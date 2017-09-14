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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:06
Xenon написав:
а це вже "бізнес на крові" чи ще нє?
У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.
За словами нардепа, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».
Фавбет точно визначить, що в нього кожен стратегічно важливий, і сплатить.
Легко.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:07
Игорь Алексеевич написав: Banderlog написав:
Спа салон і манікюр то штукатурка. Красота в здоровї, це фундамент. Кормити жінку треба добре ,вести здоровий образ життя, вчасно обстежувати і лікувати.
Вы хотите сказать, что те кто ходит в СПА салоны не следят за своим здоровьем. Как раз у них все в порядке с этим, т.к у них есть монеты на гинеколога, стоматолога и т.д. А вот дачники и грядочники с помидорчиками и с пелёнками с 17 лет, как раз и боятся зайти на обследование к врачам, т.к. там сразу им вручат прайс и потом если денег хватит на МРТ, то будут в шоке от анализов.
У вас є статистика, хто прожив довше і щасливіше життя?
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:08
vitaliiangel написав:
а что есть разные мнения? эгоизм - жизнь для себя и ради себя. Семейные ценности как минимум наличие супруга, и далее по списку, дети, родители, собаки, коты, куры, гуси, кролики. Можно и без супруга.
Эгоиз может быть коллективным. Когда все для семьи.
А семейные ценности есть так же у мафии.
Если в разрезе индивида - то нет. Есть куча исследований о том, что человек до сих пор является социальным существом. Поэтому жить для себя - в итоге заканчивается не так, как это представляется в 30-40, т.к. когда тебе 70 и ты живешь даже в замках - всем слугам на тебя плевать. Зато это искренне.
Xenon написав:
У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.
За словами нардепа, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».
штрафи 17К-25К
побор за працівника - 20К
Звідки такі +/- схожи ціфри? Воює на нули 300К. Працює 18-60 6млн(чи скільки?) та забронять нехай 2млн
то виходе 4млн*20к = 80млрд. за рік - 1трлн, або десь 35% доходів бюджету.
А морда там не трісне? Чи це підготовка до того, що допомог по 5млрд у.о.\міс вже не буде?
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:09
flyman написав:
Катя Хотаб, з яких пір тебе так возбуждає, $120 в місяць базовий дохід від "партнера"
если еще напишет про туфли тогда фсё, 100% - хотаб.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:11
dimo_0n написав: vitaliiangel написав:
а что есть разные мнения? эгоизм - жизнь для себя и ради себя. Семейные ценности как минимум наличие супруга, и далее по списку, дети, родители, собаки, коты, куры, гуси, кролики. Можно и без супруга.
Эгоиз может быть коллективным. Когда все для семьи.
А семейные ценности есть так же у мафии.
Если в разрезе индивида - то нет. Есть куча исследований о том, что человек до сих пор является социальным существом. Поэтому жить для себя - в итоге заканчивается не так, как это представляется в 30-40, т.к. когда тебе 70 и ты живешь даже в замках - всем слугам на тебя плевать. Зато это искренне.
Xenon написав:
У Комітеті з питань економічного розвитку Верховної ради ініціативною групою напрацьований варіант економічного бронювання від мобілізації.
За словами нардепа, пропозиції «надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 000 грн в місяць військового збору за кожного з них».
штрафи 17К-25К
побор за працівника - 20К
Звідки такі +/- схожи ціфри? Воює на нули 300К. Працює 18-60 6млн(чи скільки?) та забронять нехай 2млн
то виходе 4млн*20к = 80млрд. за рік - 1трлн, або десь 35% доходів бюджету.
А морда там не трісне? Чи це підготовка до того, що допомог по 5млрд у.о.\міс вже не буде?
Тільки 17К максимум раз в квартал після подовження ВС, а броня щомісяця.
Питання ще цікавіше, коли цмудильщики бюджету будуть платити ті самі 20К, які наолядували із платників податків.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 22 тра, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:12
flyman написав:
Тільки 17К максимум раз в квартал після подовження ВС, а броня щомісяця
это домыслы. я читал что 1й штраф - 17, 2й - 25 а дальше - тюрьма.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:12
flyman
возбуждає, $120 в місяць базовий дохід від "партнера" + ліжко-місце на його жилплощі?
збуджують діряві житомирські шкарпетки по бетонній підлозі підвалу. У вас все так? Тоді ви мій герой. Гойда до рагсу!
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:13
Естественно это ИПСО
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14
vitaliiangel написав: flyman написав:
Тільки 17К максимум раз в квартал після подовження ВС, а броня щомісяця
это домыслы. я читал что 1й штраф - 17, 2й - 25 а дальше - тюрьма.
послє пєрвой і второй переривчик нєбольшой, спочатку суди-туди, потім ще раз а там і вибори
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Додано: Сер 22 тра, 2024 13:14
Игорь Алексеевич написав: mephala написав:
Українка, вагітна другою дитиною, відправилася воювати на Донбас
В 17 лет, не ночевала дома, обманывала родителям, которым по барабану получается где она в таком возрасте отсутствует по несколько суток. Беременность на войне..... Сейчас вновь беременная и рвётся на войну...
Не очень красивый показатель для молодёжи.
Как часто, заголовок не соответствует содержанию.
Сейчас она не беременная. И беременной на фронт не отправлялась ни разу - беременела на фронте.
Ну, а оставить 4-месячного сына на родителей (?) и отправиться на фронт в 2015 ...
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