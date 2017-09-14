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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10812108131081410815

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.6 5 87
до кінця 2024 року
17%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
39
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 08:18


Хелгі Шарп.

🍁 Не звертав увагу, коли т.зв. "план Трампа" публікували російські джерела. Але вирішив викласти після того, як його у загальних рисах підтвердило флоридське інформаційне видання (Трамп все робить через Флориду), а потім у загальних рисах підтвердив політичний експерт на Fox News.
Що передбачає згаданий план? Трамп пропонує Росії зберегти Крим та території, контрольовані до 24 лютого 2022 року без їх юридичного визнання за москвою. Україна, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років - це також гарантуватимуть США. Натомість, для запобігання нового вторгнення з боку ерефії, Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні росією мирної угоди.

Не слабо.

При цьому території, які увійшли до складу РФ після 24.02.2022, слід оголосити нейтральною зоною і вивести війська обох сторін. Подальші питання щодо цієї території слід вирішити дипломатичним шляхом.

Мертва зона?
Дещо в ній вже зруйноване впень.
Але ж є і цілесенькі міста у приазов`ї.
Широчезна смуга...

У зоні вглиб до 150 км. по всьому кордону України та Росії не повинно бути жодних ударних систем - лише піхотинці.

А безпілотники -- вони ж і ударні бувають...
Але умови вже доволі теплі-лампові. Проблем з мобілізацією не мало би бути. Як і в часи АТО.


Трамп готовий підкріпити цю угоду зняттям низки санкцій із РФ. Росії буде повернуто заморожені активи, виплати репарацій Україні не передбачено, але відновлювати її (Україну) будуть спільними зусиллями США та Європа. Окрім цього, Трамп пропонує для відновлення енергетичної системи України зобов'язати РФ постачати Києву газ зі знижкою 60% не менше 10 років. Він також упевнений, що його план є компромісним для обох сторін і його підтримає глобальний Південь.
Що я думаю з цього приводу... Цей план - свідомий вкид для зондування суспільної думки. Не виключаю, що вкид спільний: людей Трампа (автор - Марко Рубіо) і тих спецслужбістів з російської сторони, з якими вони контактували.

А от це цікаво...
Москвини 32міс засіювали трупами додані території і тепер вони ж готові вийти звідти? 😳🙀

Це не удетальнена дорожня мапа, а те, що в загальних рисах пропонуватиме нова американська адміністрація. Основа, над якою почнуть працювати БД та кремль через посередників (Орбан, Маск).
Якщо Трамп і Держдеп затвердять план, і на нього погодиться путін (у противному випадку Трамп обіцяє зробити з російською енергосистемою те, що союзники у свій час зробили з іракською), ймовірність того, що Зеленський "відморозиться" наближається до нуля. Бо не в тому положенні зараз країна, щоб відмовитися від свого головного партнера, без підтримки якого продовжувати війну буде дуже важко.
Звісно, залишається Європа, але вона ще не настільки "розкрутила" свої військові можливості, щоб повноцінно замінити США. І от коли Трамп з путіним про щось домовляться, і цю домовленість сприйме Глобальний Південь, Україні залишиться торгуватись лише в окремих позиціях. Наприклад, в тих, які виклав учора Петро Порошенко. Особисто я повністю згоден з його чотирма пунктами, але один вважаю нереальним.
Тут ще такий нюанс. Раніше ми традиційно спирались на двопартійну підтримку США - президента-республіканця врівноважував демократичний Конгрес і навпаки. Зараз такого люфту не буде - монотрампізм надовго, і до цього треба звикати.
Ну а поки, не чекаючи інавгурації, у Вашингтон потягнулися "ходоки" і від європейських держав, і від української влади, які намагатимуться встановити контакт з командою Трампа, лобіюючи свої питання. І якщо сьогодні Трамп ззустрічатиметься з Борисом Джонсоном, то на найближчі дні заплановані зустрічі його помічників з емісарами української влади.
Основне завдання цих емісарів - показати своє дистанціювання від демократів (перевзуватись у повітрі - наше все!), уточнити: "план перемоги Зеленського" можна весь викинути на смітник, чи все ж таки дозволять залишити його перший аркуш. І, нарешті, вибори в Україні - про це пізніше та окремо.
Як я і казав, коліщата закрутились. Що з цього вийде - не знаю. Ніхто не знає. Але розпочався хоч якийсь двіж, бо читати щодня про наш відступ і бомбардування українських міст немає вже сил навіть в мене - тут, в Америці. Про тих, хто в Україні, взагалі мовчу
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 08:38

  tester7336 написав:
  detroytred написав:
  tester7336 написав:і як це все заперечує те що якщо платники податків нічого не покладуть в тумбочку то і сардельки не буде?

Це про те, що вимоги потрібно адресувати не дембелю Успіху, а державі (владі, регуляторам ринку). Стосовно наповнення тумбочки.


до держави можна пред’явити тільки претензії з приводу створення умов і стимулів.
але саме фізичне наповнення все одно залишається на плечах платників.
ви вже трохи у своїх роздумах почали перегравати.
так от коли платник фізично не наповнить то і сардельку держава не купить.

Я не переграваю, а дивлюсь з боку об'єктивності процесу.
Є платник податків, який наповнює бюджет. Фізично.
Від чого залежить цей процес (більше чи менше, впритул до нуля) сплатить (а також заробить) платник?
Від умов, в яких він знаходиться.
Умови йому створює хто?
Держава.
Крапка.

То до кого питання повинні бути стосовно наповнення бюджету?
Ви адресуєте до свідомості платника, я - до держави (яка створює умови платнику).
В цьому і принципова різниця підходів:
Кейнс, Фрідмен і Ко вбачали рішення розвитку через умови в ринку (створення сприятливих умов); Маркс-ленін через свідомість совєцького чаловєка (підвищення свідомості громадян).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:04

  Bobua написав:

Хелгі Шарп.

🍁 Не звертав увагу, коли т.зв. "план Трампа" публікували російські джерела. Але вирішив викласти після того, як його у загальних рисах підтвердило флоридське інформаційне видання (Трамп все робить через Флориду), а потім у загальних рисах підтвердив політичний експерт на Fox News.
Що передбачає згаданий план? Трамп пропонує Росії зберегти Крим та території, контрольовані до 24 лютого 2022 року без їх юридичного визнання за москвою. Україна, у свою чергу, зобов'язується дотримуватися нейтралітету і не вступати до НАТО 20 років - це також гарантуватимуть США. Натомість, для запобігання нового вторгнення з боку ерефії, Трамп готовий надати Україні весь спектр ракет далекого радіусу дії з правом застосування виключно при порушенні росією мирної угоди.

Не слабо.
[/quote]
Є різниця між:
- наявність американських ракет в України, коли вона є членом НАТО;
- наявність американських ракет в України, коли вона не є членом НАТО.

На другий варіант рфія не погодиться ні за яких умов.
Чи піде на постачання їх тоді сам Трамп?
Хз. Бо тоді в хуситів і не тільки з'являться ще потужніші)) рокети і т.д.
Саме це стримувало Байдена.
Практика покаже, може Трамп все ж таки реально крутіший за Байдена.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:39

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Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 08 лис, 2024 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Сільська школа дозволяла мати нормальний рівень для вступу в університет.

навіть не смішно,
золоті медалісти з села (або містечка) -це тверда трійка(ок, 4-) у місті рівня Харків(Одеса)
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