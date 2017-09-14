Хелгі Шарп.
🍁 Не звертав увагу, коли т.зв. "план Трампа" публікували російські джерела. Але вирішив викласти після того, як його у загальних рисах підтвердило флоридське інформаційне видання (Трамп все робить через Флориду), а потім у загальних рисах підтвердив політичний експерт на Fox News.
Що передбачає згаданий план? Трамп пропонує Росії зберегти Крим та території, контрольовані до 24 лютого 2022 року без їх юридичного визнання за москвою. Україна, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років - це також гарантуватимуть США. Натомість, для запобігання нового вторгнення з боку ерефії, Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні росією мирної угоди.
Не слабо.
При цьому території, які увійшли до складу РФ після 24.02.2022, слід оголосити нейтральною зоною і вивести війська обох сторін. Подальші питання щодо цієї території слід вирішити дипломатичним шляхом.
Мертва зона?
Дещо в ній вже зруйноване впень.
Але ж є і цілесенькі міста у приазов`ї.
Широчезна смуга...
У зоні вглиб до 150 км. по всьому кордону України та Росії не повинно бути жодних ударних систем - лише піхотинці.
А безпілотники -- вони ж і ударні бувають...
Але умови вже доволі теплі-лампові. Проблем з мобілізацією не мало би бути. Як і в часи АТО.
Трамп готовий підкріпити цю угоду зняттям низки санкцій із РФ. Росії буде повернуто заморожені активи, виплати репарацій Україні не передбачено, але відновлювати її (Україну) будуть спільними зусиллями США та Європа. Окрім цього, Трамп пропонує для відновлення енергетичної системи України зобов'язати РФ постачати Києву газ зі знижкою 60% не менше 10 років. Він також упевнений, що його план є компромісним для обох сторін і його підтримає глобальний Південь.
Що я думаю з цього приводу... Цей план - свідомий вкид для зондування суспільної думки. Не виключаю, що вкид спільний: людей Трампа (автор - Марко Рубіо) і тих спецслужбістів з російської сторони, з якими вони контактували.
А от це цікаво...
Москвини 32міс засіювали трупами додані території і тепер вони ж готові вийти звідти? 😳🙀
Це не удетальнена дорожня мапа, а те, що в загальних рисах пропонуватиме нова американська адміністрація. Основа, над якою почнуть працювати БД та кремль через посередників (Орбан, Маск).
Якщо Трамп і Держдеп затвердять план, і на нього погодиться путін (у противному випадку Трамп обіцяє зробити з російською енергосистемою те, що союзники у свій час зробили з іракською), ймовірність того, що Зеленський "відморозиться" наближається до нуля. Бо не в тому положенні зараз країна, щоб відмовитися від свого головного партнера, без підтримки якого продовжувати війну буде дуже важко.
Звісно, залишається Європа, але вона ще не настільки "розкрутила" свої військові можливості, щоб повноцінно замінити США. І от коли Трамп з путіним про щось домовляться, і цю домовленість сприйме Глобальний Південь, Україні залишиться торгуватись лише в окремих позиціях. Наприклад, в тих, які виклав учора Петро Порошенко. Особисто я повністю згоден з його чотирма пунктами, але один вважаю нереальним.
Тут ще такий нюанс. Раніше ми традиційно спирались на двопартійну підтримку США - президента-республіканця врівноважував демократичний Конгрес і навпаки. Зараз такого люфту не буде - монотрампізм надовго, і до цього треба звикати.
Ну а поки, не чекаючи інавгурації, у Вашингтон потягнулися "ходоки" і від європейських держав, і від української влади, які намагатимуться встановити контакт з командою Трампа, лобіюючи свої питання. І якщо сьогодні Трамп ззустрічатиметься з Борисом Джонсоном, то на найближчі дні заплановані зустрічі його помічників з емісарами української влади.
Основне завдання цих емісарів - показати своє дистанціювання від демократів (перевзуватись у повітрі - наше все!), уточнити: "план перемоги Зеленського" можна весь викинути на смітник, чи все ж таки дозволять залишити його перший аркуш. І, нарешті, вибори в Україні - про це пізніше та окремо.
Як я і казав, коліщата закрутились. Що з цього вийде - не знаю. Ніхто не знає. Але розпочався хоч якийсь двіж, бо читати щодня про наш відступ і бомбардування українських міст немає вже сил навіть в мене - тут, в Америці. Про тих, хто в Україні, взагалі мовчу