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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:00
Banderlog написав: vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Під підбитою технікою роблять лежанки, під корінням лисячі нори і затуляються ковдрами і одіялами.
надо бомжей мобилизовывать, у них есть описанный вами опыт.
А їм воно нахіба? Бомж людина вільна. З мінімальними потребами. Причому заградотрядів нема, відійшов км від позицій і він знову бомж з вміннями і досвідом тіки без обстрілів
что проще из бомжа сделать вояку или из пэрэсичного бомжа? так и живём с офисом простых решений.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:03
Letusrock написав:
Хтось може прокоментувати цю маячню? тобто більшість хто зараз лишився на ТОТ отримають тюремні строки? Бо наприклад в прифронтовій зоні ні на ВЛК не підеш, ні інтернету може не бути, ні роспочта нашу повістку не принесе
Так само хто внєзапно помер за межами місця реєстрації, та нема родичів, теж буде засуджений? бо з пошти прийде повідомлення про неможливість вручення
Або хто закордоном у вязниці чи в реанімації чи втратив память або отримав псих. захворювання
ключевое "може бути"
Якщо людина не сплачує штраф і залишається в сірій зоні, то до особи може бути застосована кримінальна відповідальність як до ухилянта одразу — це від 3 до 5 років ув’язнення.
все понимают ни оштрафовать ни заблокировать счета тем более посадить миллион ухылянтов невозможно. Во первых это затратно во вторых чревато революцией. имхо рассчитано на тех кто испугается и придёт сам.
Вручение повестки анонимно почтой это апофеоз кретинизма. Ставьте блок посты и вручайте повестки водителям. Тем более водители тут писали что нужны. Ходите по поездам и вокзалам, останавливайте автобусы. Имхо водители + поезда + вокзалы + предприятия дадут охват не менее 70% м25-60. В пивнушки можно заглянуть и туда где принимают лом. А если кому то кто не выходит от страха из квартиры не вручат, не велика беда, такие от страха и в окопе бесполезны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 23 тра, 2024 13:24, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:04
hxbbgaf
Нічого оновлювати не повинен.
Але звільняюся, бо залякані керівники всіх (особливо неугодних) женуть в тцк.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:06
Banderlog написав: Bobua написав:
О. Хто тут писав, що ми йдемо лише шляхом пропаганди ненависті до ворога?
Нац.рада вас почула:
Українським ЗМІ рекомендували не ображати в новинах російських загарбників: в чому причина
telegraf.com.uaMay 22, 2024 8:50 PM
Новина оновлена 22 травня 2024, 20:52
Рекомендують не демонізувати окупантів
нас читають. Тому акуратніше з закликами бусифікації і прострілювати коліна ухилянтам
бо таки комусь стрельнуть. Думаю Бетону.
Це тільки в новинах для загалу. Буде "не ухилянту прострелили коліно", а "під час агітаційної співбесіди пан доброволець мимоволі зачепив вогнепальну зброю та вона несподівано вистрелила йому нижче пояса і вище гомілки".
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:10
Letusrock написав: Bobua написав:
От, напр., у 22р вони неправильно передавали дані про зарплату у пфу і перший місяць пропав, а потім дві зарплати записались на один місяць. Досі не можуть це виправити...
Та навіть на макрорівні -- хіба не потрібні Україні військ.частини для фін.війн, стеження за санкціями і т.п.?
нема часу думати стратегічно, на моменті потрібно штурмовики та піхота.
а у фінчастину потім візьмуть якогось Петра сантехніка як його нарешті зловлять))
і присвоять ВОС бухгалтер-стрілок після 3 тижневих курсів з методачками Кіосакі-Гетьманціва: "Багатий депутат, бідний пересічений".
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:15
Дюрі-бачі написав:
І мільйони Українців, після перемоги у війні, отримають свій рахунок тисяч на 200 грн
после войны придет новая власть и весь этот тупняк со штрафами отменит. В идеале депутатам проголосовавших за повестку почтой дать по 2 года условно.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:16
Xenon написав:
Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне
фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.
ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:19
fler написав: Xenon написав:
Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне
фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.
ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.
#допомогадоліта
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Додано: Чет 23 тра, 2024 13:30
fler написав:
............
Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне
фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.
ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.
Ссылку можно?
Какие там индикаторы?
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