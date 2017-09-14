Документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був представлений на громадське обговорення практично одночасно з початком навчань із застосування тактичної ядерної зброї.

Російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на проєкт ухвали уряду, опублікований на порталі правових актів.Міноборони РФ підготувало документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає із додатку до постанови Кабміну.На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси у Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.