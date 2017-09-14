Додано: Чет 23 тра, 2024 21:39

vitaliiangel написав: Bobua написав: Що бідніша людина -- то більшою часткою в її активах є життя і здоров`я... Що бідніша людина -- то більшою часткою в її активах є життя і здоров`я... что за куета. Жизнь и здоровье самый главный актив КАЖДОГО человека. Ни один мерседес не дороже жизни его владельца. Bobua написав: То як всі ці люди мають оплачувати свій вклад в оборону, крім як особистою участю? То як всі ці люди мають оплачувати свій вклад в оборону, крім як особистою участю? для этого есть консенсус. Что элита готова отдать народу за свою защиту. Ничего? Тогда каждый защищает сам себя. Тот консенсус который сейчас пытается продать власть (элите-бронь, остальным - Конституцию) мягко говоря не всех устраивает. Но ку-ку, тут есть нюанс. Отдать именно добровольно, а не так шоб братки- 90х или комбаты -2024 зажимали кому-то пальцы дверями. что за куета. Жизнь и здоровье самый главный актив КАЖДОГО человека. Ни один мерседес не дороже жизни его владельца.для этого есть консенсус. Что элита готова отдать народу за свою защиту. Ничего? Тогда каждый защищает сам себя. Тот консенсус который сейчас пытается продать власть (элите-бронь, остальным - Конституцию) мягко говоря не всех устраивает. Но ку-ку, тут есть нюанс. Отдать именно добровольно, а не так шоб братки- 90х или комбаты -2024 зажимали кому-то пальцы дверями.

Життя від смерті відділяють регулярні 2000ккал/добу.Взимку -- більше...Взимку 32-33рр. мільйони людей продали би свої життя за кілька тис. нинішніх гривень у вигляді круп, олії -- аби врятувати свої сім`ї, давши їжу на місяці, до наступного літа...У випадку окупації у 2022 році й катувань та вбивств окупованих -- як саме люди втікали би на Захід?Натовпом, чи хтось би таки пробував чинити опір аж до смерті, аби у родини було кілька годин дістатись до кордону...?Я розумію, що багатьом млн в Україні окупація не здається страшною.Заборонять укр.мову, укр.культуру, репресують помічених в українстві -- млн ждунів цього навіть не помітять.До речі, бачив новину, що Валетова “Нічия Земля” вже видана і в укр.перекладі.Але головна вина всіх цих ждунів -- вони не потурбувались про своє ждунське майбутнє, коли мали змогу зробити це в окремих областях у 2010-2013рр. Натомість -- вони раділи, що “нагинають укрів, “нациків” і.т.д...”Могли піти шматком, то чому зазіхали на все??А тепер розплата?Тепер вже для млн неждунів нема шляху назад, крім як нагинати ждунів, аби допомагали оборонятись... Не про захист “еліти” мова. А про млн, які “не бачать себе в окупації”. Що їм нині можуть запропонувати ждуни? Навіть у випадку якби “нєугодниє” погодились всі разом виїхати на Захід -- ждуни дадуть справді-справді ринкову ціну за нерухомість і важку рухомість, і видадуть з фін. системи всі-всі фін.вклади неждунів?Це клінч.Переговори ждунів і неждунів мали бути ще в 2004. Замість 3х турів.Тепер -- всім їсти що заварили і не обляпуватись...