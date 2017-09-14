Hotab написав:



Почему такое внимание уделяется тому английскому? С кем будет по английски разговаривать пилот украинского Ф16 в бою? С украинским же диспетчером? Не потому ли что всегда можно сказать "ну еще недостаточно, надо бы еще поучить, акцент не тот"?



Как же ж в 2011м году английского хватало для совместных полетов в одной кабине,





Уфф)))))А я уже и забыл насколько вы невежда в авиации. Непонятно только зачем продолжаете танцевать на все тех же граблях. Особо эпично, как вы сюда Януковича прикрутили, в контексте «а вот при нем вопрос решили»Можно я не буду отвечать зачем Английский для пилота самолета, где летные и технические документы (несколько довольно толстых книг) на Английском, инструктор в кабине говорит на Английском, а места для переводчика как в вертолете - нет, и летать надо в небе (в том числе самостоятельные полеты) , в котором в эфире все пилоты и air traffic controller говорит на Английском??Насколько примитивным надо быть , чтобы видеть в пилоте истребителя лишь водителя немецкого автомобиля, который в вашем понимании может же проехать через Германию по немецким автобанам без немецкого языка, а тут то чего?