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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 126761267712678126791268012681>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 38
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
39%
15
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:31

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?

Бо в нас і з західною допомогою злидні.

Нагадаю, що в нас війна триває вже 11-й рік.. І з урахуванням цього наші макроекономічні показники за 2024 виглядають досить пристойно.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:35

Кількість штурмових дій на фронті зросла в 2,5 рази порівнян

  Господар Вельзевула написав:Та спорьте,кто ж вам указ. Хотя черным по белому- наши мнения совпали,не?
Байден лил , Трамп сразу пришел с идеями перемирия.
Будет чучело исполнять-получит ноль без палочки.


у тебе перше місце у рейтінгу недолугих на цьому форумі, мої щирі вітання
якьи ти мав трошкі мізків, то більше читав і аналізував ніж нести маячню щоденно,
якто про ідеї перемир"я

путін втілює ідеї перемиря: сьогодні 250 бойових зіткнень, це рекорд за 2025р

«Загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку. Загалом, від початку цієї доби відбулося 250 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження».


жгі синку далі, тупесенький
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:38

  Успіх написав:
  холява написав:
  andrijk777 написав:Та 100% з вами згідний. Тільки ЯК? Як того ворога знищити чи жорстоко зупинити?

Поки чіткої відповіді не буде - я за "поганий мир".

========
Пане Андрій , тільки жорстка боротьба !
Дамо слабину , він не пощадить ....

=======
А що таке жорстка боротьба?

- це коли Холява б'ється п'яткою в груди, що він шалений патріот, але НЕ пробереться в тил ворога, щоб там підірвати товарняк з військовою технікою?

- це коли НЕ йдуть на фронт чоловік і син Флер?
- НЕ йдуть на фронт сини Будівельника, як і він сам не йде?
- НЕ йде на фронт Песікіт і Василь-Рівне?

Це так виглядає жорстка боротьба по-українськи?

Успіх, ти ж підеш з паном Холявою? досвід носити "кабани" вже є...

ні, не підеш? в тебе догляд та смарт? так може вистачити вже дурню верзити? пан Холява чимало часу присвятив захисту державу на відміну деяких форумних провокаторів, які прямим текстом кажуть, що вони не дурні, нехай інші захищають їх майно...

й ти ж вже зрозумів, що економічний фронт ти не потягнеш? а тут є дехто - Стерненко в окопи, Притулу в окопи - бо користі від них в окопах для України набагато менше, ніж на поточному місці, а відповідно й шкоди для Московії набагато менше. а тут так багато хто переймається, щоб не дай боже не надто нашкодити Раші :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:40

  fler написав:
  Wirująświatła написав:недра ещё надо добыть, на независимость они мало влияют. А вот то что мы сидим на игле западной помощи - да. и когда краник прикроют за независимость мы заплатим нищетой. нужна ли нищая независимость? когда тебя за гроши купит кто угодно, та же рф и "независимость" снова исчезнет.

Тобто незалежність у злиднях нам не потрібна. Вибачте за тупість, ви пропонуєте "мир у складі рф"? Для вас життя у свинарнику це рай? Поясніть, б-ласка, з якого переляку ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?
Мягко выражаясь, какого буя вы несете сюда кацапские нарративы?

во первых это предположение. во вторых провал контрнаступления, снижение объемов зап.помощи, бусификация, переговоры и тер.уступки тоже были кацапскими нарративами, а теперь реальность. В отличии от смерти кадырова/делихманова, которыми вы нас в своё время накормили. Верите в несметные богатства? бывает. Огурцы/помидоры стоят вдвое дороже цитрусовых, скоро пакетик овощей будет крутым подарком на НГ и ДР. как при совке бутылка мартини.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 10:41, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:40

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?

Бо в нас і з західною допомогою злидні.

особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тобто незалежність у злиднях нам не потрібна. Вибачте за тупість, ви пропонуєте "мир у складі рф"? Для вас життя у свинарнику це рай? Поясніть, б-ласка, з якого переляку ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?

Війна непогано так вплинула на добробут певного прошарку:
В Україні злетіла кількість елітних авто за час великої війни
В Україні за останні кілька років у 6,2 раза злетіла кількість тих, хто має платити податок за "елітні авто". Йдеться про машини не старіші за 5 років, вартість яких сягає від 375 мінімалок.
Якщо у 2022-му платити податок за "елітні авто" мали всього 1312 українців (йдеться про фізичних осіб), то вже у 2023-му їхня кількість зросла до 6803, а у 2024-му – сягнула 8094.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... odatku.htm

І це вершина айсберга, коли люди типу головного військового психіатра не читавші Ільфа з Петровим, зовсім не хочуть приховувати свої статки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?

Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях...
Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:47

  Господар Вельзевула написав:https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/15/7498539/

""І хоча очікується, що офіційні особи з України будуть присутні, вони також, схоже, не повністю в курсі підготовки", - йдеться в матеріалі."

Это такой вид публичного унижения? :mrgreen:


це твоє самоприниження, дурко

якщо ти не розумієш навіть 1% того, що коїться в світі, не*ер тобі тут накидати на вентілятор

вкотре розяснюю тобі дятлу:
-для того, щоб відправити делегацію в СА по перше треба отримати офіційне запрошення від країни-організатора івенту (тобто США)
-по друге, таке саме запрошення і візи, якщо потрібно, треба отримати від приймаючої
країни, тобто СА (щоб вони встигли організовати прийом, готелі(бажано за 10км від делігації оркостану, трансфери, ітд)
-по третє, такі справи не робляться раптово,
типу завтра делігація України має прибути в СА на переговори (визначається склад делігації у відповіді до протилежних сторон, якщо рф посилає щось типу муж подругі молодшої доньгі хуйла катерини Дмитрій, то відповідно до такого рівня можні послати лисого Кошевогр з 95-го кварталу), а якщо їде угрюмий кінь лавров-то посилають міністра ЗС України Сибігу.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:47

  Ой+ написав:
  fler написав:Тобто незалежність у злиднях нам не потрібна. Вибачте за тупість, ви пропонуєте "мир у складі рф"? Для вас життя у свинарнику це рай? Поясніть, б-ласка, з якого переляку ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?

Війна непогано так вплинула на добробут певного прошарку:
В Україні злетіла кількість елітних авто за час великої війни
В Україні за останні кілька років у 6,2 раза злетіла кількість тих, хто має платити податок за "елітні авто". Йдеться про машини не старіші за 5 років, вартість яких сягає від 375 мінімалок.
Якщо у 2022-му платити податок за "елітні авто" мали всього 1312 українців (йдеться про фізичних осіб), то вже у 2023-му їхня кількість зросла до 6803, а у 2024-му – сягнула 8094.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... odatku.htm

І це вершина айсберга, коли люди типу головного військового психіатра не читавші Ільфа з Петровим, зовсім не хочуть приховувати свої статки.

а звідки ж ці статки? :shock:

з бюджету вкрали - чи всі ці випадки про МСЕК, лікарів та інше - це все бідні українці дістали з заначок? всі такі бідні, що заплатити 2-3-5-8 тис уо - це не питання...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:50

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?

Бо в нас і з західною допомогою злидні.

особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу? :D

В сусідньому будинку квітанції кладуть купою на підвіконня.
Глянув...
Тільки за опалення борги по 200-300 тисяч гривень з квартири. І таких не одна-дві на під'їзд.
Хоча якось бачив, що і лише за воду трикімнатна має борг -- 130 тисяч.
detroytred
 
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