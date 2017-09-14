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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:13
budivelnik написав:
Влада робить помилку і пробує вбити клин між суспільством і ЗСУ щоб нівелювати політичний вплив того ж Залужного
Це їй вдається шляхом розкрутки страшилок про ТЦК....свого вона частково досягає
презеделя понимает количество добровольцев и есть его реальный рейтинг. Поскольку бонапарт проигрывать не привык, началась борьба со своим народом, "ах вы меня не поддерживаете? нате вам закон 60 дней и конские штрафы с блокировкой счетов".
"Дотянемся к карману каждого". Причём штрафы выписывает не судья, а максимально лояльный военком. Потом ему и предъявить нечего выполнял приказ. А Конституцию и другие законы не читал, потому что ВОС ни разу не юрист. И как бы не обязан. Можно еще проще штраф выписывает почтальон. Удобно. Принес повестку, адресата нет на месте, сразу же выписал штраф. Если вдруг адресат явится, военком штраф анулирует.
Уже был период когда штрафы выписывали гаишники, знакомый сразу же клал 10грн в права (тогда права были книжечкой). И ничего, ездил нарушал, где хотел и как хотел. А что с мента возмёшь, зарплата низкая, из хлебного места надо выжать максимум, себе на авто и на квартиру дочке. И брали все. win-win-win государству не надо много платить, гаишник при деньгах и авто, нарушитель ездит как ему удобно. Потом начали продавать визитку главного мента области за 300 у.е. Показываешь вместо прав и едешь дальше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 тра, 2024 10:24, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:15
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Один корисний ідот заявив що з добровольцями швах...
Інші пробують розігнати на цій тупій заявці хвилю..
Пробую пояснити на цифрах
Лютий 2022 року - ЗСУ=300 000
серпень 2022 року -ЗСУ=1 000 000
6 місяців + 700 000 - місця заповнені, як і будь-де не на 100% штату, потреба в 3000 мобілізованих(добровольців) в день - просто відсутня.
Між серпнем 2022 і серпнем 2023 якихось страшилок про ТЦК ніхто не чув і не бачив
друга половина 2023 року
Влада робить помилку і пробує вбити клин між суспільством і ЗСУ щоб нівелювати політичний вплив того ж Залужного
Це їй вдається шляхом розкрутки страшилок про ТЦК....свого вона частково досягає, але виявляється що якщо в 2022-2023 вона могла при бажанні мобілізувати 3000 в добу, в 2024 їй слабо вдається мобілізовувати 3000 в місяць...
І це проблема..яка має дві складові
а - потреба в 3000 в добу-зникла
б- добрати 500 в добу ЗСУ вдається
Але на прикладі 3000 більше від 500 в 6 разів - корисні ідіоти , закочують очі до неба з крокодилячими сльозами лементують про
всьо пропало...
І тому бусифіцирують тощо недобровольців, кривих, косих.
Вводять жорсткіші покарання.
Хоча добровільців вистачає. Критичної нестачі особового складу у війську нема.
Тобі самому не смішно?
1 Те що з 20 000 в місяць - бусифікували 1%....-це і є підстава стати корисним ідіотом?
2 Те що в Україні в 2023 році сталось 23600 ДТП в якій загинуло 3030 осіб - це підстава накласти анафему на транспортні засоби?
Бо кількість загиблих становить 7%..а не 1% як при Бусифікації...
Предмет -- добровольці.
Це хто?)))
Небусифіковані, а витягнуті повістками - це хто?
В тебе -- добровольці.
Маніпулюй далі. Але це пряма брехня. Пряма.
Ти постійно будуєш свої думки на ній. Без цього в тебе ну ніяк.
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detroytred
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:18
detroytred написав:
Небусифіковані, а витягнуті повістками - це хто?
Якщо людина робить щось ДОБРОВІЛЬНО -вона ДОБРОВОЛЕЦЬ.
Тому
Якщо ЗЕК хоче йти воювати -він ДОБРОВОЛЕЦЬ
Якщо мені завтра позвонять і скажуть зявитись по повістці(виписаній 8 місяців тому) і я піду-я ДОБРОВОЛЕЦЬ
Зрозумів фільОЗоф... таких простих філософських істин не розумієш , а прешся пофантазувати про велике...
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budivelnik
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:20
fler написав:
Сьогодні в Ірані вбили голову іранської розвідки. Шановні Шерлокі Холмси, які є версії щодо того, кому (а головне навіщо) це (обєзглавіть Іран) потрібно?
Почерк российский этих всех убийств. И чтобы там СМИ не вбрасывали нынешний кремль должен быть первый на подозрении.
Вспомним обезглавливание всего руководства Польши путем авиакатастрофы. Когда слышишь о таком проколе польской службы безопасности, допустившей преступную концентрацию руководителей высшего звена экономически успешной Польши в одном самолете, который летел за рубеж в неоднозначную страну, виновную ранее в тайном расстреле большого числа польских военнопленных, то ничего другого кроме предательства этой службы в голову не приходит. А так подкупить службу безопасности Польши может лишь страна, имеющая более мощную во всех смыслах службу безопасности.
