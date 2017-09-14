|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 14 кві, 2024 20:50
Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2386
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 20:53
Бетон написав:
Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?
Закон я за две секунды напишу, кто выполнит.
П. 1 закона - убить путина
П. 2 вывести войска кацапов , закончить войну…
Хм.. почему он не работает?
Они ж понимают моё присутствие на фронте ничего не изменит а 200-300долл лишними не будут.
Ты это будешь всякий раз выезжая в Киев делать?
Ты понимаешь, что предполагается, что у каждого появятся не только форма «е-ухылянт», а военно-учеиоые документы (у кого нет). С чем ты будешь ездить? С формой, где ты в Мариуполе ? И больше ничего?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 кві, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11845
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 14 кві, 2024 20:54
Бетон написав:
Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?
военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22991
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2394 раз.
- Подякували: 3339 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 14 кві, 2024 20:57
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?
военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.
Но ты даже голодая и снимая хату на троих , после невзятия на работу психологом, не пошел туда! Почему? Всего 5 по 5 лет и ты в шоколаде! Ты всегда говорил «где хорошо, туда очередь!» что тут не вышло?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11845
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 14 кві, 2024 20:58
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Кто знает закон, который не запрещает, а разрешает, не контролирует, а улучшается жизнь украинцев?
военным пенсионерам после тяжелых трудов разрешено в 45 лет идти на пенсию.
Понятно.
Таких законов не принимают.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2386
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 21:01
Hotab
Даже раньше и 20 стажа было а не 25. С училищем для офицера или бурсой с армией для ряядового вообще 15-16 лет нужно было.А если ВДВ с прыжками то 10-12.У лётчиков по налёту тоже списывли на пенсию лет в 33
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1329
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 кві, 2024 21:02
Бетон написав:
Понятно.
Таких законов не принимают.
проанализируйте все достижения с 1991 года и станет понятно что почём.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22991
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2394 раз.
- Подякували: 3339 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 14 кві, 2024 21:03
Хотаб, давайте текст закона выйдет, подпишет его четырежды не ухылянт, детишки первых осиб покажут прыклад, туда сюда и мы подтянемся.
Не горячись
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2386
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 21:04
Hotab написав:
Но ты даже голодая и снимая хату на троих , после невзятия на работу психологом, не пошел туда! Почему? Всего 5 по 5 лет и ты в шоколаде! Ты всегда говорил «где хорошо, туда очередь!» что тут не вышло?
что за бред ты генерируешь. А почему ты не пошел на стоматолога? знаешь какие они бабки зашибают. Пару лет практики в поликлинике, потом свой кабинет и ведро денег в день.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22991
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2394 раз.
- Подякували: 3339 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 14 кві, 2024 21:06
konstantin kirovograd написав:Hotab
Даже раньше и 20 стажа было а не 25. С училищем для офицера или бурсой с армией для ряядового вообще 15-16 лет нужно было.А если ВДВ с прыжками то 10-12.У лётчиков по налёту тоже списывли на пенсию лет в 33
Да, в тете голы когда Виталя стоял на перекрестке жизненных дорого действительно достаточно было 20 даже НЕ календарей. Со всеми льготными (год за полтора на Айпетри или в Карпатах, за прыжки или полеты). Но и это его не заманило!
А почему ты не пошел на стоматолога? знаешь какие они бабки зашибают.
Так я им и не завидую, как ты военпенсам в 45
А ты в который раз о них, наверное и им тоже завидуешь ))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 14 кві, 2024 21:08, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11845
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|22194
|
|
|1493
|182821
|
|
|6076
|606060
|
|