Hotab написав:

просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь





що ти напрягаєш інших,





Ти можеш вищати свої істерики скільки завгодно, але питання «уяви на хвилинку , що ти не маєш професії», я уявити не можу. Тобто давай спробуємо, мене зупинили біля метро, просять документи, я говорю «я не знаю кто я, я не знаю свої ВОс».Тоді вони мені «а хочеш віддати 70% зарплати або ми тебе повеземо кудись?»А я «а яка в мене зарплата, я не знаю хто я!»Все так?Я розумію, що ти по своїй недалекості можеш як ємеля дурак придумати будь що. . Я так не вмію.Тепер конкретно. Якщо хтось боїться невідомості, щоб його везли туди не знаю куди, то він готує себе по якійсь спеціальності. Включно з цивільним курсами дрона.,Тоді він телефонує в бригаду (13-ту наприклад) і каже, хто він і ким хоче. І його беруть.Якщо він не хоче бути ніким, то він лежить на ірпінському дивані, Дані в ТЦК у нього не поновлені, він боїться, ТЦК не знає де він живе, і він розказує про невідому свою долю. Все тобі зрозуміло??Бо я маю і ВЛС, і поновлені дані в ТЦК. І фінансую ЗСУ, ніж ти ФОПом збираючи на квартири фінансував.Бо ці «інші» (твій Віталік з мухою, та інші мефали) ховаються від ТЦК, і не бажають мати жодної ВОС. І не бажають при цьому фінансувати ЗСУ. Ще є питання??