Вже прийшли гроші "першачкам"
(тим, хто перший раз у перший клас)
Тож, не переймайтесь - скоро почнеться
(магазини виручку ж не будуть маринувати в гривні)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 17:43
Зе-5! Або 5К-Зе!)))
Вже прийшли гроші "першачкам"
(тим, хто перший раз у перший клас)
Тож, не переймайтесь - скоро почнеться
(магазини виручку ж не будуть маринувати в гривні)
Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:54
Що каже про дві речі. перша - курс таки керований. сильно керований. друга - хтось вирішив, що курс має бути стабільний. Хто й чому - оце головні питання, бо можливо це рішення не керівництва НБУ, а влади.
з точки зору економіки навіть для того, щоб тримати інфляцію, курс на 10% відсотків за рік, або 1 гривня на квартал - це мало б сенс робити. можливо дійсно превалює думка, що краще це робити разовими стрибками, а не поточно протягом року. в кінці року побачимо - може стрибок буде й не 10%.
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:35
й так Успіх, маринують, ще й як
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:37
Загроза міжнародним резервам: Нацбанку оприлюднив дані щодо дефіциту платіжного балансу
Дефіцит рахунку поточних операцій у липні сягнув рекордних $4,1 мільярда.
У липні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу досяг нового антирекорду - $4,1 млрд. Це на на 31% більше, ніж у червні ($3,1 млрд) та на 62% перевищує показник липня минулого року ($2,5 млрд). Такі дані оприлюднив Нацбанк.
Іншими словами, Україна почала витрачати за кордоном більше грошей, ніж отримує з-за кордону. Це може призвести до перевищення відтоку іноземної валюти над її притоком. Причина - перевищення імпорту над експортом товарів і послуг, а також відтік капіталу. Тривалий дефіцит може призвести до скорочення міжнародних резервів і збільшення державного боргу.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами майже повторив антирекорд і становив $5 млрд. Частково розрив було профінансовано міжнародною допомогою, проте решту – за рахунок резервів НБУ, які скоротилися на $2 млрд.
Експорт товарів у липні знизився на 1,1%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, − до $1,7 млрд. Водночас імпорт товарів у липні зріс майже на 20%, найбільший приріст зафіксовано у машинобудуванні (+50,8%, зокрема військові товари й електромобілі) та продукції АПК (+25,7%).
Кабмін у своїх оцінках не очікує швидкого закінчення війни та покращення безпекової ситуації в 2026 році;
це негативно вплине на економіку – темпи зростання ВВП значно скоротяться в порівнянні з прогнозом, який передбачав закінчення війни вже цього року (замість 4,5% ВВП наступного року може зрости всього на 2,4%);
погіршення ситуації призведе до більш швидких темпів зростання цін;
негативний сценарій також вплине і на соцстандарти, однак не так суттєво.
Додано: Нед 31 сер, 2025 15:20
|