в какой стране на сегодня самые сильные службы внутренней безопасности и внешней разведки, которые способны провести обезглавливание руководства целой страны, вероятно владеющей ядерным оружием? Перечень таких стран невелик. Это росия, Англия, США и притянем за уши сюда Израиль.
1. Израиль после непосредственного нанесения обстрелов его территорий со стороны Ирана естественно уже не питает сомнений, что вся тактическая инициатива нынешнего нападения на Израиль исходила из Ирана, не смотря на то, что хрупкая бедная Палестина формально сделала первый удар. Хватит ли у Израиля сил нанести два последовательных таких удара по руководству Ирана? Сомневаюсь немного. Сомнения основаны на том, что служба безопасности Израиля прощелкала момент нападения на Израиль со стороны Палестины. Расслабились, не учли стратегических движений в мире.
2. США находится на такой ступени своего развития, что в состоянии понять преимущества своих экономических побед в области свободной торговли над любыми военными победами других стран, сопровождающимися потерей людских и других ресурсов. Военного присутствия США в Персидском заливе оказалось вполне достаточно чтобы утихомирить Иранского агрессора. Не было смысла в убийстве для США. Потому что Иран как был в сфере деятельности росии, так и остался.
3. Англия не озвучивает никаких своих интересов в Иране. Не было явного смысла в убийстве для Англии. Потому что Иран как был в сфере деятельности росии, так и остался.
4. росия имела огромные интересы в Иране. росия помогала Ирану в вопросах ядерной энергетики, ядерного вооружения и делала это как инвестицию в будущее в вопросах блокирования строительства конкурирующих газопроводов для Газпрома как через Иран из Туркменистана, так и через ближневосточные страны из Катара. Когда росия начала непосредственную военную агрессию против Украины и США начали выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму возникла потребность в какой-то момент отвлечь внимание США и других союзников от Украины за счет развязывания нового военного конфликта на Ближнем Востоке. Это давало шансы на уменьшение помощи и завершения войны в Украине быстрой победой для росии.
Иран в лице погибшего президента выполнил волю путина и осуществил несколько ракетных обстрелов Израиля. Но сделал это не так масштабно как рассчитывали в росии и как пытались вещать заранее подготовленные к такому событию россми. Причина - отставание в технологичности ракетных вооружениях по сравнению с американскими, которые стоят на защите Израиля. Как итог большая война, похожая на третью мировую, не получилась.
И естественно нужно сразу же зачищать концы чтобы еще пожить. Ведь одно дело быть обвиненным в развязывании условной военной операции и совсем другое дело в попытке развязать третью мировую войну. Чтобы этого избежать нужно убрать ключевых свидетелей на высоких государственных должностях в Иране, коими и были все погибшие. А так как на польский сценарий авиаперелета все в Иране не купились, то оставшихся некупившихся добивают без заумных сценариев.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:23
budivelnik написав: detroytred написав:
Небусифіковані, а витягнуті повістками - це хто?
Якщо людина робить щось ДОБРОВІЛЬНО -вона ДОБРОВОЛЕЦЬ.
Тому
Якщо ЗЕК хоче йти воювати -він ДОБРОВОЛЕЦЬ
Якщо мені завтра позвонять і скажуть зявитись по повістці(виписаній 8 місяців тому) і я піду-я ДОБРОВОЛЕЦЬ
Зрозумів фільОЗоф... таких простих філософських істин не розумієш , а прешся пофантазувати про велике...
Не вигадуй відсеб'ятини.
А-ля: осел - це лошадь, а прапорщик - офіцер.
Добровольці (предмет, за який йшла мова) -- це саме добровольці.
Яким не потрібно ужорсточати покарання за повістки, облік, ВЛК.
ПРЯМІ цитати від всл, тцк-ників я тобі вчора надав.
А ти ліпиш єралашик. Про осел є кобилою.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 22 тра, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:25
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Між серпнем 2022 і серпнем 2023 якихось страшилок про ТЦК ніхто не чув і не бачив друга половина 2023 року
Та ну, саме тому із Закарпаття вже в травні-червні 2022 тікали ВПО, яких масово мобілізовували, бусифіковували і роздавали повістки на кожному кроці...
будівельник, песікот і компанія сприймають реальність з запізненням на рік-півтори.
вже з літа 2022 почались массові роздачі повісток на вулицях, блокпостах та трасах.
бусифікація як явище поширилась з січня 2023
budivelnik написав:
Те що з 20 000 в місяць - бусифікували 1%
знову цифри від балди?
скоріше навпаки - 1% небусифіковані
Всі мобілізовані (після 2022) яких я знаю пройшли через бусик, крім 2-3 що вже були на гачку в ТЦК. Наприклад помер інвалід за яким здійснювався догляд і т.д.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:33
budivelnik написав: detroytred написав:
Небусифіковані, а витягнуті повістками - це хто?
Якщо людина робить щось ДОБРОВІЛЬНО -вона ДОБРОВОЛЕЦЬ.
