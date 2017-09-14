Ukrainian написав:-------------------------------- Бетон читаю биографию Мустафи Найєма. У 1989 році батько забрав до Москви Мустафу із Афганістану. Україна приняла мустафу, дала можливість стати депутатом. Подоляка перевезли з білорусі. И теперь братья Найемы, подоляк и прочие беженцы - против вывоза украинских детей их отцами --------------------------------- Війна в Афгані тривала з 1979 до 1989 , війна закінчилась і вивіз. Закінчиться війна і ти вивезеш своїх.
Вывез не потому, что "війна закінчилась", а потому, что закінчилась не так, как хотелось.
Кому хотелось? Тому кто вывез детей из Афганистана не в США и не в Эмираты - а в СССР с которым и была война? Нет в этом вопросе никакой идеологии - просто тогда СССР был жирный по части социальной поддержки беженцев из дружественных стран - вот он туда и рванул. Полная аналогия с сегодняшними беженцами на Запад.
Собссно вот (нет это не Шарий а ТЛГ Ukraine in Actions, там еше более подробно)
...только на Кстовский и Рязанский НПЗ приходилось 10% российской нефтепереработки, 12% выпуска бензина и 8% дизтоплива. Это означает, что даже если взять по минимуму – учесть выход из строя лишь тех установок переработки, которые признали власти РФ, то выходит, что только на 4-х НПЗ (+Сызрань и Самара) Россия ЗА НЕДЕЛЮ потеряла 10% своей нефтепереработки: 30 млн. т. в год. Если же добавить сюда еще и зимние удары, то эта, еще раз подчеркнем, минимальная «цифра» превысит 40 млн. т! Но много ли это в общих объемах российского экспорта? В 2022 году РФ продала за границу 240, а в 2023 – 220 млн. т. нефтепродуктов. Если все эти предприятия окажутся выведены из игры на весь год (что весьма вероятно, т.к. уже не первый десяток лет установки АВТ производят в РФ в штучных количествах), то эти потери в ДВА раза перекроют падение экспорта из-за международных санкций!
Однако и это не все. В 2023-м Россия произвела 44 млн. т. бензина, из которых экспортировала всего 13% - 5.8 млн. т. Так вот, еще после первых наших атак этой зимой, правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина из России на полгода. Теперь же новые успешные нападения приведут к нехватке бензина уже внутри самой РФ. Собственно, это уже происходит: цены на популярную марку бензина АИ-92 с февраля (за месяц!) выросли уже на 10%!
Какой же из этого вывод? Никакие санкции не действуют на экономику врага так же сильно, как прямые удары по важным промышленным объектам на его территории, которые наносит твоя армия! Однако всем нам нужно постоянно помнить: подобные атаки были бы невозможны, если наши вооруженные силы не финансировали и не снабжали бы чуть более, чем полностью государства НАТО! Только деньги налогоплательщиков «западных» стран позволяют платить зарплату украинским военным, а также поддерживают нашу хилую экономику. (https://t.me/ukraine_in_action/252) Именно благодаря всему этому наши крайне немногочисленные инженеры и промышленные рабочие имеют возможность сосредоточить свои очень слабые производственные мощности на постройке дальних БПЛА.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Хотите, чтобы война закончилась быстрее? Этого можно добиться ровно одним способом: каждому лично и всем нам вместе следует энергично создавать собственную украинскую промышленность. Только она сможет, как обеспечить нашу армию оружием, способным наносить серьезные удары по любым инфраструктурным объектам РФ, так и заработать денег, чтобы это оружие выпускалось в объемах, нужных нам и превосходящих российские!
19:21 26 марта 2024 Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды, что должно помочь ВСУ частично удовлетворить срочную потребность в боеприпасах.
Лекорню, которого цитирует агентство Associated Press, сообщил журналистам, что власти Франции, Украины и Дании договорились о совместном финансировании поставок гаубиц — и это позволит быстро отправить их Киеву.
В этом году Франция также намерена поставить Украине 80 тыс. артиллерийских снарядов, при том, что с начала полномасштабного российского вторжения Париж предоставил Киеву только 30 тыс. снарядов, пишет агентство.
19:21 26 марта 2024 Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды, что должно помочь ВСУ частично удовлетворить срочную потребность в боеприпасах.
Лекорню, которого цитирует агентство Associated Press, сообщил журналистам, что власти Франции, Украины и Дании договорились о совместном финансировании поставок гаубиц — и это позволит быстро отправить их Киеву.
В этом году Франция также намерена поставить Украине 80 тыс. артиллерийских снарядов, при том, что с начала полномасштабного российского вторжения Париж предоставил Киеву только 30 тыс. снарядов, пишет агентство.
И ещё. Никак не пойму, откуда здесь берут цифру 1,5 млн снарядов:
Кроме того, по словам Лекорню, Франция принимает участие в инициативе Чехии по поиску и покупке боеприпасов за пределами Европы. Прага намерена приобрести для ВСУ 800 тыс. артиллерийских снарядов.
У рамках ініціативи, яку очолює Чехія, Україна може отримати орієнтовно 1,5 мільйона снарядів.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.
“Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)”, – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.
За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.
“Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів”, – сказав глава МЗС.
Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту. “We can do much more than the initially announced number,” the top envoy said in his office, citing a figure of 1.5 million shells as a potential volume. https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-politics