон 04 бер, 2024 01:48
Просто интересно, когда-нибудь мы увидим от Вас хоть что-то более ценное, чем реплики из подворотни. ёпт...
Додано: Пон 04 бер, 2024 02:03
"під ковдрою" і зараз не забороняють.
Додано: Пон 04 бер, 2024 03:20
Попадаючи наші туди теж перестають кидати. Тєряють національну ідентичність
Но ...
На западі то де?
Ви давно були в берліні, в парижі?
Шото не віриться шо весь той срач і графіті зробили араби .
За бомжей не певен шо меньше. Десь так. Бомжів поменьше в якійсь оторвікольосовці, селищі в середині України, бо там нема грошей і нема на чому бомжувати
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