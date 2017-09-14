Габриель Елифтерю — заместитель директора Совета по геостратегии в Лондоне и научный сотрудник Йорктаунского института в Вашингтоне, обобщил (текст конца 2023 года) примерные оценки производства 155-миллиметровых снарядов в союзных Украине странах - на начало полномасштабной войны, на данный момент и в будущем.



По состоянию на начало полномасштабной войны Европа производила около 450 тысяч снарядов 155-го калибра в год. Производителями были 15 компаний в 11 странах. Основными были: Германия с Rheinmetal, производство около 100 тысяч в год, Швеция с Saab, также около 100 тысяч, Испания, с общим производством компаний в около 150 тысяч, Норвегия с Nammo, около 20 тысяч, Франция с Nexter, около 15 тысяч, Польша с PGZ, около 30 тысяч, Великобритания, около 20 тысяч, Чехия, с компаниями CSG и STV, десятки тысяч снарядов в год.



Несмотря на все бюрократические и прочие задержки, Европа смогла значительно нарастить производство снарядов и продолжает наращивать дальше. Примерные оценки по состоянии на конец 2023 и первую половину 2024 года: немецкий Rheinmetal - 450 тысяч снарядов в год (с учетом фабрик в других странах. В частности, австралийская фабрика производит 100 тысяч снарядов), шведский Saab - 200 тысяч, чешские компании совокупно - 150 тысяч. США к 2023 году вышли на уровень производства в 360 тысяч снарядов в год.



К концу 2024 года ожидается, что Rheinmetal будет производить 600 тысяч снарядов, норвежский Nammo - 80 тысяч, французский Nexter - 36 тысяч. Производство США к концу 2024 года должно достигнуть 700 тысяч снарядов в год.



Более того, ожидается, что в 2025 году шведский Saab сможет производить 400 тысяч снарядов в год, а американское совокупное производство достигнет 1,2 миллиона снарядов.



Таким образом, к концу 2024 года совокупное производство союзных Украине стран сможет выйти на необходимый Украине уровень в два миллиона снарядов, что позволит Силам обороны Украины ежедневно выпускать по противнику примерно по шесть тысяч одних только 155-миллиметровых снарядов каждый день. При этом Силы обороны используют далеко не одни только 155-миллиметровые снаряды.