Тому
Якщо ЗЕК хоче йти воювати -він ДОБРОВОЛЕЦЬ
Якщо мені завтра позвонять і скажуть зявитись по повістці(виписаній 8 місяців тому) і я піду-я ДОБРОВОЛЕЦЬ
Зрозумів фільОЗоф... таких простих філософських істин не розумієш , а прешся пофантазувати про велике...
Ніт, доброволець, якщо ти підеш в ТЦК СП і скажеш беріть мене вже, а так ти ждун звичайний, яких по правилу Парето 90%, а не пасіонарій вищий сорт топ 5%
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3
Додано: Сер 22 тра, 2024 10:37
buratinyo написав: fler написав:
Сьогодні в Ірані вбили голову іранської розвідки. Шановні Шерлокі Холмси, які є версії щодо того, кому (а головне навіщо) це (обєзглавіть Іран) потрібно?
Почерк российский этих всех убийств. И чтобы там СМИ не вбрасывали нынешний кремль должен быть первый на подозрении.
Вспомним обезглавливание всего руководства Польши путем авиакатастрофы. Когда слышишь о таком проколе польской службы безопасности, допустившей преступную концентрацию руководителей высшего звена экономически успешной Польши в одном самолете, который летел за рубеж в неоднозначную страну, виновную ранее в тайном расстреле большого числа польских военнопленных, то ничего другого кроме предательства этой службы в голову не приходит. А так подкупить службу безопасности Польши может лишь страна, имеющая более мощную во всех смыслах службу безопасности.
в какой стране на сегодня самые сильные службы внутренней безопасности и внешней разведки, которые способны провести обезглавливание руководства целой страны, вероятно владеющей ядерным оружием? Перечень таких стран невелик. Это росия, Англия, США и притянем за уши сюда Израиль.
1. Израиль после непосредственного нанесения обстрелов его территорий со стороны Ирана естественно уже не питает сомнений, что вся тактическая инициатива нынешнего нападения на Израиль исходила из Ирана, не смотря на то, что хрупкая бедная Палестина формально сделала первый удар. Хватит ли у Израиля сил нанести два последовательных таких удара по руководству Ирана? Сомневаюсь немного. Сомнения основаны на том, что служба безопасности Израиля прощелкала момент нападения на Израиль со стороны Палестины. Расслабились, не учли стратегических движений в мире.
2. США находится на такой ступени своего развития, что в состоянии понять преимущества своих экономических побед в области свободной торговли над любыми военными победами других стран, сопровождающимися потерей людских и других ресурсов. Военного присутствия США в Персидском заливе оказалось вполне достаточно чтобы утихомирить Иранского агрессора. Не было смысла в убийстве для США. Потому что Иран как был в сфере деятельности росии, так и остался.
3. Англия не озвучивает никаких своих интересов в Иране. Не было явного смысла в убийстве для Англии. Потому что Иран как был в сфере деятельности росии, так и остался.
4. росия имела огромные интересы в Иране. росия помогала Ирану в вопросах ядерной энергетики, ядерного вооружения и делала это как инвестицию в будущее в вопросах блокирования строительства конкурирующих газопроводов для Газпрома как через Иран из Туркменистана, так и через ближневосточные страны из Катара. Когда росия начала непосредственную военную агрессию против Украины и США начали выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму возникла потребность в какой-то момент отвлечь внимание США и других союзников от Украины за счет развязывания нового военного конфликта на Ближнем Востоке. Это давало шансы на уменьшение помощи и завершения войны в Украине быстрой победой для росии.
Иран в лице погибшего президента выполнил волю путина и осуществил несколько ракетных обстрелов Израиля. Но сделал это не так масштабно как рассчитывали в росии и как пытались вещать заранее подготовленные к такому событию россми. Причина - отставание в технологичности ракетных вооружениях по сравнению с американскими, которые стоят на защите Израиля. Как итог большая война, похожая на третью мировую, не получилась.
И естественно нужно сразу же зачищать концы чтобы еще пожить. Ведь одно дело быть обвиненным в развязывании условной военной операции и совсем другое дело в попытке развязать третью мировую войну. Чтобы этого избежать нужно убрать ключевых свидетелей на высоких государственных должностях в Иране, коими и были все погибшие. А так как на польский сценарий авиаперелета все в Иране не купились, то оставшихся некупившихся добивают без заумных сценариев.
а що це все внутрішні міжкланові розборки коли аятолла не торт
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Додано: Сер 22 тра, 2024 10:53
sashaqbl написав: Letusrock написав:
для тих хто без відстрочки і має дві руки та дві ноги варіанти такі:
А які в них є причини не йти? Я щось не дуже розумію прикол - небажання йти - це якби не причина.
всі розуміють хто на кому їде
ніхто не хоче бути тим на кому їдуть.
тому що "служити будуть всі"
держава сама винувата наплодивши сортів. всі хочуть зпригнути з 2-3 сорту.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 11:08
Если воевать уже некому или не хотят, то значит всё - приехали...
Какие наступления и терит. 91г., если нет людей, а если и набирают то с плёткой и насильно.
Ещё пару заходов с плётками и тогда только - расстрел на месте, кто не захочет добровольно прийти в ТЦК.
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