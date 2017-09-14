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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8319832083218322>
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:52

  dimo_0n написав:
  холява написав:На Черкащині чоловік декілька місяців ховався від мобілізації: як його покарали

https://vgolos.ua/news/na-cherkashchini ... 49049.html

Відсидити 3 роки, спати в теплі та під дахом, читати книжки, їсти(за рахунок держави) та вийти живим - виглядає якось привабливіше, ніж 2+ роки як Успіх тягати патрони та спати в землянці, особливо в зимку....

через рік вийде за зразкову поведінку
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 09:55

  Примат написав:намагаються доїти мертву корову

чому ж мертву? 18% податок, 1,5% в.збір - ще 80,5% є
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:01

  Hennady написав:
  Примат написав:намагаються доїти мертву корову

чому ж мертву? 18% податок, 1,5% в.збір - ще 80,5% є

Ага. А ЄСВ 22% роботодавець бере у себе вдома в тумбочці та благодійно платить за працівника.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:01

  Сибарит написав:Кстати, проявилась интересная побочка возрастной мобилизации - у нас слишком мало людей, умеющих водить машину.
неужели у 45+ не у всех есть вод.права? дешевое корыто может себе купить даже студент. Топливо стало дорогим относительно недавно. в чём проблема?

наверное есть смысл призывать по спискам мрэо.
  whois2010 написав:Ага. А ЄСВ 22% роботодавець бере у себе вдома в тумбочці та благодійно платить за працівника.
ещё больше зарплат уйдут в тень. Как раз тут проблемы не вижу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:17

Габриель Елифтерю — заместитель директора Совета по геостратегии в Лондоне и научный сотрудник Йорктаунского института в Вашингтоне, обобщил (текст конца 2023 года) примерные оценки производства 155-миллиметровых снарядов в союзных Украине странах - на начало полномасштабной войны, на данный момент и в будущем.

По состоянию на начало полномасштабной войны Европа производила около 450 тысяч снарядов 155-го калибра в год. Производителями были 15 компаний в 11 странах. Основными были: Германия с Rheinmetal, производство около 100 тысяч в год, Швеция с Saab, также около 100 тысяч, Испания, с общим производством компаний в около 150 тысяч, Норвегия с Nammo, около 20 тысяч, Франция с Nexter, около 15 тысяч, Польша с PGZ, около 30 тысяч, Великобритания, около 20 тысяч, Чехия, с компаниями CSG и STV, десятки тысяч снарядов в год.

Несмотря на все бюрократические и прочие задержки, Европа смогла значительно нарастить производство снарядов и продолжает наращивать дальше. Примерные оценки по состоянии на конец 2023 и первую половину 2024 года: немецкий Rheinmetal - 450 тысяч снарядов в год (с учетом фабрик в других странах. В частности, австралийская фабрика производит 100 тысяч снарядов), шведский Saab - 200 тысяч, чешские компании совокупно - 150 тысяч. США к 2023 году вышли на уровень производства в 360 тысяч снарядов в год.

К концу 2024 года ожидается, что Rheinmetal будет производить 600 тысяч снарядов, норвежский Nammo - 80 тысяч, французский Nexter - 36 тысяч. Производство США к концу 2024 года должно достигнуть 700 тысяч снарядов в год.

Более того, ожидается, что в 2025 году шведский Saab сможет производить 400 тысяч снарядов в год, а американское совокупное производство достигнет 1,2 миллиона снарядов.

Таким образом, к концу 2024 года совокупное производство союзных Украине стран сможет выйти на необходимый Украине уровень в два миллиона снарядов, что позволит Силам обороны Украины ежедневно выпускать по противнику примерно по шесть тысяч одних только 155-миллиметровых снарядов каждый день. При этом Силы обороны используют далеко не одни только 155-миллиметровые снаряды.

Возможно в 2025 нам дадут лям снарядов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 тра, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Солдат копает окоп как в первую мировую. Над солдатом в космосе висит спутник созданый для третьей мировой. Толстые американцы смотрят на солдатика сверху и потешаются. Это какой то сюр. Я буду называть тепетрь эту войну "первая Пелевинская".
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:20

  whois2010 написав:
  Hennady написав:
  Примат написав:намагаються доїти мертву корову

чому ж мертву? 18% податок, 1,5% в.збір - ще 80,5% є

Ага. А ЄСВ 22% роботодавець бере у себе вдома в тумбочці та благодійно платить за працівника.

ну, я за за гроші працівника, а в роботодавця, взагалі, без дна
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:За мной не охотились, меня пытались продать.

Це як? Розшифруйте будь ласка. Щось з бронюванням пов'язано?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:24

  vitaliiangel написав:
  Сибарит написав:Кстати, проявилась интересная побочка возрастной мобилизации - у нас слишком мало людей, умеющих водить машину.
неужели у 45+ не у всех есть вод.права? дешевое корыто может себе купить даже студент. Топливо стало дорогим относительно недавно. в чём проблема?

наверное есть смысл призывать по спискам мрэо.
  whois2010 написав:Ага. А ЄСВ 22% роботодавець бере у себе вдома в тумбочці та благодійно платить за працівника.
ещё больше зарплат уйдут в тень. Как раз тут проблемы не вижу.

довести Україну до повної руїни і віддати РФ, хай іпуться
Востаннє редагувалось flyman в Чет 23 тра, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

з яким бронюванням.
тцк людину мобілізували, але військовим вона не потрібна, в силу свого віку
запхали до частини тушкой-чучелом, умовляючі командирів
fox767676
 
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