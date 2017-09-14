Бетон написав:В ТЦК нужно платить адвокату и правильно подавать документы на отсрочку. Ты можешь быть отцом 10ти детей, но тебя разведут и уедешь в окопы
Бетон, прекратите разводиться. Статья 23 чётко регламентирует кому давать отсрочку. Не будьте одиночкой и любой/любая кто остался на воле вас вытащат и уволят главу ТЦК, при условии чёткого попадания в перечень 23 статьи.
Дюрі-бачі написав:Та ні, сьогодні вчергове вислухав прохання знайомого позичити гроші... Серед моїх знайомих на 6 місяців за 600 тис. грн. десь 25 чоловіків готових піти до ЗСУ, на рік за 1.2 млн. можливо 5-7. На пожиттєво - жодного, майже всі ухиляються. За 2023 р. ТЦК мобілізували 1.
Д. Довіра. На всіх рівнях...
Від довіри до товариша по службі, взводного, ротного і до комчастини, законодавців. Проблеми можуть бути на всіх рівнях. Це на цивілці можна з оточуючих тисяч людей обрати декілька товаришів, з якими і мати справи. Це тільки у війську по суті віддаєш іншому (командиру, начальникам. Який може бути ...) право розпоряджатися собою. Це комчастини може легко виконати розпорядження зверху і відправити тебе будь-куди до інших. Це законодавці можуть у будь-який момент змінити правила гри.
Світан може розказувати байки; ваші знайомі можуть казати "от якщо б, то...". Але Д. довіра потрібна. Бо *короткозорі" (а-ля треба було читати Конституцію поперед, ніж погоджуватися) вичерпалися. Тепер і Конституції-то мало хто повірить.
ще такий момент: люди записувалися в ТРО, щоб у випадку чого, боронити рідне місто від "бойових бурятів", а потім, в один день опиняються в оборонних заходах Бахмута; ніби і добровольці, але на таке не підписувалися; Д - довіра
+ якщо ще тобі 21 рік, студент деного стаціонару, та ти не надавав згоду їхати на нуль, не підписував контракт, а відправили хз куди стріляти орків з відстані 20-40 метрів....
Slon_Nosov написав:+ якщо ще тобі 21 рік, студент деного стаціонару, та ти не надавав згоду їхати на нуль, не підписував контракт, а відправили хз куди стріляти орків з відстані 20-40 метрів....
Справедливости ради нет такого понятия как согласие на ноль, есть согласие на ЗСУ и там уже куда забросят. Есть понятие контракт и он имеет сроки, по началу как раз на контракт прям ну очень не хотели брать, видимо догадывались.
Slon_Nosov написав:+ якщо ще тобі 21 рік, студент деного стаціонару, та ти не надавав згоду їхати на нуль, не підписував контракт, а відправили хз куди стріляти орків з відстані 20-40 метрів....
Справедливости ради нет такого понятия как согласие на ноль, есть согласие на ЗСУ и там уже куда забросят. Есть понятие контракт и он имеет сроки, по началу как раз на контракт прям ну очень не хотели брать, видимо догадывались.
те що stm написала на людську мову перекладається як "пацан сам собі злобний буратіно почавши грати з державою в азартні ігри"
В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що вбивство цивільного чоловіка сталося на вулиці с. Нова Басань в пообідній час 28 лютого 2022 року. Того дня колони російської військової техніки у своєму рухові на Київ уже досягли Нової Басані та окупували її.
Слідство встановило, що колона у складі 5 БТР армії рф у супроводі піших автоматників рухалася сільською вулицею. Їй назустріч виїхав цивільний легковик «Citroen», який при наближенні до окупантів зупинився. Водій вийшов з-за керма і спробував заговорити з росіянами.
Однак підозрюваний, 22-річний мешканець тамбовської області рф, безпідставно направив автоматичну зброю в бік українця та його автівки і відкрив вогонь на ураження. Внаслідок обстрілу потерпілий помер на місці від отриманих тілесних ушкоджень, а його легковик згорів.
Бригинець: Ото ж і я кажу --- щось не так з тією мобілізацією... Свідоме зменшення мобілізаційного потенціалу.... Безпредел воєнкомів за які ніхто не покараний Заміна фахових керівників ТЦК, які мали досвід, на недосвідчених Маніпуляції з законом створення цілої мережі по вивезенню закордон ухилянтів Президент жодного разу не закликав цивільних людей мобілізуватися до війська на захист України Немає жодної кампанії по популяризації призиву через призму наближених до влади людей (синів, братів, кумів, сватів) Публічне приниження військових 😒 владою через немотивовані відставки і судові переслідування Повна відсутність героїзації 😒 і висвітлення подвигів військових на єдиному марафоні Непокарана корупція та розкрадання на армії Отакий гарно сформований кимось пакет заходів, що мали знизити і таки знизили, мобілізаційний потенціал України... Яка мета цього --- думайте самі