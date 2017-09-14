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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 811381148115811681178118>
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:29

  detroytred написав:Андрей512
*У президента запитали, чи доведеться французам воювати, і він дав розлогу відповідь, пише Le Figaro*
https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 32973.html

Розлугу відповідь в оцій статті перечитав три рази -- розлуга))

Ніхто не розуміє, що, взагалі, він каже. Проблема формування думок без суфлера
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:30

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Як жити на 4-5 міст постійно,як ви гадаєте? Мій знайомий,як тут кажуть начальник тцк , 5 днів на тиждень живе на роботі,на вихідні їздить 120 км додому, дім та дружина з дітьми, проте на роботі не лише думка про плани і мотивація.
берем Киевскую область 5 городов Ирпень, Буча, Вышгород, Обухов, Борисполь. При наличии авто ноу проблем. Т.е. можно при желании. Ездить с Шепетовки в Бердычев уже сложнее.

По одній доярці з кожної Хацапєтовки)))
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:32

  detroytred написав:"Ніхто не очікував, що ми в лютому 2022 не посиплемося і навіть почнемо наступати. Що в березні ми не підемо на поступки. Що ми не здамося. Що ми не країна, яка боїться сильну й потужну Росію. Ми готові боротися багато років, з великими втратами, але готові", – сказав Чмут.

Він також додав, що Україна не може перемогти Росію, діючи за її тактикою та атакуючи позиції напряму. На його думку, Київ має проводити більш сміливі операції, як це сталося в районі Кринок Херсонської області.
https://www.unian.ua/war/viyna-z-rosiye ... ws_in_post

Фрііз чомусь був не в захваті від отих Кринок.

Але з тих пір кацапня ні на метр там не просунулася, лише відгрібають.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:35

  sens написав:Краще щоб родина була в прямому сенсі,діточок мало не буває, України вже третій рік бракує юних українців
патриархальная семья себя изжила практически везде. Это как проводной телефон. Сколько угодно можно ностальгировать но рыцари с конями тоже ушли в прошлое. Связано это с перемещением народных масс в города. В селе глава семьи - ключевая фигура. На нем держались дом и хозяйство. В городе нет.

В нуклеарной семье обязанности распределяются поровну, что лишает мужчину каких либо преимуществ, а значит одного мужика можно легко сменить на другого. И жену соответственно тоже. Я не говорю что это хорошо или плохо. Это наша реальность. Более того, относительно недавно появился культ гордой и независимой леди, которой вообще никакой мужик не нужен. Тренды к полному распаду института семьи.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 12 тра, 2024 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:37

  vitaliiangel написав:
  Ой+ написав:
  vitaliiangel написав:лучше быть матерью в партнерской семье, чем любовницей с прицепом. Соотношение м/ж и так не равное, а после войны дисбаланс ещё усилится. Кроме того добавятся сотни тысяч калек, которые никого содержать не смогут, им бы самим как то выжить. Отношение к инвалидам у нас швах шваховый.

Знаю конкретну сім'ю, де чоловік загинув на війні, а партнерська жінка зараз вже рік доказує, що син 1,5 річний його і т.д. А то була матір-одиначка. Не знаю чи варта була та допомога теперішніх проблем і чи не варто було оформити все раніше прижиттєво.

В вашем случае, было не партнерство, а "сожительство", что всё усложняет. может женщина с ребенком взяла квартиранта, а после его смерти начала доказывать что это был её гражданский муж? В целом я о том же и говорю, законательно надо дифференцировать все околосемейные статусы, легализовав партнерство. А сожительство во внимание не принимать.

Під час АТО також були аналогічні випадки, коли військовослужбовець гинув, а в нього співмешанка якби одиначка з купами дітей від нього. Тут ще і причина і тоді і зараз часто служать зовсім бідні, які намагаються щось викрутити на пару тисяч допомог, а обставини різко міняються і це вилазить боком. Ну і демографічна політика оцінюю як повний провал - був і є. Чим далі війна затягнеться, тим ближча катастрофа. Нечисленних дітей далі активно вивозять цілком легально, умови вступу в ЗВО цього року знову ускладнили.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:40

  Ой+ написав:Ну і демографічна політика оцінюю як повний провал - був і є
демография сложнее, чем просто гос.политика, рождаемость падает во многих цивилизованных странах. Причину я назвал выше - переселение людей в города и нуклеарные семьи. Страны где сохраняется патриархальная семья с рождаемостью всё ок.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:43

  detroytred написав:Ветеран АТО, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю ТСН розповів, що продовження Україною боротьби – це парадокс, до якого не були готові наші союзники.

