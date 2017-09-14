Підозрюю, що військові кацапи якщо не знають, то здогадуються, хто і чим збив їх літак, бо це не вперше і не вдруге відбувається А широкому загалу знати не обов'язково, нашим достатньо просто радіти та вірити у перемогу.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:19
Підозрюю, що військові кацапи якщо не знають, то здогадуються, хто і чим збив їх літак, бо це не вперше і не вдруге відбувається А широкому загалу знати не обов'язково, нашим достатньо просто радіти та вірити у перемогу.
Востаннє редагувалось fler в Чет 28 бер, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Или Приднестровье без шума со складов продает советские калибры из старых запасов.))
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:19
hume
Золотая середина.
Влетанные, но не пожилые, чтоб были способны к обучению. Ну и англ. У пожилых с ним традиционно проблемы.
Есть еще одна офигительная проблема с этими нашими на Ф16..
Это неумение жестко придерживаться правил и процедур. Тем более что новое поколение выросло на войне уже, когда многие регламентирующие документы были «мягко похерены».
Сейчас они окунулись в жесткие рамки. Они и так всегда были жестче наших военных. Я думаю там тоже нелегко им сейчас в этом вопросе.
Я думаю потом мы узнаем много нюансов )
Я уверен, что именно дергать ручки управления они умеют давно. Их там ибут за другое)
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:23
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:24
еще раз повторю - он воевал по своей рабочей специальности которую выбрал себе в качестве профессиональной стези.
т.е. он просто РАБОТАЛ тем кем изначально собирался быть. как и многие другие военные.
так что не нужно тут тыкать в то что он воевал все это время - он себе сам выбрал эту специальность. так уж случилось что ему пришлось воевать а не только тренировочные вылеты делать.
а вот когда речь зашла что стезю которую мы выбраем в 20 лет нужно сменить - он спрятался за системой понимая что никто его не будет заставлять переквалифицироваться в штурмовики.
а по поводу меня - так я так само как и он тоже работал по своей специальности.
мне тоже начать на каждом повороте всем тыкать какой я герой что работал по специальности у себя в старне и не свалил за бугор?
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:28
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:28
згадайте перші кадри 24-02-2022, коли показували розбиті РЛС дальноміри протирадіолокаційними ракетами.
Зараз ПВО працює без нагадувань і вагать, є зона відповідальності, є ціль.
PS1. "У ПЗРК "Игла" есть запросчик системы опознавания "свой-чужой", но он может быть легко выключен, такая возможность заложена в конструкции ..."
PS2 Як Іранський КСІР збив укр. літак с пасажирами, 0 вагань.
У військових рука не дрогне.
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не Хотаб но отвечу)
подготовленных
вы не понимаете одного, Ф16 в доктрине современного боя это не самостоятельная единица принимающая решения, это "винтик в системе"
это условный Авакс который видит ВСЮ картину в динамике в р-не театра действий, это КП который имеет информацию с Авакса и наземных радаров и т.д.
это системы ППО в связке
и условно Ф16 получает информацию о цели, готовится принять на свой радар и понимает чем нужно будет отстрелить, или выпущена ракета и уйти в противоракетный маневр
современный воздушный бой очень сложный
очень надеюсь что "затягивание" передачи Ф16 связаны с возможной проблемой с инфраструктурой/техничкой на территории Украины но больше потому что партнеры пока еще не приняли окончательное решение как будет решен вопрос с "поддержкой миссий"
регулярное дежурство условного Авакс вдоль границы Румынии лично у меня вызывает оптимизм в среднесрочной перспективе)
кстати Авакс "видит" на 1000км таким образом весь южный и восточный фронт до границ 91г сканируется 100% и еще немного вглубь кацапии)
сбитие кацапских самолетов над ТОТ лично Я воспринимаю как обкатывание все компоненты НО пока без Ф16)
все вышенаписанное ИМХО)
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:31
Пастор подтянулся .без тебя мі бі тут не разобрались
Додано: Чет 28 бер, 2024 20:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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