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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8320832183228323
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:08

  Сибарит написав:
  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:За мной не охотились, меня пытались продать.

Це як? Розшифруйте будь ласка. Щось з бронюванням пов'язано?

Военкомат объявил меня мобилизованным и целый год возил по разным учебкам и формирующимся частям. Там на меня смотрели и отправляли обратно.


А чому не взяли у фінчастину?

Там реально потрібні профи...

От, напр., у 22р вони неправильно передавали дані про зарплату у пфу і перший місяць пропав, а потім дві зарплати записались на один місяць. Досі не можуть це виправити... :(

Та навіть на макрорівні -- хіба не потрібні Україні військ.частини для фін.війн, стеження за санкціями і т.п.?
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:От, напр., у 22р вони неправильно передавали дані про зарплату у пфу і перший місяць пропав, а потім дві зарплати записались на один місяць. Досі не можуть це виправити...
Та навіть на макрорівні -- хіба не потрібні Україні військ.частини для фін.війн, стеження за санкціями і т.п.?

нема часу думати стратегічно, на моменті потрібно штурмовики та піхота.
а у фінчастину потім візьмуть якогось Петра сантехніка як його нарешті зловлять))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Возможно в 2025 нам дадут лям снарядов.

  Letusrock написав:а ще вигідніше щороку в Україні вистрілювати по 2 млн, і виробляти нові

Це що ж получається - на те щоб закатрупити 1 окупанта ну і ще там вивести пару зі строю разом з деякою технікою, потрібно 20-40 снарядів, певно з тис куль, декілька БПЛА, якусь частину ракети і т.д. мільйонів 15 грн грошового утримання і т.д.
Ще про власні втрати і витрати взагалі не враховуючи.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:18

  Mimohod написав:Солдат копает окоп как в первую мировую. Над солдатом в космосе висит спутник созданый для третьей мировой. Толстые американцы смотрят на солдатика сверху и потешаются. Это какой то сюр. Я буду называть тепетрь эту войну "первая Пелевинская".
такий сюр пєлєвіну і не снився.
Ні. Все гірше. Солдату похєр на спутнік і на ракетну небезпеку. Над ним висять орлани і зали но й на те йому байдуже. Кругом літають мавіки -почті весільні дрони і кидають маленькі воги од агс, досить не точно. буває одного безногого в полі добивають 2 , 3 години. Таких класних окопів як в першій світовій в нас на передку нема. Шанці з перекриттям зверху з заборної жесті, з дверей. Під підбитою технікою роблять лежанки, під корінням лисячі нори і затуляються ковдрами і одіялами.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:22

  Banderlog написав:Під підбитою технікою роблять лежанки, під корінням лисячі нори і затуляються ковдрами і одіялами.
надо бомжей мобилизовывать, у них есть описанный вами опыт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:39

  Сибарит написав:
  Василь-Рівне написав:
  Сибарит написав:За мной не охотились, меня пытались продать.

Це як? Розшифруйте будь ласка. Щось з бронюванням пов'язано?

Военкомат объявил меня мобилизованным и целый год возил по разным учебкам и формирующимся частям. Там на меня смотрели и отправляли обратно.

Читав чудака з села більше пів року визивали Він приходив на 16 повісток з тцк. На сімнадцятій він не явився. 18-ту написали і в суд подали. 4 роки по 336-й Але потім на 2 роки випробувального терміну змінили ,,Да здравствує наш суд найсправедливіший суд у світі,,@
https://24tv.ua/sud-za-uhilennya-vid-mo ... 479332/amp
Знайшов, виправив. Трохи був не збрехав.
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 23 тра, 2024 11:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:49

  Letusrock написав:
  fox767676 написав:коли розкочегариться впк, тоді вже і почнуть предметно обговорювати РПВ
То війну можно було загальмувати у 2022 на малих обертах

виробникам не вигідно РПВ, хто ж буде утилізувати мільйони снарядів?)


а який профіт давати неплатоспроможній Україні снаряди на вистрілювання?
дорогі снаряди, де велика частка праці елоїв, на відміну східних дешевих, зроблених морлоками
Це та ж сама причина чому лендліз не дали у 2022
Налякаються протистоянням з РФ та КНР, роздивляться побільше фото зруйнованої України та інших жахів, та будуть працювати на склад за держзамовленням, всі виробничі лінії вже закладаються
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 23 тра, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:52

Якщо людина не сплачує штраф і залишається в сірій зоні, то до особи може бути застосована кримінальна відповідальність як до ухилянта одразу — це від 3 до 5 років ув’язнення.
У тих випадках, коли людина сплатила перший штраф, але знову не оновила свої облікові дані, то їй випишуть вже більший штраф: не 17, а, наприклад 25 тисяч гривень.
Якщо людина його не сплатить або сплатить вдруге, але не оновить свої дані, то вже тоді ця особа підпадає під статтю про ухилянтство та буде притягнута кримінальної відповідальності.

Хтось може прокоментувати цю маячню? тобто більшість хто зараз лишився на ТОТ отримають тюремні строки? Бо наприклад в прифронтовій зоні ні на ВЛК не підеш, ні інтернету може не бути, ні роспочта нашу повістку не принесе
Так само хто внєзапно помер за межами місця реєстрації, та нема родичів, теж буде засуджений? бо з пошти прийде повідомлення про неможливість вручення
Або хто закордоном у вязниці чи в реанімації чи втратив память або отримав псих. захворювання
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 12:00

Letusrock
як варіант "примушення суспільної думки по РПВ за ЛБЗ"
але не 100%, маркер необхідний але не достатній
fox767676
 
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