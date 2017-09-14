Додано: Нед 11 тра, 2025 00:10

барабашов написав: барабашов написав: SHAPO, а в каком возрастном диапазоне призывают резервистов и забирают ли принудительно на фронт бизнесменов-аналогов наших ФОПов, ну тех которые в малом бизнесе одновременно и рабочие руки и директора, и призывают ли директоров-собственников бизнеса вообще?

Надеюсь вы понимаете разницу между собственником бизнеса и его непосредственным руководителем, от которого зависит не загнётся ли бизнес вообще, и наёмным техническим директором SHAPO, а в каком возрастном диапазоне призывают резервистов и забирают ли принудительно на фронт бизнесменов-аналогов наших ФОПов, ну тех которые в малом бизнесе одновременно и рабочие руки и директора, и призывают ли директоров-собственников бизнеса вообще?Надеюсь вы понимаете разницу между собственником бизнеса и его непосредственным руководителем, от которого зависит не загнётся ли бизнес вообще, и наёмным техническим директором

Шапо - прочтите внимательно мой вопрос

Про М18-32 в курсе

Но это интернет а не реальная жизнь.

Главное - далее. Шапо - прочтите внимательно мой вопросПро М18-32 в курсеНо это интернет а не реальная жизнь.Главное - далее.

Призывают до 45 хотя по желанию могут пойти и в 50. Призывают независимо от того,бизнесмен или наемный работник. Поэтому сейчас много бизнесов банкротятся и закрываются т. к.без хозяина любой бизнес загибается хотя государство и даёт послабления в виде налогов, оплаты банковских ссуд и т.д.Два условия - этот человек должен был пройти ранее срочную службу солдатом до 19-20, офицером после университета до 26.И,самое главное, служба в боевых войсках добровольная и если вы не хотите в них служить и тем более идти в бой вас никто не пошлет и в тюрьму за это не отправит.