"Ніхто не очікував, що ми в лютому 2022 не посиплемося і навіть почнемо наступати. Що в березні ми не підемо на поступки. Що ми не здамося. Що ми не країна, яка боїться сильну й потужну Росію. Ми готові боротися багато років, з великими втратами, але готові", – сказав Чмут.

Він також додав, що Україна не може перемогти Росію, діючи за її тактикою та атакуючи позиції напряму. На його думку, Київ має проводити більш сміливі операції, як це сталося в районі Кринок Херсонської області.
https://www.unian.ua/war/viyna-z-rosiye ... ws_in_post

Фрііз чомусь був не в захваті від отих Кринок.

З того Чмута такий стратег, як з...
Пригадую, як цей діяч поливав наші озброєння (Стугна, Вільха, Богдана...) ще до війни, а вкраїнчики слухали це все з відкритими ротами.
Для "більш сміливих операцій" рік назад потрібно було слухати розумних людей - контрнаступати там, де в москалів тоді не було ніяких ліній оборони, а не проводити РДК-шоу і самознищуватись на запорізькому напрямку.
Але ні - і ось результат на 2024 рік - "патужна" переговорна позиція. Нам вже натякають, до яких рубежів ми будемо її "покращувати" настіпні роки.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:48

  fler написав:
  detroytred написав:"Ніхто не очікував, що ми в лютому 2022 не посиплемося і навіть почнемо наступати. Що в березні ми не підемо на поступки. Що ми не здамося. Що ми не країна, яка боїться сильну й потужну Росію. Ми готові боротися багато років, з великими втратами, але готові", – сказав Чмут.

Він також додав, що Україна не може перемогти Росію, діючи за її тактикою та атакуючи позиції напряму. На його думку, Київ має проводити більш сміливі операції, як це сталося в районі Кринок Херсонської області.
https://www.unian.ua/war/viyna-z-rosiye ... ws_in_post

Фрііз чомусь був не в захваті від отих Кринок.

Але з тих пір кацапня ні на метр там не просунулася, лише відгрібають.

Ми за ціною не постоїм...

Тобто з під Авдіївки відходимо, щоб зберегти особовий склад
*Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки”, — повідомив Олександр Тарнавський.
https://bahmut.in.ua/komanduvannya-zsu- ... avdiyivky/

В Бахмуті:
*Безумовно, для нього головне – зберегти особовий склад. Для мене найголовніше не втрати наших військових.*
https://lb.ua/society/2023/04/05/551094 ... etsya.html

Так що головне -- території чи люди?
Хоча з тим, що ота наша позиція в Кринках сковує велике угруповання противника -- згоден.
Як плацдарм? Хз. Бо ще Муженко давно скептично про висловився.

А куди орки там просунуться? Через ріку?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:53

  Howl написав:А какой резанный смысл несколько страниц обсуждать штрафы за неявку в ТЦК?

В Обереге будет информация когда была пройдена ВЛК и последнее обновление данных в ТЦК. Это позволит ряд военнообязанных не трогать (те, кто прошел ВЛК в течение года, или посещал ТЦК не более 5-ти лет назад). Остаётся работать с теми, кто давно не был там — им выпишут штрафы, их будут искать и т. п.

більше нема чим зайнятися? який ресурс потрібно буде кинути на пошуки невлових джо? нашкребуть перших попавшихся до яких більш-менш легко дотягнуться.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:55

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Одуріли ви...

Детройтед Ви мені нагадали юні роки коли я вчився у мед виші, батьки у мене були бідні, стипендія не така щоб на неї можна було жити, тому постійно підробляв. Так от коли я підробляв у психоневрологічному диспансері (у дурці по народному) було цікаво як студенту медику спілкуватись з цими нещасними, бо іноді видавали перли, от один із них: це не ми ненормальні, а ви, просто вас більше :mrgreen: А тепер, detroytred, прочитайте свою цитату :wink:

Медик, чому ти не поряд з семінаристом?
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