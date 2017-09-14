fler написав:............ Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.
ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.
В Укренерго також розповіли, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень – цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо в години максимального споживання.
Сьогодні аварійна допомога з трьох країн Європи застосовується також і в денні години – з 09:00 до 17:00,– написали в компанії.
Крім того, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови була допомога з електроенергією загальним обсягом 13 990 МВт в годину, з максимальною потужністю в окремі години до 1 521 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.
fler написав:............ Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.
ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.
fler написав:............ Трохи поясню. Зараз закінчується безумовне фінансування України збоку ЄС і з червня-липня ми переходимо до "плану Б". Кажу про план Ukraine Facility, який розробив наш уряд, і за яким ЄС надаватиме 51 млрд протягом трьох років. Фішка в тому, що є 150 індикаторів оцінки виконання цього плану. Якщо якісь індикатори не виконано, то відповідну кількість грошей зась. Тому ІМХО уряд страхується (зокрема податками) від можливої нестачі коштів.
ПС. Щодо питання 1,5 км позицій дроноводів поки не знаю, відповім коли уточню.
За посиланням пишуть годні речі. Пані Флер, яка ваша думка, чому уряд зеленського за всі п'ять років не втілив у життя хоча б чверть з задекларованого по цій програмі? Чому без кнута від євросоюза або пряника у вигляді 51 млрд, зеленовлада самостійно не може працювати?
fox767676 написав:з яким бронюванням. тцк людину мобілізували, але військовим вона не потрібна, в силу свого віку запхали до частини тушкой-чучелом, умовляючі командирів
дефіцит водіїв, черга за цим ВОС, командири готові закидати шоколадками і квітами та шампанським і носити HR дам з ТЦК щоб отримати кадра із дефіцитною спеціальністю, чи думаєте чому дальнобоїв знімають ще теплими із кабіни фури
У мене є брат , зараз проживає в Києві , більше 30 років водить великі фури . ЗП менше 3 к уо останніх 5 років не було , проте в армії буде лише 20+ и в гривні , нахіба так людину знецінювати
Габриель Елифтерю — заместитель директора Совета по геостратегии в Лондоне и научный сотрудник Йорктаунского института в Вашингтоне, обобщил (текст конца 2023 года) примерные оценки производства 155-миллиметровых снарядов в союзных Украине странах - на начало полномасштабной войны, на данный момент и в будущем.
По состоянию на начало полномасштабной войны Европа производила около 450 тысяч снарядов 155-го калибра в год. Производителями были 15 компаний в 11 странах. Основными были: Германия с Rheinmetal, производство около 100 тысяч в год, Швеция с Saab, также около 100 тысяч, Испания, с общим производством компаний в около 150 тысяч, Норвегия с Nammo, около 20 тысяч, Франция с Nexter, около 15 тысяч, Польша с PGZ, около 30 тысяч, Великобритания, около 20 тысяч, Чехия, с компаниями CSG и STV, десятки тысяч снарядов в год.
Несмотря на все бюрократические и прочие задержки, Европа смогла значительно нарастить производство снарядов и продолжает наращивать дальше. Примерные оценки по состоянии на конец 2023 и первую половину 2024 года: немецкий Rheinmetal - 450 тысяч снарядов в год (с учетом фабрик в других странах. В частности, австралийская фабрика производит 100 тысяч снарядов), шведский Saab - 200 тысяч, чешские компании совокупно - 150 тысяч. США к 2023 году вышли на уровень производства в 360 тысяч снарядов в год.
К концу 2024 года ожидается, что Rheinmetal будет производить 600 тысяч снарядов, норвежский Nammo - 80 тысяч, французский Nexter - 36 тысяч. Производство США к концу 2024 года должно достигнуть 700 тысяч снарядов в год.
Более того, ожидается, что в 2025 году шведский Saab сможет производить 400 тысяч снарядов в год, а американское совокупное производство достигнет 1,2 миллиона снарядов.
Таким образом, к концу 2024 года совокупное производство союзных Украине стран сможет выйти на необходимый Украине уровень в два миллиона снарядов, что позволит Силам обороны Украины ежедневно выпускать по противнику примерно по шесть тысяч одних только 155-миллиметровых снарядов каждый день. При этом Силы обороны используют далеко не одни только 155-миллиметровые снаряды.
Возможно в 2025 нам дадут лям снарядов.
в 2025 році - прокурори,судді,поліцейські та дснс в підземному бункері разом з Притулою та Стерненко будуть робити 2 млн снарядів , щоб ворог зі супутника не побачив
Об информации. Тут недавно кто-то давал ссылку на интервью с Юрием Сапроновым. Там есть и такое:
Вы знаете, я думаю, каждый второй удар ракетой, каждый второй, она летит туда, блин, надо. Вот мы не говорим и не говорят, надо говорить правду, она летит туда, куда, блин, это тоже ипсо, надо говорить правду, она летит туда, куда, блин, вот что-то есть, скажу я так. Да они мажут иногда и попадает это всё рядышком, но очень часто они бьют настолько близко вот к тому месту, где вот надо.