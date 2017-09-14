d44 написав:Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
І, внєзапно, жодного скиглення про ескалацію
Заява (скиглення) вже є. Але потім (після подій)) *Британия (отогнав свой галеон чуть подальше от рыб над которыми он проплыл) внезапно заявляет (типо не приделах): Стармер призвал все стороны отступить и немедленно снизить напряженность... Ага... и воскресить шефа КСИРа, ГШ, гражданских ученых и отменить "превентивность" нападения... ))))))))))))))))* (С)
Операція "Павутина" заявлено готувалась півтора року.
І: *Государственное ТВ Израиля сообщает что перед атакой, в Иране была создана база беспилотников - в том числе, и на транспортных средствах. - В рамках первой части операции, диверсионные группы разместили вооружение рядом с иранскими установками зенитных ракет, замаскировав их. С началом операции, эти группы первыми нанесли удар. - Когда активизировались израильские самолеты, ударные системы, расположенные на транспорте, ударили по силам ПВО Ирана. - В рамках третьей части операции, диверсанты атаковали пусковые установки иранских баллистических ракет. По данным СМИ, секретная база БПЛА на территории Ирана сыграла решающую роль в успехе атаки.* (С)
d44 написав:Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
І, внєзапно, жодного скиглення про ескалацію
Я вважаю, що це блискуча дипломатична "перемога" Трампа ...
Це вже друга така дипломатична "перемога" Перша "перемога" - це завершення війни в Україні
Бетоний "рєшала" Віткофф (до речі, де він ?) їздив, їздив, щось рєшал, рєшал і так порєшал, что Іран послав Трампа з його пропозиціями, щодо ядерної угоди.
detroytred написав:Операція "Павутина" заявлено готувалась півтора року.
І: *Государственное ТВ Израиля сообщает что перед атакой, в Иране была создана база беспилотников - в том числе, и на транспортных средствах. - В рамках первой части операции, диверсионные группы разместили вооружение рядом с иранскими установками зенитных ракет, замаскировав их. С началом операции, эти группы первыми нанесли удар. - Когда активизировались израильские самолеты, ударные системы, расположенные на транспорте, ударили по силам ПВО Ирана. - В рамках третьей части операции, диверсанты атаковали пусковые установки иранских баллистических ракет. По данным СМИ, секретная база БПЛА на территории Ирана сыграла решающую роль в успехе атаки.* (С)
2+2=...
в рамках 4ї частини операції спустився з Арарату МсЛауд і розмахав мечем тих хто залишився завидувати живим, в 5тій частина однококий Тор молотом пускав блискавки, в 6й Фрода вдягнув мегасуперперстень за яким у 7й пірнув у лаву той кого не називає ГаріПотер
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 чер, 2025 15:01, всього редагувалось 1 раз.
d44 написав:Операция, названная «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ, как лев»), получила неожиданную поддержку ряда стран региона и Запада. По данным британских СМИ, истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты с авиабазы Акротири на Кипре для участия в операции.
І, внєзапно, жодного скиглення про ескалацію
Я вважаю, що це блискуча дипломатична "перемога" Трампа ...
Це вже друга така дипломатична "перемога" Перша "перемога" - це завершення війни в Україні
Бетоний "рєшала" Віткофф (до речі, де він ?) їздив, їздив, щось рєшал, рєшал і так порєшал, что Іран послав Трампа з його пропозиціями, щодо ядерної угоди.
Ізраїлю довелось розпочати операцію
Це називається заплутав в трьох соснах))
*У неділю, 15 червня, в Омані мав відбутися черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. * https://www.radiosvoboda.org/a/news-ira ... 41930.html Натаньяху банально прокинув Трампа... Два дні навіть не почекав)) Добре, що хоча б попередив про удар. *«Ми не здивовані цим кроком, але США до нього непричетні, і я сподіваюся, що Іран повернеться до столу переговорів. Ми допоможемо Ізраїлю захистити себе», – сказав очільник США в ефірі телеканалу Fox News.*
Тобто Натаньяху заганяє (загнав?) Трампа в лижню.
У Зе і британських з Ко партнерів (поки) отак загнати Трампа в лижню не вдається.
detroytred написав:Це називається заплутав в трьох соснах))
*У неділю, 15 червня, в Омані мав відбутися черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. * https://www.radiosvoboda.org/a/news-ira ... 41930.html Натаньяху банально прокинув Трампа... Два дні навіть не почекав)) Добре, що хоча б попередив про удар. *«Ми не здивовані цим кроком, але США до нього непричетні, і я сподіваюся, що Іран повернеться до столу переговорів. Ми допоможемо Ізраїлю захистити себе», – сказав очільник США в ефірі телеканалу Fox News.*
Тобто Натаньяху заганяє (загнав?) Трампа в лижню.
