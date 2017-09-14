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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 тра, 2024 09:52
dimo_0n написав:
Відсидити 3 роки, спати в теплі та під дахом, читати книжки, їсти(за рахунок держави) та вийти живим - виглядає якось привабливіше, ніж 2+ роки як Успіх тягати патрони та спати в землянці, особливо в зимку....
через рік вийде за зразкову поведінку
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whois2010
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Додано: Чет 23 тра, 2024 09:55
Примат написав:
намагаються доїти мертву корову
чому ж мертву? 18% податок, 1,5% в.збір - ще 80,5% є
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Hennady
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:01
Hennady написав: Примат написав:
намагаються доїти мертву корову
чому ж мертву? 18% податок, 1,5% в.збір - ще 80,5% є
Ага. А ЄСВ 22% роботодавець бере у себе вдома в тумбочці та благодійно платить за працівника.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:01
Сибарит написав:
Кстати, проявилась интересная побочка возрастной мобилизации - у нас слишком мало людей, умеющих водить машину.
неужели у 45+ не у всех есть вод.права? дешевое корыто может себе купить даже студент. Топливо стало дорогим относительно недавно. в чём проблема?
наверное есть смысл призывать по спискам мрэо.
whois2010 написав:
Ага. А ЄСВ 22% роботодавець бере у себе вдома в тумбочці та благодійно платить за працівника.
ещё больше зарплат уйдут в тень. Как раз тут проблемы не вижу.
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vitaliiangel
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2
Додано: Чет 23 тра, 2024 10:17
Габриель Елифтерю — заместитель директора Совета по геостратегии в Лондоне и научный сотрудник Йорктаунского института в Вашингтоне, обобщил (текст конца 2023 года) примерные оценки производства 155-миллиметровых снарядов в союзных Украине странах - на начало полномасштабной войны, на данный момент и в будущем.
По состоянию на начало полномасштабной войны Европа производила около 450 тысяч снарядов 155-го калибра в год. Производителями были 15 компаний в 11 странах. Основными были: Германия с Rheinmetal, производство около 100 тысяч в год, Швеция с Saab, также около 100 тысяч, Испания, с общим производством компаний в около 150 тысяч, Норвегия с Nammo, около 20 тысяч, Франция с Nexter, около 15 тысяч, Польша с PGZ, около 30 тысяч, Великобритания, около 20 тысяч, Чехия, с компаниями CSG и STV, десятки тысяч снарядов в год.
Несмотря на все бюрократические и прочие задержки, Европа смогла значительно нарастить производство снарядов и продолжает наращивать дальше. Примерные оценки по состоянии на конец 2023 и первую половину 2024 года: немецкий Rheinmetal - 450 тысяч снарядов в год (с учетом фабрик в других странах. В частности, австралийская фабрика производит 100 тысяч снарядов), шведский Saab - 200 тысяч, чешские компании совокупно - 150 тысяч. США к 2023 году вышли на уровень производства в 360 тысяч снарядов в год.
К концу 2024 года ожидается, что Rheinmetal будет производить 600 тысяч снарядов, норвежский Nammo - 80 тысяч, французский Nexter - 36 тысяч. Производство США к концу 2024 года должно достигнуть 700 тысяч снарядов в год.
Более того, ожидается, что в 2025 году шведский Saab сможет производить 400 тысяч снарядов в год, а американское совокупное производство достигнет 1,2 миллиона снарядов.
Таким образом, к концу 2024 года совокупное производство союзных Украине стран сможет выйти на необходимый Украине уровень в два миллиона снарядов, что позволит Силам обороны Украины ежедневно выпускать по противнику примерно по шесть тысяч одних только 155-миллиметровых снарядов каждый день. При этом Силы обороны используют далеко не одни только 155-миллиметровые снаряды.
Возможно в 2025 нам дадут лям снарядов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 23 тра, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:18
Солдат копает окоп как в первую мировую. Над солдатом в космосе висит спутник созданый для третьей мировой. Толстые американцы смотрят на солдатика сверху и потешаются. Это какой то сюр. Я буду называть тепетрь эту войну "первая Пелевинская".
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:20
whois2010 написав: Hennady написав: Примат написав:
намагаються доїти мертву корову
чому ж мертву? 18% податок, 1,5% в.збір - ще 80,5% є
Ага. А ЄСВ 22% роботодавець бере у себе вдома в тумбочці та благодійно платить за працівника.
ну, я за за гроші працівника, а в роботодавця, взагалі, без дна
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:21
Сибарит написав:
За мной не охотились, меня пытались продать.
Це як? Розшифруйте будь ласка. Щось з бронюванням пов'язано?
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:24
vitaliiangel написав: Сибарит написав:
Кстати, проявилась интересная побочка возрастной мобилизации - у нас слишком мало людей, умеющих водить машину.
неужели у 45+ не у всех есть вод.права? дешевое корыто может себе купить даже студент. Топливо стало дорогим относительно недавно. в чём проблема?
наверное есть смысл призывать по спискам мрэо.
whois2010 написав:
Ага. А ЄСВ 22% роботодавець бере у себе вдома в тумбочці та благодійно платить за працівника.
ещё больше зарплат уйдут в тень. Как раз тут проблемы не вижу.
довести Україну до повної руїни і віддати РФ, хай іпуться
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 23 тра, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 10:25
з яким бронюванням.
тцк людину мобілізували, але військовим вона не потрібна, в силу свого віку
запхали до частини тушкой-чучелом, умовляючі командирів
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