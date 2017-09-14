А то так и хаттаб 81г.р. чуть ли не моим седовласым ровесником себя тут подаёт,
Та не розстраюйся, тобі ж не в Мюнхені жити зі мною, яка різниця, 81-го чи 74-го , як ти. Ти просто сам себе закопав в таку купу маячні, яку ніс тут, що тепер у тебе світ ламається. Насправді якби у тебе мізки були хоч трішки гнучкіші і здатні до осмислення, то ти б давно зрозумів що ніякого 81го року бути не може. Але ж у тебе 3 складки на холці, а не мізки всередині.
Тому і доводиться читати потоки свідомості то про 6-літрові тарантаси, то про калькулятори. Що є на холці (3 см сала), тим і мироточиш тут постійно по ночам.
ЛАД написав:Почитайте, чтобы не идеализировать США.
мій друг емігрував до США у 1995 (21 рік відслужив в Navi, звільнив у 2017 Chief master sergeant Chief master sergeant (abbreviated as CMSgt) is the ninth, and highest, enlisted rank in the United States Air Force and the United States Space Force, Navi.
починав з Е1 (базік 1800дол), закінчив Е9 (десь 7000 на місяць), страховка для всієї родини як військовому десь 90 дол/міс (це на 2012р, сьогодні вже дорожче). Основне, як він казав-що стоматологія покривається (але не все, імпланти частково), казав що хто не має повноцінної мед. страховки (а це при Абамі 40млн, сьогодні значно меньше)
Доля американцев без медицинской страховки в 2023 году оставалась низкой. Согласно отчету Бюро переписи населения за сентябрь 2024 года, в 2023 году 26 миллионов человек — или 8 процентов населения — не имели медицинской страховки.
я два раза був у "стоматолога" в США в 1995/96 перший раз у мене впала металокерамика(стоматолог купив на виставкі у Києві щось не те) треба було банально посадити коронки на цемент-привезли в Балтиморі до соціальної больнички (там одні негри в коридорах), прийшов інтерн (десь порів 25), сказав що нікого немає (бо це було десь 1700-1800), а він такі речі, як протезування не робить, кажу давай цемент і приклей коронки, відмовився(каже немаю повноважень на таку складну операцію), на судні взяв молекулярний клей у стармеха(до кінця контракта не впали),
у 1996р в Чарлстоні повезли в гарну приватну стоматологічну лікарню (там все чудово, тільки нічого не закінчили-поклали мишьяк і сказали приходити наступного дня), а судно стоїть в порту 15 годин, довелось з тимчасовою пломбою існувати до кінця контракту (контракти були по 7 місяців).
Wirująświatła написав:Система образования построена на навязывании ученику программ обучения, учителей, системы оценок.
Это ужасно! Посмотришь, как 1 сентября родители тянут в школу плачущих малышей - сердце кровью обливается. Нельзя так! Не хотят в школу - пусть играются в песочнице до пенсии. Я понимаю, какой свободы Вы желаете, но надо понимать, что для определения собственных интересов человеку нужно обладать достаточно большим объемом информации. Школа - это именно этап накопления такой информации. Свободолюбие оно хорошо до тех пор, пока не превращается в социопатию. Кстати, о возможности выбора учителей. У меня взрослого мнение о многих из учителей сильно отличается от мнения меня-школьника.
Wirująświatła написав:Познавательные интересы - ключевые в развитии личности и главная мотивация. Не деньги, не оценки, не призы- калькуляторы, не медальки.
АВА терапевты "бойцы" передового фронта знают как быстро себя исчерпывает любая внешняя мотивация. Допустим вам за каждую 5ку дают мороженое. Но наступает пресыщение и вам больше не хочется ни того ни другого. Или наоборот "растет аппетит", если давать деньги.
Faceless написав:але чогось ви нічого кращого не знайшли, крім як полити брудом цілу категорію людей і їх шкільний досвід.
я объясню. Сверху спускают план провести олимпиаду. От каждой школы должно быть (условно) по 3 человека. Но в какой то момент этих 3х желающих не будет. Отменят олимпиаду? Фигвам. Будут ломать через колено. Бусификация новое слово.
Как сломать систему? Надо перестать ей подчиняться. И систему образования так уже ломали, когда был переход от царского режима к революционному. Учителя оставались старорежимные но их методы сильно изменились. Они больше не могли бить учеников, оскорблять их. Запрещать посещение театров и кино. любого учителя можно было снять с работы через местные органы власти за "контрреволюцию". Это и была их мотивация к переменам.
Но если подчиняетесь, значит вас всё устраивает, в широком смысле слова.
Я не призываю к свержению власти, но вы не сломаете систему, если против каких то явлений не скажете нет. Чиновники подчиняться вашему нет, если его скажут все.
Система образования построена на навязывании ученику программ обучения, учителей, системы оценок.
Пока все приспосабливаются система (созданная ещё при Сталине) отлично себя чувствует.
Я правда должен вас хвалить? Ух какие вы классные победители олимпиад.
Где ваши таланты в управлении государством?
Почему мы так плохо живём, если столько умных людей, краснодипломников?
Потому что умные люди для системы это как рыбки в аквариуме. Красиво сидеть в жюри и наблюдать. А если какая то рыбка захочет свободы, ей перекроют кислород. Но всем не перекроют.
Мы боролись с системой как могли, нас таскали по директорам и педсоветам. а те кто участвовал в олимпиадах и прочих викторинах (за оценку или за другие плюшки) получались с системой заодно, подпитывали её.
Единицам было хорошо, вам давали свободное посещение, потом вас брали в престижные вузы без экзаменов, а другим доставалась принудиловка, пусть не в олимпиадах так в чем то другом.
допустим во взрослой жизни вам бы не понравилось ни заниматься бизнесом, ни работать на кого то а нравится лежать в постели и плевать в потолок. но почитателей ваших занятий 10 человек на ютубе и бабок на жизнь тупо нет. вы бы себя сломали через колено и даже через нехочу начали бы чем то заниматься или бунтонули бы против системы и просто сдохли? вся наша жизнь принуждение если вы не нашли чем вам интересно занимать и что затребовано в обществе что бы за это платили другие. то что в школе было затребовано обучение а вам и вашему окружению это было не интересно - ну это ваши проблемы а не общества и системы. бунтовщики блин.
"Наявність чіткої вказівки на використання саме американських ракет ATACMS прямо підкреслює історичність факту удару по авіазаводу в Таганрозі - це перший публічно відомий за час повномасштабного вторгнення РФ "приліт" по об’єкту російського ВПК із використанням оперативно-тактичних ракет західного виробництва", - пише видання. Водночас експерти вказують, що наразі конкретні наслідки удару по заводу невідомі. При цьому саме місто Таганрог знаходиться за 150 кілометрів від поточної лінії боєзіткнення, і "цей факт виключає можливість використання ATACMS у варіанті M39 (маса БЧ - 560 кілограмів, дальність пуску - 165 кілометрів)". https://www.unian.ua/weapons/ataka-na-t ... 49564.html