У Зе і британських з Ко партнерів (поки) отак загнати Трампа в лижню не вдається.
flyman написав:в рамках 4ї частини операції спустився з Арарату МсЛауд і розмахав мечем тих хто залишився завидувати живим, в 5тій частина однококий Тор молотом пускав блискавки, в 6й Фрода вдягнув мегасуперперстень за яким у 7й пірнув у лаву той кого не називає ГаріПотер
Та отож. Експерт наголошує-запевняє, що все по-дорослому. Але моє імхо - на виставу теж доволі схоже. Сильно схоже.
detroytred написав:Це називається заплутав в трьох соснах))
*У неділю, 15 червня, в Омані мав відбутися черговий раунд переговорів між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. * https://www.radiosvoboda.org/a/news-ira ... 41930.html Натаньяху банально прокинув Трампа... Два дні навіть не почекав)) Добре, що хоча б попередив про удар. *«Ми не здивовані цим кроком, але США до нього непричетні, і я сподіваюся, що Іран повернеться до столу переговорів. Ми допоможемо Ізраїлю захистити себе», – сказав очільник США в ефірі телеканалу Fox News.*
Тобто Натаньяху заганяє (загнав?) Трампа в лижню.
У Зе і британських з Ко партнерів (поки) отак загнати Трампа в лижню не вдається.
Дональд в Х Ілона
В точічку.
Гегемон нє прі дєлах. З перемовинами Натаньяху кинув, з ударом не приймав участі. По суті Трамп власноруч визнає, що Штати втратили роль Гегемона і тепер грають Хехемона.
З війною в Україні теж. З Китаєм теж. З Канадою теж. З Гренландією теж. І т.д. Залишилось, щоб ще Гваделупа лящів надавала.
Линии обороны в Сумах… и Харьковское дежавю… Опять…
Очередная волна зрады несётся по инфопомоечкам относительно того, что в Сумской области нет фортификационных сооружений и линий обороны.
И знаете, а ведь это один в один дежавю мая 2024 начала Харьковской наступательной операции РОВ на Волчанском направлении. Сколько было скулежа, что оккупанты практически беспрепятственно заняли Солнцовку, Стрельчу, Плетенёвку и прочие села/населённые пункты. А всё потому, что там не было линий обороны!
Что же, я очередной раз убеждаюсь, что у нас рыбок гуппи в обществе куда больше чем людей с критическим мышлением и их можно активно разводить на одни и те же хайопые темы, привлекая тем самым внимание к своей медийной личности.
В таком случае, специально для рыбок гуппи, с памятью не более 10 секунд, повторяю мантру – на глубину 2-3, иногда 5 и более километров, по границе с россией у Украины практически нет фортификаций. Нет линий обороны и рубежей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. ШОК! Нет, не шок – объективная реальность.
Это всё серая зона, обстреливаемая российскими войсками нон-стоп, 24/7. Если кто-то сокрушается тем, что вокруг Журавки или Костянтиновки не было выстроено эшелонированной обороны, то лопату ему в зубы и пускай идёт, роет линии обороны вокруг Степного или Обод, а не языком для домохозяек трещит, повергая их в экзистенциальный шок и трепет.
Посмотрим, какой у него будет срок выживаемости при обустройстве позиции в 500 метрах от границы с россией.
К нашим линиям обороны, фортификациям и прочему, имеется множество претензий – это правда. Но факт – они есть и они там, где было возможно их обустроить с минимальным риском для жизни самих рабочих. Я в прошлом году, чтобы заткнуть рот адептом линий обороны по границе с россией выкладывал неоднократно видео того как экскаваторы, грузовики, тракторы и прочая инженерная техника при возведении рубежей в зоне риска поражалась РОВ всеми возможными средствами, от артиллерийских обстрелов, до fpv-дронов и снайперского огня с той стороны.
Ещё раз. Хочешь линию обороны в 500 метрах от границы с россией – закрой рот, закусив лопату и иди, копай. Нет? Тогда не будоража умы гуппи.
Теперь по другим моментам. Ведь языком трещать одно, а цифры и фактаж – совсем другое.
Операция РОВ на севере Харьковской области, стартовавшая на 10 мая 2024 года, в составе Белгородской группировки в 35 тысяч тел имела и имеет следующий вид… За месяц активных боевых действий РОВ взяли под свой контроль чуть более 180 км² на Волчанском направлении и вблизи Липцов и… Продолжают до сих пор на тех позициях “брать” уже более года, без какого-либо существенного изменения зоны контроля.
Сумская операция РОВ в составе Курской группировки, численностью 60 тыс тел стартовала с 10 марта 2025 года. По состоянию на 11 июня зона контроля у РОВ примерно 195 км².
