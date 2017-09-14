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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14118141191412014121
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:36

  Faceless написав:
d44 написав:Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
І, внєзапно, жодного скиглення про ескалацію


Заява (скиглення) вже є.
Але потім (після подій))
*Британия (отогнав свой галеон чуть подальше от рыб над которыми он проплыл) внезапно заявляет (типо не приделах):
Стармер призвал все стороны отступить и немедленно снизить напряженность...
Ага... и воскресить шефа КСИРа, ГШ, гражданских ученых и отменить "превентивность" нападения... ))))))))))))))))* (С)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:46

Операція "Павутина" заявлено готувалась півтора року.

І:
*Государственное ТВ Израиля сообщает что перед атакой, в Иране была создана база беспилотников - в том числе, и на транспортных средствах.
- В рамках первой части операции, диверсионные группы разместили вооружение рядом с иранскими установками зенитных ракет, замаскировав их. С началом операции, эти группы первыми нанесли удар.
- Когда активизировались израильские самолеты, ударные системы, расположенные на транспорте, ударили по силам ПВО Ирана.
- В рамках третьей части операции, диверсанты атаковали пусковые установки иранских баллистических ракет.
По данным СМИ, секретная база БПЛА на территории Ирана сыграла решающую роль в успехе атаки.* (С)

2+2=...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:53

  Faceless написав:
d44 написав:Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
І, внєзапно, жодного скиглення про ескалацію

Я вважаю, що це блискуча дипломатична "перемога" Трампа ...

Це вже друга така дипломатична "перемога"
Перша "перемога" - це завершення війни в Україні

Бетоний "рєшала" Віткофф (до речі, де він ?) їздив, їздив, щось рєшал, рєшал і так порєшал, что Іран послав Трампа з його пропозиціями, щодо ядерної угоди.

Ізраїлю довелось розпочати операцію
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 14:55

  detroytred написав:Операція "Павутина" заявлено готувалась півтора року.

І:
*Государственное ТВ Израиля сообщает что перед атакой, в Иране была создана база беспилотников - в том числе, и на транспортных средствах.
- В рамках первой части операции, диверсионные группы разместили вооружение рядом с иранскими установками зенитных ракет, замаскировав их. С началом операции, эти группы первыми нанесли удар.
- Когда активизировались израильские самолеты, ударные системы, расположенные на транспорте, ударили по силам ПВО Ирана.
- В рамках третьей части операции, диверсанты атаковали пусковые установки иранских баллистических ракет.
По данным СМИ, секретная база БПЛА на территории Ирана сыграла решающую роль в успехе атаки.* (С)

2+2=...

в рамках 4ї частини операції спустився з Арарату МсЛауд і розмахав мечем тих хто залишився завидувати живим, в 5тій частина однококий Тор молотом пускав блискавки, в 6й Фрода вдягнув мегасуперперстень за яким у 7й пірнув у лаву той кого не називає ГаріПотер
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 чер, 2025 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:01

  pesikot написав:
  Faceless написав:
d44 написав:Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
І, внєзапно, жодного скиглення про ескалацію

Я вважаю, що це блискуча дипломатична "перемога" Трампа ...

Це вже друга така дипломатична "перемога"
Перша "перемога" - це завершення війни в Україні

Бетоний "рєшала" Віткофф (до речі, де він ?) їздив, їздив, щось рєшал, рєшал і так порєшал, что Іран послав Трампа з його пропозиціями, щодо ядерної угоди.

Ізраїлю довелось розпочати операцію

Це називається заплутав в трьох соснах))

*У неділю, 15 червня, в Омані мав відбутися черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. *
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ira ... 41930.html
Натаньяху банально прокинув Трампа... Два дні навіть не почекав))
Добре, що хоча б попередив про удар.
*«Ми не здивовані цим кроком, але США до нього непричетні, і я сподіваюся, що Іран повернеться до столу переговорів. Ми допоможемо Ізраїлю захистити себе», – сказав очільник США в ефірі телеканалу Fox News.*

Тобто Натаньяху заганяє (загнав?) Трампа в лижню.

У Зе і британських з Ко партнерів (поки) отак загнати Трампа в лижню не вдається.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:03

  detroytred написав:Це називається заплутав в трьох соснах))

*У неділю, 15 червня, в Омані мав відбутися черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. *
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ira ... 41930.html
Натаньяху банально прокинув Трампа... Два дні навіть не почекав))
Добре, що хоча б попередив про удар.
*«Ми не здивовані цим кроком, але США до нього непричетні, і я сподіваюся, що Іран повернеться до столу переговорів. Ми допоможемо Ізраїлю захистити себе», – сказав очільник США в ефірі телеканалу Fox News.*

Тобто Натаньяху заганяє (загнав?) Трампа в лижню.

