ЛАД написав: Хорошая новость:

19:21 26 марта 2024

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж вскоре поставит Украине 78 гаубиц Caesar калибра 155 мм и артиллерийские снаряды, что должно помочь ВСУ частично удовлетворить срочную потребность в боеприпасах.



Лекорню, которого цитирует агентство Associated Press, сообщил журналистам, что власти Франции, Украины и Дании договорились о совместном финансировании поставок гаубиц — и это позволит быстро отправить их Киеву.



В этом году Франция также намерена поставить Украине 80 тыс. артиллерийских снарядов, при том, что с начала полномасштабного российского вторжения Париж предоставил Киеву только 30 тыс. снарядов, пишет агентство.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68517128



И ещё. Никак не пойму, откуда здесь берут цифру 1,5 млн снарядов:

У рамках ініціативи, яку очолює Чехія, Україна може отримати орієнтовно 1,5 мільйона снарядів.Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.“Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)”, – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.“Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів”, – сказав глава МЗС.Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.“We can do much more than the initially announced number,” the top envoy said in his office, citing a figure of 1.5 million shells as a potential volume.