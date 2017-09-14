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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:13
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
- Петиції різні КОЛЕКТИВНО підписували - результату 0!
Хоча б 1 з них набрала мільйон підписів, хоча б про одну з них розповів Стерненко / Притула / ... ?
А вони, плять, до цього часу нікуя не чули/не знають, що хочуть військові?
Та вже, чуть не в кожних різних інтерв'ю/різних журналістів/блохерів - всі кажуть, що фронтовиків вже пора міняти!
Напевно, вже навіть, в Занзібарі, чи на Філіпінах про це кожен знає
Тобто, знову ж таки - всі все знають - результату 0!!!
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:18
Ще вчора ввечері запитав
Faceless написав:
Всі розбираються з застосунком єБусік
===
А Ви - розібрались?
Чи Ви "безпечні", як заброньований чоловік Флер?
Давайте признавайтесь))
У Вас:
- троє дітей?
- є-броня?
- є-опікунство?(догляд за котом/кицею)
- Ваш варіант
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:29
vitaliiangel написав: Schmit написав: pesikot написав:
Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада
У перерахунку він збільшує
податкову складову у бензині на 1,5 грн/л
, дизельному
пальному – 2 грн/л
, скрапленому газі
– 5,5 грн/л
.
Зрозуміло, щоб менше на газі їздили.
а как здесь радовались что в результате ударов по НПЗ у русских на 10% подорожал бенз
У наших переможних вкраїнчиків все так - ржуть з москалів, а потім виявляється у нас все те саме чи ще гірше. Чмобіки, унітази, мангали на танках, орлани з пляшечками, примітивні іранські шахеди, мобілізація "палками на війну", "зуби дракона", лінія суровікіна......
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:37
pesikot написав: vitaliiangel написав:
Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём.
Льстецы всегда лжецы[/b].
Вот тут ты написал правду. Сам(а) знаешь о своих способностях )
vitaliiangel написав:
И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать.
vitaliiangel написав:
старик детроид в последнее время очень адекватные посты пишет, может где то копирует хз, но аж обидно так как добавить нечего.
Про Шамана тоже было, проникал влажным языком меж булок…
Я счас вот вообще без преувеличения: «я не встречал настолько лживых и изворотливых людей».
Извивается, врет под ситуацию, лепит нелепые отмазки и оправдания, не имея ни стержня , ни принципов.
Даже собственная позиция и отношения к событиям меняется еженедельно в диаметральном направлении. Тупо пишет поток постов, абы писать что-то
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Hotab
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:47
Hotab написав: pesikot написав: vitaliiangel написав:
Когда меня называют самым умным я обычно посылаю этого человека за известным кораблём.
Льстецы всегда лжецы[/b].
Вот тут ты написал правду. Сам(а) знаешь о своих способностях )
vitaliiangel написав:
И.А. к счастью, такой дурью не страдает. Считаю его порядочным человеком и прошу уважать.
vitaliiangel написав:
старик детроид в последнее время очень адекватные посты пишет, может где то копирует хз, но аж обидно так как добавить нечего.
Про Шамана тоже было, проникал влажным языком меж булок…
Я счас вот вообще без преувеличения: «я не встречал настолько лживых и изворотливых людей». Извивается, врет под ситуацию, лепит нелепые отмазки и оправдания, не имея ни стержня , ни принципов
.
Даже собственная позиция и отношения к событиям меняется еженедельно в диаметральном направлении. Тупо пишет поток постов, абы писать что-то
Типичный россиянин ...
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pesikot
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:56
Успіх написав:
А вони, плять, до цього часу нікуя не чули/не знають, що хочуть військові?
Зрозумійте, що вони не знають основного: чому поміняти Вас для них вигідніше ніж не поміняти.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:58
Китай вторгнеться на Тайвань на початку червня
Про це пише видання Global Press у «Х». Сьогодні Пекін розпочав масштабні військові навчання, де імітував напад на Тайвань.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 23 тра, 2024 20:07
Schmit написав:
У наших переможних вкраїнчиків все так - ржуть з москалів, а потім виявляється у нас все те саме чи ще гірше. Чмобіки, унітази, мангали на танках, орлани з пляшечками, примітивні іранські шахеди, мобілізація "палками на війну", "зуби дракона", лінія суровікіна...
...
Коли на Марс попав один наш всім відомий успішний воїн
- він окуїв: "що за бардак?"
Думав:
- а може то так не встигають "налаштуватись", бо ворог "раптово" напав?
Ну ок, потерпить наш воїн рік - треба ж захистити свій Марс, поки він у вогні і потребує допомоги "не професіоналів"(поки всі провесіонали попідтягуються/натренуються)
Але, минув рік - ще більший бардак!
І свалу нема офіціного...
І підміни "втомлених не професіоналів" на "тренованих професіоналів" - нема...
Ну ок - обіцяють/трублять у всі труби, що скоро перемога і капучіно в Марсіанській Ялті))
Ну, стиснувши зуби - потерпить наш воїн до перемоги...
Тут другий рік минає...
Капучіно - немає, бардак і далі прогресує...
Все оте описане/виділене вгорі☝️- це ж ми реально всі сміялись/реготали з цього всього☝️
А тепер?
Це ж якась неймовірна неймовірність!!!
Це ж якась абсурдна абсурдність!!!🤦🏻🤦♂️🤦
Ну як так?©
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Додано: Чет 23 тра, 2024 20:23
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
А вони, плять, до цього часу нікуя не чули/не знають, що хочуть військові?
Зрозумійте, що вони не знають основного: чому поміняти Вас для них вигідніше ніж не поміняти.
Ну це ж всім відомо: якщо конем можна максимум скакати/орати Х км, то ХY км кінь або не стягне(здохне), або буде мало ефективний(як здихаюча кляча)
Тож вигідніше дати:
а) професійних/тренованих скакунів/орачів
б) якщо немає достатньо проф/тренованих, то хоч набрати звичайних коней, які будуть НЕ гірші отих "втомлених здихаючих кляч"
в) а ні - то нах закривати ті "скачки"!!! І то давно пора, раз немає ким скакати/орати!
Бо дохлими клячами, чи з під палки загнаних звичайних коней - приймати участь у всесвітніх "скачках" - ну якось зовсім абсурдно
!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 23 тра, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 20:23
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Чет 23 тра, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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