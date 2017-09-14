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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14118141191412014121>
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:08

  Banderlog написав:
  d44 написав:
  Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izrajil-zavdav-udaru-po-iranu-vibuhi-v-tegerani-50521751.html
Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
подивимось як (чим) Ізраїль буде збивати шахеди. Скоріше це саме туди відправили ті 20 тисяч ракет які Байден хотів нам постачати.
може нарешті там почнеться справжня війна і менше шахедів буде прилітати по нам. Но я в ірані сумніваюсь, не стане в них духу почати повномаштабку

якщо і не почнеться, то все одно "своя соробчка ближче до тіла", погано інше, що зіграли оркам ціною ропи, яка вжухххх
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:31

  Hotab написав:tester3373

так й хвороби. в тих умовіах вони загострюються і прогресують.
банальний гастрит може перерости в язву. а можна потом і кончитись від внутрішньої кровотечі.


«Внаслідок побаченого на війні» , або «внаслідок нервів на війні» має велику відмінність від «внаслідок бойових дій». Тому і існує фінансова градація за виконану роботу при участі у БД, і просто «виконану роботу наприклад по миттю снарядів». Це різні суми. І це справедливо.

Аналогічно різні суми за інвалідність отриману саме при ведені бойових дій (відірвало щось, поранення і пошкодження) і загострилась твоя особиста проблема.
Якщо вона у тебе загострилась, тебе не кинули напризволяще , звільнивши і викинувши на вулицю без грошей. Тебе лікують безкоштовно в шпиталі є (а невійськові дуже можуть десь лікуватись безкоштовно??) Якщо не змогли вилікувати, то тобі дали суму пенсії. . Не таку, як людині з інвалідністю внаслідок БД. Нижчу. Але і не без нічого взагалі , як наприклад було б у тебе якби твій гастрит переріс в язву на роботі тестером, бо тебе трахав начальник за несвоєчасний вихід за дедлайн.

Усвідомив різницю?
«Падлючість» лише в твоїй голові. Коли ти хочеш захисника , який йде в бій і отримує пошкодження, прирівняти (по виплатам) з тими, хто був хворий і його загострення і так було лише питання часу. І ти лише заливанням горілкою прискорив цей перехід в важчий стан.


людина втрачає працездатність. не залежно від того це було БД чи ні.
тільки диванним падлюкам це і не доходить які так і шукають виправдання тому щоб менше заплатити.
відповідь на таку падлючість - табло на екрані. а точніше як проходить мобілізація.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:43

Отже, Іран потерпає. Ціна ядерної угоди з США. Чи допоможуть йому друзі (наприклад, рф)? Та як саме?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 11:51

Добрий день, everybody! Слава Україні! (голосом Джонсонюка)

Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 12:48

  d44 написав:
  Ой+ написав:Ізраїль бомбить Іран, але ще може отримати у відповідь:
міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. «Після превентивного удару Ізраїлю по Ірану очікується ракетна та дронова атака з боку Ісламської Республіки на територію держави Ізраїль та її мирне населення» https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/izr ... 21751.html

Це топ-новина західних ЗМІ, а в нас мало які взагалі про це сповістили.
подивимось як (чим) Ізраїль буде збивати шахеди. Скоріше це саме туди відправили ті 20 тисяч ракет які Байден хотів нам постачати.

ВВС Израиля 4 в мире, ПВО так же многочисленная и опытная, гражданские обвышкие к бомбёжкам. Шахедами их не напугать.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=M7-E6VJuitg
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:41

"Нас б'ють, але ніколи не вб'ють": Кулеба зробив собі тату із зображенням легендарної мозаїки з Маріуполя :lol:

"Боривітер Горської - як на мене, є одним з символів України. Нас б'ють, але ніколи не вб'ють. Бо ми переборюємо навіть вітер. Віднедавна я з Боривітром назавжди", - додав він. :lol:
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/kul ... o-2010426/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:03

  jump написав:"Нас б'ють, але ніколи не вб'ють": Кулеба зробив собі тату із зображенням легендарної мозаїки з Маріуполя :lol:

"Боривітер Горської - як на мене, є одним з символів України. Нас б'ють, але ніколи не вб'ють. Бо ми переборюємо навіть вітер. Віднедавна я з Боривітром назавжди", - додав він. :lol:
https://tabloid.pravda.com.ua/focus/kul ... o-2010426/

А що там за підпис нижче?
Наче - "ми не лукавили з тобою"
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:17

От і перевіримо радників експерта

Дають отаке:

*Аналитики... коих уважаю... говорят, что персы не умеют воевать... и все лишь перья...
Говорят, что особо нервничать не стоит.. ибо если таки дойдет до реальных "перипетий" то там внутри бабахнет... бо у них уже что-то типо "Ельцинской эпохи" золотых "функционеров" с баблом на Западе...
"Ассад" но коллективный...

Иран... к сожалению или к счастью... кому как... сейчас "коллективный Ассад"... элиты обурели настолько, что "эпоха Ельцина" - это слабый отблеск... Все в терках с Западом и Британией...
Дети элиты превзошли даже детей наших элит...
Так что... Израиль знает что делает.

Я далек от мысли, что зная все... и без согласия конкурирующих религиозных и военных элит и их детей...
Израиль мог вот так просто обезглавить и КСИР и ГШ...
И при этом Трамп хитро заявил.. ждем на очередной раунд, но уже без некоторых товарищей, которые почему-то не приедут...
Так было в переговорах с ХАМАСом...
Особо ретивые "почему-то не приезжали"... а переговоры шли...

Чат: А где коменты с Рассии?-где официоз заявы???...
Анархист: А они в союзе с Израилем по Сирии... против Турции... )))
Напомню, что Персы чуть ранее тупо проиграли КАВКАЗ кому? Русским...
А где слабая точка РФ? Кавказ...
И чи не я говорил, что Иран еще хочет кинуть РФ и сторговаться с Западом?
Ибо разные элиты в Иране...
Некоторых уже нет...
Бывает...
_______________________________
Тобто ці експерти кажуть, що Іран домовиться з Заходом, кине рфію або йому торба, як Сирії.
Може так і до розбірки на запчастини рфії дійде? Через Кавказ. Ключова фігура - Турція.
___________________________________
*Командование тыла Израиля отменило требование к гражданскому населению оставаться вблизи бомбоубежищ, заявив, что в ближайшее время не ожидается крупномасштабного ответного удара со стороны Ирана.* (С)
Тоді дійсно схоже на виставу... 🙂
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

d44 написав:Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
І, внєзапно, жодного скиглення про ескалацію
Faceless
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  #<1 ... 14118141191412014121>
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