У Зе і британських з Ко партнерів (поки) отак загнати Трампа в лижню не вдається.

Дональд в Х Ілона
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:05

  flyman написав:в рамках 4ї частини операції спустився з Арарату МсЛауд і розмахав мечем тих хто залишився завидувати живим, в 5тій частина однококий Тор молотом пускав блискавки, в 6й Фрода вдягнув мегасуперперстень за яким у 7й пірнув у лаву той кого не називає ГаріПотер

Та отож.
Експерт наголошує-запевняє, що все по-дорослому.
Але моє імхо - на виставу теж доволі схоже. Сильно схоже.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:14

  flyman написав:
  detroytred написав:Це називається заплутав в трьох соснах))

*У неділю, 15 червня, в Омані мав відбутися черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. *
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ira ... 41930.html
Натаньяху банально прокинув Трампа... Два дні навіть не почекав))
Добре, що хоча б попередив про удар.
*«Ми не здивовані цим кроком, але США до нього непричетні, і я сподіваюся, що Іран повернеться до столу переговорів. Ми допоможемо Ізраїлю захистити себе», – сказав очільник США в ефірі телеканалу Fox News.*

Тобто Натаньяху заганяє (загнав?) Трампа в лижню.

У Зе і британських з Ко партнерів (поки) отак загнати Трампа в лижню не вдається.

Дональд в Х Ілона

В точічку.

Гегемон нє прі дєлах.
З перемовинами Натаньяху кинув, з ударом не приймав участі.
По суті Трамп власноруч визнає, що Штати втратили роль Гегемона і тепер грають Хехемона.

З війною в Україні теж.
З Китаєм теж.
З Канадою теж.
З Гренландією теж.
І т.д.
Залишилось, щоб ще Гваделупа лящів надавала.

Там стосовно АУКУСа якісь натяки вже пішли.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Линии обороны в Сумах… и Харьковское дежавю… Опять…

Очередная волна зрады несётся по инфопомоечкам относительно того, что в Сумской области нет фортификационных сооружений и линий обороны.

И знаете, а ведь это один в один дежавю мая 2024 начала Харьковской наступательной операции РОВ на Волчанском направлении. Сколько было скулежа, что оккупанты практически беспрепятственно заняли Солнцовку, Стрельчу, Плетенёвку и прочие села/населённые пункты. А всё потому, что там не было линий обороны!

Что же, я очередной раз убеждаюсь, что у нас рыбок гуппи в обществе куда больше чем людей с критическим мышлением и их можно активно разводить на одни и те же хайопые темы, привлекая тем самым внимание к своей медийной личности.

В таком случае, специально для рыбок гуппи, с памятью не более 10 секунд, повторяю мантру – на глубину 2-3, иногда 5 и более километров, по границе с россией у Украины практически нет фортификаций. Нет линий обороны и рубежей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. ШОК! Нет, не шок – объективная реальность.

Это всё серая зона, обстреливаемая российскими войсками нон-стоп, 24/7. Если кто-то сокрушается тем, что вокруг Журавки или Костянтиновки не было выстроено эшелонированной обороны, то лопату ему в зубы и пускай идёт, роет линии обороны вокруг Степного или Обод, а не языком для домохозяек трещит, повергая их в экзистенциальный шок и трепет.

Посмотрим, какой у него будет срок выживаемости при обустройстве позиции в 500 метрах от границы с россией.

К нашим линиям обороны, фортификациям и прочему, имеется множество претензий – это правда. Но факт – они есть и они там, где было возможно их обустроить с минимальным риском для жизни самих рабочих. Я в прошлом году, чтобы заткнуть рот адептом линий обороны по границе с россией выкладывал неоднократно видео того как экскаваторы, грузовики, тракторы и прочая инженерная техника при возведении рубежей в зоне риска поражалась РОВ всеми возможными средствами, от артиллерийских обстрелов, до fpv-дронов и снайперского огня с той стороны.

Ещё раз. Хочешь линию обороны в 500 метрах от границы с россией – закрой рот, закусив лопату и иди, копай. Нет? Тогда не будоража умы гуппи.

Теперь по другим моментам. Ведь языком трещать одно, а цифры и фактаж – совсем другое.

Операция РОВ на севере Харьковской области, стартовавшая на 10 мая 2024 года, в составе Белгородской группировки в 35 тысяч тел имела и имеет следующий вид… За месяц активных боевых действий РОВ взяли под свой контроль чуть более 180 км² на Волчанском направлении и вблизи Липцов и… Продолжают до сих пор на тех позициях “брать” уже более года, без какого-либо существенного изменения зоны контроля.

Сумская операция РОВ в составе Курской группировки, численностью 60 тыс тел стартовала с 10 марта 2025 года. По состоянию на 11 июня зона контроля у РОВ примерно 195 км².

