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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 83768377837883798380>
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:28

  Бетон написав:Знакомого мента, знакомых айтишников, отправили, ни за что не догадайтесь- на границу ухылянтов ловить. Грит большой поток пошёл


наверное инвестировали в хлебное место, контингент не безденежный
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:31

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:или шоб спасти елойчиків их надо поставить "в правильну позицію"?
то юність грає.

Юношеский максимализм - это состояние сознания подростка, когда он склонен решать все ситуации радикально, даже не имея достаточного опыта в ...
*******
А по життю - "Сложные проблемы всегда имеют простые, всем понятные и неправильные решения".

в певних осіб є відчуття вищесортно-брахманської щодо на їх думку бидлоелоїв з роставленими булками навчити правильно віддавати борг родінє
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:32

  mephala написав:
  fox767676 написав:когда любой здоровый 25-60 всем обязан это и есть тотальная мобилизация.


у вас от страха глаза велики. сейчас общая а не тотальная.
хотя - что бы не спорить много приведите определение термина "тотальная мобилизация"
не так как вы придумали а определение из каких либо официальных иточников.
так как наша мобилизация которая наплодила кучу сортов и ввела ограничение что ниже 25 не берем как то не тянет на тотальную :twisted:
эта мобилизация больше похожа на поиски мавра которому после войны можно будет говорить что бы он шел куда подальше.

ЗЫ
и кстати эффективные не справляются сейчас по кучи пунктов с обеспечением армии и решением последствий. так что модель когда одни воюют а другие зарабатывают что бы воевать не прошла в виду не состоятельности эффективных.


это частности, для бизнеса значения нет
страх это у вас, начальничка из неэффективной конторы, что вы перестанете решать кого включать в квоты, а кого нет
потеряете коррупционные потоки, перестанете быть царем и богом
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 27 тра, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:32

  detroytred написав:
  Бетон написав:Знакомого мента, знакомых айтишников, отправили, ни за что не догадайтесь- на границу ухылянтов ловить. Грит большой поток пошёл

І при цьому командувач в Раді на всю країну розповідає про 3-4 бійця у відділенні замість 10-12.

"туман війни" (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:34

  detroytred написав:Точніше втратив --- оті, хто втратив життя, здоров'я, сім'ю та ін. наслідки.
понимаете как глупо и цинично на их фоне звучит
  detroytred написав:В тому, що не програли.


война это личная трагедия для миллионов людей потерявших жильё, близких, здоровье. Не проиграл тот кто набил карманы, пользуясь случаем. Остальные проиграли.
  flyman написав:з роставленими булками навчити правильно віддавати борг родінє
таких обычно тоже жизнь бьют по булкам. Чивакуня тоже какой был крутой, аж пятки сверкали когда драпал в ростов. А если бы он умел не ссорится с народом, может и 2й срок бы выиграл. Учитывая что рейтинговых кандидатов тогда не было. Но надо было избить студентов и спровоцировать майдан. Простые решения нагинать элоев. История ничему не учит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 27 тра, 2024 09:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:37

Флай
*В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначив, що станом на момент досягнення позивачем 40 років (29.09.2011) положення статті 28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (Закон №2232-XII) передбачали граничний вік перебування в запасі другого розряду - 40 років. Відтак, Святошинський РВК, на військову обліку в якому перебував позивач до червня 2016 року, зобов`язаний був виключити його з військового обліку у 2011 році у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі. Однак, Святошинський РВК не виключив ОСОБА_1 з військового обліку у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі чим допустив протиправну бездіяльність.*
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /85273576/
Отких судів повним повно...

Обгрунтування кумедне:
перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого.
З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.

Може кому стане в нагоді:
*13. Військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.
{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2016#Text
Указ Президента, як ніяк.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:40

  Mimohod написав:Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.


так же можно сказать что кто не жил в 1917-1945 не знает что такое тотальная мобилизация и как менять кашкет когда меняется власть :wink:
сейчас еще лайт режим даже с учетом нового закона про мобилизацию. дети и женщины пока не заменили М16+ у у словного станка.
Востаннє редагувалось mephala в Пон 27 тра, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:41

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Точніше втратив --- оті, хто втратив життя, здоров'я, сім'ю та ін. наслідки.
понимаете как глупо и цинично на их фоне звучит
  detroytred написав:В тому, що не програли.


война это личная трагедия для миллионов людей потерявших жильё, близких, здоровье. Не проиграл тот кто набил карманы, пользуясь случаем. Остальные проиграли.
  flyman написав:з роставленими булками навчити правильно віддавати борг родінє
таких обычно тоже жизнь бьют по булкам. Чивакуня тоже какой был крутой, аж пятки сверкали когда драпал в ростов. А если бы он умел не ссорится с народом, может и 2й срок бы выиграл. Учитывая что рейтинговых кандидатов тогда не было. Но надо было избить студентов и спровоцировать майдан. Простые решения нагинать элоев. История ничему не учит.

Виграєш в одному, програєш в іншому.

Загальний баланс програш-виграш --- визначається складовими критеріїв.
І вагою кожного критерію.

В героїв тощо одні вагові коефіцієнти...
В інших інші.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:42

  detroytred написав:Флай
*В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначив, що станом на момент досягнення позивачем 40 років (29.09.2011) положення статті 28 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 №2232-XII (Закон №2232-XII) передбачали граничний вік перебування в запасі другого розряду - 40 років. Відтак, Святошинський РВК, на військову обліку в якому перебував позивач до червня 2016 року, зобов`язаний був виключити його з військового обліку у 2011 році у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі. Однак, Святошинський РВК не виключив ОСОБА_1 з військового обліку у зв`язку з досягненням граничного віку перебування у запасі чим допустив протиправну бездіяльність.*
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/co ... /85273576/
Отких судів повним повно...

Обгрунтування кумедне:
перебування в запасі -- це просто перебування в запасі; а встановлений граничний вік -- можна змінити для будь-кого.
З таким же успіхом можна, як тут вчора написали і пенсам допрацьовувати; і срочку (якщо збільшити термін) всім дослужити.

Може кому стане в нагоді:
*13. Військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) може передавати військовий квиток іншим фізичним чи юридичним особам лише за умови одержання оформленої у встановленому порядку розписки про отримання відповідними фізичними чи юридичними особами такого квитка.
{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 457/2022 від 28.06.2022}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2016#Text
Указ Президента, як ніяк.

Дякую, добавлю в список "хозяйкє на замєтку"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:44

  mephala написав:
  Mimohod написав:Люто плюсую. Кто в 90х мешок картошки в троллейбусе не вез и погреб под панелькой не копал ничего пока не понимает.


так же можно сказать что кто не жил в 1917-1945 не знает что такое тотальная мобилизация и как менять кашкет когда меняется власть :wink:
сейчас еще лайт режим даже с учетом нового закона про мобилизацию. дети и женщины пока не заменили М16+ у у словного станка.

може просто повернути в кам"яний вік: ніякого "глобального потепління", навколо одні "екопродукти", суцільний ЗОЖ ... все на благо людей
Востаннє редагувалось flyman в Пон 27 тра, 2024 09:45, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 83768377837883798380>
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