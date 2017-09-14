Радуется гибели украинцев
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Додано: Сер 18 чер, 2025 13:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 18 чер, 2025 13:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 18 чер, 2025 13:45
унікальні вибори , унцкальність полягає в тому щоб унікально їх вибрали знову , так щоб і вибори провезти і тих самих залишити геніально унікально
Додано: Сер 18 чер, 2025 13:48
Дозвольте я вгадаю як воно на справді) держава бензоколонка? Скоро закінчаться ракети? Іран не потяне війну на виснаження бо обвалиться економіка і почнуться народні бунти? А якщо є достатньо ракет щоб розбомбити підприємства по збагаченню ірану на яких ізраїль може створити бомбу? Чи може іран сам створити грязну бомбу і довбанути нею по тельавіву?
Понятно по єрусалиму йому ніхто не дасть.
Та і там є і мусульманські святині. Але
Мирним жителям краще виїхати в єрусалим, чи за кордон. Понятно, що хто підтримує уряд тому треба іти в військо і воювати, но дітей все таки варто вивезти і не наражати на небезпеку.
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