То есть, группировкой в 2 раза больше чем год назад на Харьковщине, они за 3 месяца, в 3 раза дольше, достигли примерно тех же результатов по зоне контроля?
Наверное, такой результат вызван тем, что в Сумской области оборона ведётся из рук вон плохо и Сумы вот-вот сдадут врагу. Договорнячок же!
Повторюсь, там, где начинается линия обороны, рубеж, там РОВ и проседают. Но, увлажнителям домохозяек, где эти рубежи начинаются, знать ни к чему.
И ещё раз, это не отменяет, тех проблем, которые действительно имеются, но все они решаемы и решаются, причём не путём дешёвого хайпа, а системного и более взвешенного, прагматичного подхода.
Спасибо за внимание и… Keep Calm and Carry On, истерички!
Линии обороны в Сумах… и Харьковское дежавю… Опять…
Очередная волна зрады несётся по инфопомоечкам относительно того, что в Сумской области нет фортификационных сооружений и линий обороны.
И знаете, а ведь это один в один дежавю мая 2024 начала Харьковской наступательной операции РОВ на Волчанском направлении. Сколько было скулежа, что оккупанты практически беспрепятственно заняли Солнцовку, Стрельчу, Плетенёвку и прочие села/населённые пункты. А всё потому, что там не было линий обороны!
Что же, я очередной раз убеждаюсь, что у нас рыбок гуппи в обществе куда больше чем людей с критическим мышлением и их можно активно разводить на одни и те же хайопые темы, привлекая тем самым внимание к своей медийной личности.
В таком случае, специально для рыбок гуппи, с памятью не более 10 секунд, повторяю мантру – на глубину 2-3, иногда 5 и более километров, по границе с россией у Украины практически нет фортификаций. Нет линий обороны и рубежей в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. ШОК! Нет, не шок – объективная реальность.
Это всё серая зона, обстреливаемая российскими войсками нон-стоп, 24/7. Если кто-то сокрушается тем, что вокруг Журавки или Костянтиновки не было выстроено эшелонированной обороны, то лопату ему в зубы и пускай идёт, роет линии обороны вокруг Степного или Обод, а не языком для домохозяек трещит, повергая их в экзистенциальный шок и трепет.
Посмотрим, какой у него будет срок выживаемости при обустройстве позиции в 500 метрах от границы с россией.
К нашим линиям обороны, фортификациям и прочему, имеется множество претензий – это правда. Но факт – они есть и они там, где было возможно их обустроить с минимальным риском для жизни самих рабочих. Я в прошлом году, чтобы заткнуть рот адептом линий обороны по границе с россией выкладывал неоднократно видео того как экскаваторы, грузовики, тракторы и прочая инженерная техника при возведении рубежей в зоне риска поражалась РОВ всеми возможными средствами, от артиллерийских обстрелов, до fpv-дронов и снайперского огня с той стороны.
Ещё раз. Хочешь линию обороны в 500 метрах от границы с россией – закрой рот, закусив лопату и иди, копай. Нет? Тогда не будоража умы гуппи.
Теперь по другим моментам. Ведь языком трещать одно, а цифры и фактаж – совсем другое.
Операция РОВ на севере Харьковской области, стартовавшая на 10 мая 2024 года, в составе Белгородской группировки в 35 тысяч тел имела и имеет следующий вид… За месяц активных боевых действий РОВ взяли под свой контроль чуть более 180 км² на Волчанском направлении и вблизи Липцов и… Продолжают до сих пор на тех позициях “брать” уже более года, без какого-либо существенного изменения зоны контроля.
Сумская операция РОВ в составе Курской группировки, численностью 60 тыс тел стартовала с 10 марта 2025 года. По состоянию на 11 июня зона контроля у РОВ примерно 195 км².
То есть, группировкой в 2 раза больше чем год назад на Харьковщине, они за 3 месяца, в 3 раза дольше, достигли примерно тех же результатов по зоне контроля?
Наверное, такой результат вызван тем, что в Сумской области оборона ведётся из рук вон плохо и Сумы вот-вот сдадут врагу. Договорнячок же!
Повторюсь, там, где начинается линия обороны, рубеж, там РОВ и проседают. Но, увлажнителям домохозяек, где эти рубежи начинаются, знать ни к чему.
И ещё раз, это не отменяет, тех проблем, которые действительно имеются, но все они решаемы и решаются, причём не путём дешёвого хайпа, а системного и более взвешенного, прагматичного подхода.
Спасибо за внимание и… Keep Calm and Carry On, истерички!
Мені оці порівняння нагадали єралашики. Автор забув, що в Харківській тоді оборону проти наступу тримала 125 бр. ТРО. І що на кордоні Сумщини був заход наших в курську область, а не сіра зона з обстрілами.