Пожалів, що мене забанили і не можу зараз написати цим втікачам-провокаторам все, що про них думаю.
Що ви робите коли бан одночасно і тут, і там? Подвоюєте дозу психотропних, чи є ще третій форум?
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:08
hxbbgaf
Що ви робите коли бан одночасно і тут, і там? Подвоюєте дозу психотропних, чи є ще третій форум?
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:14
Прапор, ти брехати почав з першого ж пункту --- договір укладав не підприємець військовий, а підприємець цивільний (" було зафіксовано договором франшизи, що був підписаний ним та діяв з 2021 року" "у 2021 підписала договір франшизи з Лукою") На військову службу він пішов потім. Тобто потім став військовим.
І закінчив такою ж брехнею. Відбирати кав'ярню в центрі міста аби що? Правильно замінити собою. Чи по-твоєму оті його клієнти перестануть каву пити? Чи ота власниця бренду кав’ярень Black Honey Оксана Вітинська збирається віджати кав'ярню, щоб там баню відкрити?
Ну і в середині брехня, що ніхто його не замінив -- замінили його (кав'ярні працювали, коли він пішов. Якісь три особи забезпечували роботу закладів -- "однак кав’ярні продовжували працювати завдяки трьом особам, які за договором франшизи не мали жодного права використовувати її торгову марку.")
Коротше: зі своїми єралашиками напрям ти знаєш.
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Прочитати і зрозуміти прочитане для тебе надзавдання.
1 Підписав він до війни -військовим не був
2 Коли на нас напали -пішов воювати(став військовим) а деяким категоріям військовослужбовців ЗАБОРОНЕНО займатись підприємницькою діяльністю - тому його ЗАМІНИЛИ три особи
3 Якщо коломойський забирає в фірташа ( чи пробує забрати) через суди завод - то це не ТОТОЖНО твоєму переконанню що булоб місце а двірник для керування завжди буде не менш ефективним...
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:23
Ти дурень? Зі своїм всуненнням принципу про "мамо нас люди хвалять..."
Хвальба -- це теж оцінка.
Заперечувати, спростовувати, наводити свої аргументи, бачення - цього цілком достатньо для сенсу обміну думками.
А якщо вже й кортить оцінювати, то не в формі а-ля голубі-рожеві мрії і т.д.
Лісом-лісом..
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:30
1. На це я тобі, брехунцю, і вказав. На твоє - "1 Підприємець військовий взяв у франчайзі заклад...".
2. Да, кеп. Саме в це тебе і макав -- що замінили. На твоє "ніхто нікого не змінив".
3. До чого ти Коломийського у Фірташа завод двірника притулив? Там дійсно можуть бути різні цілі використання.
Але предмет - наш випадок. І саме для цього я спеціально для тебе підкреслив, вказавши розгорнуто "Чи ота власниця бренду кав’ярень Black Honey Оксана Вітинська збирається віджати кав'ярню, щоб там баню відкрити?" -- тобто власниця кав'ярень кав'ярню в центрі міста.
Стосовно ефективності -- власниця кав'ярень не двірник. Навіть якщо і буде нижче ефективність, то не суттєво. А може буде й не менша.
Лісом, кумедний.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 26 бер, 2025 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 бер, 2025 22:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є клони
Додано: Сер 26 бер, 2025 23:08
Зверніть увагу на рівень кваліфікації мого опонента в питанні яке він обговорює...
1 Я звернув увагу що договір франчайзі був підписаний в 2021 році.. тобто до війни , а значить ніхто не підстраховувався від опції стати офіцером ЗСУ
2 Після початку війни , коли підписант 2021 року став офіцером він ЗМУШЕНИЙ був передати виконання франчайзі на інших осіб ( бо сам не мав права це робити) - це перше порушення угоди від 2021 року за яке й зачепилась власниця франшизи (де-юре воно права, де-факто ні)
3 Спір виник тому що дохідність закладу виявилась вищою ніж припускала власниця франшизи і тому користуючись юридичною колізією описаною в п2 - вона почала свої наїзди.
Хто правий-хто ні, я вирішувати не збираюсь бо не суддя.. єдине що можу сказати -це сфера моїх інтересів ( як і локація), бо я також здаю приміщення в оренди.
4 По приведенному прикладу коломойський-фірташ і примкнувший до них двірник...
Для того щоб зрозуміти різницю між фразою опонента
Цінність має тільки місе бізнесу і будь-хто зможе його зайняти як тільки місце звільниться
і моїм твердженням
Ефективність бізнесу залежить від кваліфікації керівника, а тому там де кваліфікований керівник отримує прибуток - некваліфікований двірник отримає банкрутство..
Треба мати первинні економічні знання
Тому
Коломойський може бодатись з фірташом ( а двірник ніз фірташем ні з коломойським бодатись не зможе)
Власниця франшизи може бодатись з тим хто взяв франшизу..
бо кваліфікації цих людей на приблизно одному рівні...
І тому не бізнеси важливі.. а люди які ці бізнеси створили
Тому ті хто можуть працювати ефективно за межами правового поля(бо поле ще часів царя гороха) ті в правовому полі будуть працювати ще легше і ефективніше.
Тому
Мої відповіді не хлопчику в коротких штанцях старшої групи дитсадка, а як мінімум тим хто в стані самостійно створити або зайняти в конкурентній боротьбі робоче місце з доходом від 1 млн грн/рік.
Додано: Сер 26 бер, 2025 23:30
Звертаю твою увагу.
1,2,3 -- дурненький вінегрет по підміні предметів.
4. *Для того щоб зрозуміти різницю між фразою опонента
Цінність має тільки місе бізнесу і будь-хто зможе його зайняти як тільки місце звільниться*
Ти знов банально збрехав і на цьому намагаєшся будувати.
В мене було твердження, що в ринку конкуренти залюбки замінять вибувшого.
По буквах спробуй.
Побачиш різницю, точніше свою брехню, між твоїм "будь-хто" і моїм "конкуренти".
По буквах -- не будь-хто замінить виробництво-надання товарів-послуг вибувшим з ринку, а конкурент. Конкурент в ринку. Ринок - це конкуренція отих виробників...
І навіть стосовно цінності місця твого -- якщо ти підеш і повісиш замка на свій магазин в унікальному місці, то твої клієнти протупотять ніжками або на авто проїдуть далі і куплять хліб-горілку в твоїх конкурентів, що розташовані далі.
І податки підуть до бюджету.
Ти витримуєш конкуренцію завдяки унікальності розташування. Як ти сам доповідав тут.
Спробуй будувати не на брехні.
Тому лісом..
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