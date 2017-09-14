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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14152141531415414155
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

Радуется гибели украинцев
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Зображення

Радуется гибели украинцев
Це ж безкутна. Там дна давно нема
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 13:45

  Xenon написав:
🛑Україна готується до виборів

Вони будуть після завершення воєнного стану, але це будуть унікальні вибори. Обговорення нових правил вже ведеться, але не публічно, — голова ВРУ Стефанчук

унікальні вибори , унцкальність полягає в тому щоб унікально їх вибрали знову , так щоб і вибори провезти і тих самих залишити :mrgreen: геніально унікально :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 13:48

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Каральна операція по Ізраїлю спалахне найближчим часом, всі попередні атаки були лише попередженням, – командувач армією Ірану закликає мешканців негайно евакуюватися з Хайфи та Тель-Авіва

Понти. Тільки ідіоти можуть повестись на ці понти. У Ірана нічого немає, якби було то було б вже використано. .

Дозвольте я вгадаю як воно на справді) держава бензоколонка? Скоро закінчаться ракети? Іран не потяне війну на виснаження бо обвалиться економіка і почнуться народні бунти? А якщо є достатньо ракет щоб розбомбити підприємства по збагаченню ірану на яких ізраїль може створити бомбу? Чи може іран сам створити грязну бомбу і довбанути нею по тельавіву?
Понятно по єрусалиму йому ніхто не дасть.
Та і там є і мусульманські святині. Але
Мирним жителям краще виїхати в єрусалим, чи за кордон. Понятно, що хто підтримує уряд тому треба іти в військо і воювати, но дітей все таки варто вивезти і не наражати на небезпеку.
Banderlog
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