То есть, группировкой в 2 раза больше чем год назад на Харьковщине, они за 3 месяца, в 3 раза дольше, достигли примерно тех же результатов по зоне контроля?

Наверное, такой результат вызван тем, что в Сумской области оборона ведётся из рук вон плохо и Сумы вот-вот сдадут врагу. Договорнячок же!

Повторюсь, там, где начинается линия обороны, рубеж, там РОВ и проседают. Но, увлажнителям домохозяек, где эти рубежи начинаются, знать ни к чему.

И ещё раз, это не отменяет, тех проблем, которые действительно имеются, но все они решаемы и решаются, причём не путём дешёвого хайпа, а системного и более взвешенного, прагматичного подхода.

Спасибо за внимание и… Keep Calm and Carry On, истерички!
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 15:34

  pesikot написав:
Линии обороны в Сумах… и Харьковское дежавю… Опять…

Очередная волна зрады несётся по инфопомоечкам относительно того, что в Сумской области нет фортификационных сооружений и линий обороны.

И знаете, а ведь это один в один дежавю мая 2024 начала Харьковской наступательной операции РОВ на Волчанском направлении. Сколько было скулежа, что оккупанты практически беспрепятственно заняли Солнцовку, Стрельчу, Плетенёвку и прочие села/населённые пункты. А всё потому, что там не было линий обороны!

Что же, я очередной раз убеждаюсь, что у нас рыбок гуппи в обществе куда больше чем людей с критическим мышлением и их можно активно разводить на одни и те же хайопые темы, привлекая тем самым внимание к своей медийной личности.

В таком случае, специально для рыбок гуппи, с памятью не более 10 секунд, повторяю мантру – на глубину 2-3, иногда 5 и более километров, по границе с россией у Украины практически нет фортификаций. Нет линий обороны и рубежей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. ШОК! Нет, не шок – объективная реальность.

Это всё серая зона, обстреливаемая российскими войсками нон-стоп, 24/7. Если кто-то сокрушается тем, что вокруг Журавки или Костянтиновки не было выстроено эшелонированной обороны, то лопату ему в зубы и пускай идёт, роет линии обороны вокруг Степного или Обод, а не языком для домохозяек трещит, повергая их в экзистенциальный шок и трепет.

Посмотрим, какой у него будет срок выживаемости при обустройстве позиции в 500 метрах от границы с россией.

К нашим линиям обороны, фортификациям и прочему, имеется множество претензий – это правда. Но факт – они есть и они там, где было возможно их обустроить с минимальным риском для жизни самих рабочих. Я в прошлом году, чтобы заткнуть рот адептом линий обороны по границе с россией выкладывал неоднократно видео того как экскаваторы, грузовики, тракторы и прочая инженерная техника при возведении рубежей в зоне риска поражалась РОВ всеми возможными средствами, от артиллерийских обстрелов, до fpv-дронов и снайперского огня с той стороны.

Ещё раз. Хочешь линию обороны в 500 метрах от границы с россией – закрой рот, закусив лопату и иди, копай. Нет? Тогда не будоража умы гуппи.

Теперь по другим моментам. Ведь языком трещать одно, а цифры и фактаж – совсем другое.

Операция РОВ на севере Харьковской области, стартовавшая на 10 мая 2024 года, в составе Белгородской группировки в 35 тысяч тел имела и имеет следующий вид… За месяц активных боевых действий РОВ взяли под свой контроль чуть более 180 км² на Волчанском направлении и вблизи Липцов и… Продолжают до сих пор на тех позициях “брать” уже более года, без какого-либо существенного изменения зоны контроля.

Сумская операция РОВ в составе Курской группировки, численностью 60 тыс тел стартовала с 10 марта 2025 года. По состоянию на 11 июня зона контроля у РОВ примерно 195 км².

То есть, группировкой в 2 раза больше чем год назад на Харьковщине, они за 3 месяца, в 3 раза дольше, достигли примерно тех же результатов по зоне контроля?

Наверное, такой результат вызван тем, что в Сумской области оборона ведётся из рук вон плохо и Сумы вот-вот сдадут врагу. Договорнячок же!

Повторюсь, там, где начинается линия обороны, рубеж, там РОВ и проседают. Но, увлажнителям домохозяек, где эти рубежи начинаются, знать ни к чему.

И ещё раз, это не отменяет, тех проблем, которые действительно имеются, но все они решаемы и решаются, причём не путём дешёвого хайпа, а системного и более взвешенного, прагматичного подхода.

Спасибо за внимание и… Keep Calm and Carry On, истерички!



Мені оці порівняння нагадали єралашики.
Автор забув, що в Харківській тоді оборону проти наступу тримала 125 бр. ТРО.
І що на кордоні Сумщини був заход наших в курську область, а не сіра зона з обстрілами.

Автор же просто лише співставляє цифри.
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