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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:12
UA написав: candle645 написав:
Станом на березень цього року - ні "інвалідності", ні адекватної пенсії досі не отримав.
До війни в Україні було понад 2,8 млн офіційних інвалідів на 40 млн наявного населення.
Якась частина з них була справжніми, але більшість це професійні отримувачі соц. виплат від держави.
От не знав, що людям з інвалідністю платять офігенно "великі" гроші, що можно бути "професійним отримувачем соц.виплат" )
Скоріше за все, ти кажешь про себе та інших ментопенсів, які всі інваліди від переносу однієї бумажки з різних кінців стола
UA написав:
Тому останні в пролеті.
Саме через це штукатур Микола буде корчитись від болю махаючи правилом та дякувати Бетону що той дав йому якусь роботу.
Благодійник Бетон примушує працювати каліку, щоб собі виїхати в Польщу ...
Примушує і плаче ... як в тому анекдоті ...
Насправді, у мене є декілька прикладів, коли важкопоранені оформлювали собі інвалідність. Без хабарів
Довго, бюрократія, але не прям супер-важко
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:21
Schmit написав:
2020-2025 усі "демократичні" ЗМІ США, усі наші провладні і "порохоботські" ЗМІ мішають Трампа з лайном. Ситуація не змінилась і з приходом його до влади.
Далі Трамп вимагає від ЄС припинити фінансування рфії покупками енергоносів, знижує ціни на нафту, домовляється про 7 пунктів миру (для нашої ситуації просто суперові умови) і попереджає - відмовитесь, я виходжу з гри.
Трамп війну зупинив ? Ні
Трамп перед Путіним прогібається ? Так
Трамп винний в нічному обстрілі України.
Тому що, він не намагається зупинити Путіна, навпаки.
Трамп витягує Путіна з дипломатичної ізоляції
Путін посилює обстріли, а Трамп щось там белькоче "Володья Путін, не можно обстрілювати, не можна"
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:36
АндрейМ
Я можу запитати чому черга має починатись з мене. Хто цю чергу вигадує?
Всі одночасно треба? Ні. Отже черга.
А чому не з вас? А з кого?
Тим більше що з вас вже явно
не почали. Четвертий рік, а вас нема.,
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 17 чер, 2025 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:37
Banderlog написав: Shaman написав:
Майдан виконав свою функцію, коли здриснув Яник. далі то таке
яке таке?
Стадо зробило свою справу і його розпустили? А хто не хотів іти тих розігнали?)
Прям весь майдан хотів щоб здриснув Яник? Чи мож їм налапшили про європейські зарплати і пенсії та смачну каву в відні?
це ти своїй пастві розповідай про стадо... з яником твоя кормушка закінчилася? буває... скоро ще прикриють й кормушку від РПЦ
мотиви людей на майдані - це не про тебе, навіть не намагайся зрозуміти. тобі аби десь щось урвати (бо заробляти це теж не про тебе) - й абсолютно пофіг на інших.
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 17 чер, 2025 17:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:38
Бетон написав:
Но для шаманов, которые паразитируют на трактористах, такие Ланские - не ухылянты. Это те, на кого шаманы работают, усердно пропагандируют ипсо против своего же народа
коли загострення стало нормою - це сумно, й схоже лікарі вже не допоможуть...
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:54
Успіх, криза наближається невпинно, а у вас хвора дружина і недобудова. Я попереджую, а не стебуся. Тому що боляче буде всім але тим хто немає (або зможе витратити в перший місяць все) буде найскрутніше.
Це шепіт освіти у моєму мозку, Ви ж розумніший і його ігноруєте, вірно?
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:58
pesikot написав:
Ой ... а что случилось ?
Еще недавно хомячки-зрадунци приводили пример Израиля, как у них всё работает, граждан выпускают
А как обстановка накалилась, так сразу тоже самое решение, как и в Украине
С чёго бы вдруг ?
нема жодних "решений" про невиїзд, не розганяй маячню.
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Додано: Вів 17 чер, 2025 18:05
pesikot написав: Letusrock написав:
Хочеш заперечити факт що з точки зору чехів все склалось набагато краще ніж у випадку локальної "екзистенційної війни до останньої верби"?
Чого ти завжди такий обісцянний ? ...
Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
Ти в обісцяних штанцях взагалі перестаєшь думати )
секрет успіху в публічних дискусіях від базарної баби з чернігова : коли нема що сказати по темі - доколупайся до орфографії або переходь на особисті образи.
pesikot написав:
Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
вдесяте вже пишу - для чехів набагато краще WW2 ніж німецько-чеська парагвайщина з моральною підтримкою стурбованими екскалацією "партнерами"
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Додано: Вів 17 чер, 2025 18:13
Letusrock написав: pesikot написав:
Де для чехів склалось все набагато краще в WW2?
вдесяте вже пишу - для чехів набагато краще WW2 ніж німецько-чеська парагвайщина з моральною підтримкою стурбованими екскалацією "партнерами"
Letusrock, а для світу і світових трупів? Але ж про що я, у нас группа найрозумніших це ви, тестер та АндрійМ ))) Діти неповнолітні на Соломі розгрібають завал, а вас потрібно зберігати як потенціал нації. Ой, матюк, незамінні воїни світла )
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Додано: Вів 17 чер, 2025 18:16
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
Майдан виконав свою функцію, коли здриснув Яник. далі то таке
яке таке?
Стадо зробило свою справу і його розпустили? А хто не хотів іти тих розігнали?)
Прям весь майдан хотів щоб здриснув Яник? Чи мож їм налапшили про європейські зарплати і пенсії та смачну каву в відні?
це ти своїй пастві розповідай про стадо... з яником твоя кормушка закінчилася? буває... скоро ще прикриють й кормушку від РПЦ
мотиви людей на майдані - це не про тебе, навіть не намагайся зрозуміти. тобі аби десь щось урвати (бо заробляти це теж не про тебе) - й абсолютно пофіг на інших.
та які там мотиви? Вони всі хотіли шоб пенсія мінімальна зменшилась і виплати на дітей зменшились. І ставки по депозитам а ціни виросли. Од того народ відчув гідність
кормушки закрили?)
І а де ж я буду харчуватись? Мені без харчування нізя)да, я не такий переживатєльний як дехто.
ну шо ти сьогодні виконав план? Рішуче засудив обстріл києва путіном?
Кажеш втік трамп від черчіля? І майдан америкоський розігнав...
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