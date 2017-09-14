Додано: Нед 28 кві, 2024 21:00

Hotab написав: whois2010

Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби.

Путін це зробив з містом?



А путін іде на танку щоб відновити?

Цікаві підходи. Гірше буде всім без винятку.

А путін іде на танку щоб відновити?Цікаві підходи. Гірше буде всім без винятку.

Давайте беземоційно, я навів три приклади з сучасного життя некиян. Бо флер пише "ах, какая разруха" на московії. То я у відповідь пишу, що у нас у райцентрі нема промисловості, роботи, газу, а воду носять у відрах. То як цим людям можна зробити виживання ще гіршим? Гречкосій читає про зеленого міністра, якого обвинувачують у крадіжці на сотні мільйонів і якого вже відпустили за 75 мільйонів, але навіть не відсторонили від посади. От цей гречкосій чує заклики йти воювати за що? За свій туалет-дірку в землі, бо ні совєти, ні вільна не спромоглися побудувати каналізацію в місті, водопровід та газ. Що йому гірше зробить путін? Забере дірку-сральню? Які плюси? Є громадяни, які діями/бездіяльністю влади доведенні до стану тварин, вони виживають. Звісно, можна сказати: капіталізм, влада нічого не винна громадянам (ви ж пам"ятаєте "я вам нічєго нє должєн"?). Ну, то в такому випадку і гречкосій державі не винен.