Додано: П'ят 21 бер, 2025 10:49

Господар Вельзевула написав: hxbbgaf написав: Забагато їх тих государєвих людей як для воюючої країни. От кого і від кого охороняє муніципальна охорона? 6 000 000 - це щось зі стелі. У нас всього придатних чоловіків мобілізаційного віку, напевно, зараз стільки. Із них 1.5 млн. тільки заброньованих.

https://epravda.com.ua/news/2024/10/9/720382/

А ще усілякі доглядальники, багатодітні, нелегальні втікачі, колишні і нинішні засуджені (кожен рік в України засуджуються 70-90 тис. осіб) і т.д.

у 2019 році за вироками, що набрали законної сили, місцевими загальними судами засуджено 70 375 осіб, що на 25,8 % менше порівняно з 2015 роком.

І підростаючі, до 22, в основному, або в ВУЗах, або закордоном, залишаються 22-25. Забагато їх тих государєвих людей як для воюючої країни. От кого і від кого охороняє муніципальна охорона? 6 000 000 - це щось зі стелі. У нас всього придатних чоловіків мобілізаційного віку, напевно, зараз стільки. Із них 1.5 млн. тільки заброньованих.А ще усілякі доглядальники, багатодітні, нелегальні втікачі, колишні і нинішні засуджені (кожен рік в України засуджуються 70-90 тис. осіб) і т.д.І підростаючі, до 22, в основному, або в ВУЗах, або закордоном, залишаються 22-25.



В новостях писали,что 6 лямов не обновилось. Если вы правы, то тогда финал придет быстрее.Тоже хлеб. Ожидание казни хуже самой казни! В новостях писали,что 6 лямов не обновилось. Если вы правы, то тогда финал придет быстрее.Тоже хлеб. Ожидание казни хуже самой казни!

За попередніми розрахунками міноборони, загальна кількість військовозобов'язаних в Україні може складати до 11 млн осіб, тобто виходить, що близько 6 млн чоловіків взагалі не оновили свої дані і не надали актуальну інформацію про себе ТЦК. Щоправда, не дуже зрозуміло, як саме військове командування вирахувало ці дані.

По-перше, то дані на липень минулого року, скільки вже після того оновились, пройшли ВЛК і т.д.По-друге, дані, як уже казалось, зі стеліА мали б бути точні дані. Куди все подівалось? Всі ще в школі ставали на облік, прохоили комісії, щоби що? Щоб це все випарувалось і ніхто не знав ніяких цифр?І незрозуміло, скільки з них млн. за кордоном, скільки мертві душі, мабуть, десь мільйон це 55-60, тобіш, фактично, не бійці.Фінал зрозумілий, якщо сподіватись тільки на артрозників з епілептиками і катати їх по частинам, як ото в темі на фупі почитайте, а не почати мобілізовувати тих всіх силовиків, про яких я писав, та відставників, потім тих, хто просто здоровий і підготовлений, служив, має кафедру, повністю придатний, а вже потім решту, а не навпаки, як зараз відбувається.