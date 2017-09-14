Из-за потребления российских источников информации, в том числе российского телевидения, украинцы за рубежом преувеличивают проблемы, которые существуют внутри государства. ... По ее словам люди переоценивают реальные проблемы: они их считают значительно более острыми.
Буквально недавно кидали ссылки на вРУ-сегмент о "прилетах" по Киеву. Всё сходится
Из-за потребления российских источников информации, в том числе российского телевидения, украинцы за рубежом преувеличивают проблемы, которые существуют внутри государства. ... По ее словам люди переоценивают реальные проблемы: они их считают значительно более острыми.
Буквально недавно кидали ссылки на вРУ-сегмент о "прилетах" по Киеву. Всё сходится
- Жіть стало луччє, жіть стало вєсєлєй (с) - І вам не хворать
*При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.
"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.*
Так і сталося: цей план Трампа-Віткоффа був замінений на план Зе-Європи-США (Келлога у Лондоні з нашою делегацією). Як і заявив одразу Зе, що має свій з європейцями план для розгляду з США.
Детройт, ми йдемо по колу. Тут 5 пунктів. Але давайте всеж почекаємо першоджерело Шмідта з чіткими 7 пунктами про які він талдичіть кожен день але не може мені ці чітки і 7 сформулювати. Вам і йому я бажаю такої чіткості у грошах. Щоб Шмідту взагалі тільки талдичили, а вам казали не дивіться що 7 ось вам 5 все одно тис. грн
stm написав:Детройт, ми йдемо по колу. Тут 5 пунктів. Але давайте всеж почекаємо першоджерело Шмідта з чіткими 7 пунктами про які він талдичіть кожен день але не може мені ці чітки і 7 сформулювати. Вам і йому я бажаю такої чіткості у грошах. Щоб Шмідту взагалі тільки талдичили, а вам казали не дивіться що 7 ось вам 5 все одно тис. грн
Я писав, що це примарний план, бо його мало хто бачив.
Різні видання публіковали 7 пунктів, але я бачив приписки, що це тільки деякі пункти того плану
Але ... у всіх варіантах був пункт, що Україна повинна підписати угоду з США про корисні копалини (До речі, хтось взагалі згадує про це ?)
Україна це зробила. То які претензії до України, що вона не згодилась на план Трампа ?
Але ж Шміту, детройтреду, Летсракроку та іншим хом"якам-зрадунцям на це начхати Для них - Україна завжди винувата, Україна завжди щось повинна зробити Для них - Росія та Путін ніколи не винуваті, Росія та Путін нічого не мають робити для миру та припинення війни
Президент России Владимир Путин во многих случаях врет и пытается психологически повлиять на население Украины. Об этом в эфире Radio NV сказал Валерий Чалый, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Америки ... "Он пытается действовать, так называемая когнитивная война - некоторые исследователи называют, психологически повлиять на население Украины, в первую очередь. Для того, чтобы они, с его точки зрения, подталкивали руководителей страны к капитуляции. Или на внешних партнеров, держа очень важный сейчас для него нарратив, что Россия в любом случае победит", - сказал Чалый.
На цьому форумі багато хом"ячків-зрадунців пише про необхідність капітуляції(під виглядом "перемовин" з РФ), про "Россия в любом случае победит" )
план Трампа був, руські його відкинули, точніше підтерлися. ось це ключове. що далі?
Ти говориш неправду. план Трампа був, Зеленський його відкинув - ось це правда. що далі? - то питання якраз до тебе. Мені план Трампа підходив, тобі - ні. Тому питання до тебе - що далі?
Shaman написав:ми втрачаємо територію, руські втрачають людей - такий собі розмін. територія, яку Раша захопила, немає стратегічного значення. а наскільки ще у Раші вистачить сухопутної армії з такими втратами?..
Тут видно клінічний випадок. Ми втрачаємо людей. Вистачить надовго(на 10 років точно вистачить). У них навіть не проходить активна мобілізація.
andrijk777 написав:Ти говориш неправду. план Трампа був, Зеленський його відкинув - ось це правда. що далі? - то питання якраз до тебе. Мені план Трампа підходив, тобі - ні. Тому питання до тебе - що далі?
Трамп старий трус,з роздутим его, так буває. хуйло теж сидить у бункері кожен раз і сере, а по теліку герой. На сьогодні у Трампа є одне що він обіцяв - і це як раз копалини з України. Все інше так просрати потрібно вміти але ж він вирішує, а інші піддакують. Тарифи вдарили по США у першу чергу, висилка мексів і інших по цінам на низькокваліфікованих труд, закінчення війни за 24 години, 2 тижні, 2 тижні після 100 днів правління і він тікав з саміту G7. Так обсиратись на сьогодні вмів тільки хуйло тепер два старпери ) А десь молодий ЛАД працює на великому заводі оркостана так і не зрозуміє к 74 рокам чому тей великий завод і не один обов'язково скопитяться, навіть якщо банкам оркостану акурат на цей завод і інші виділили 992млд.фублів... все є так добре в його житті, тільки десь масло пропало, так інфляція шманає, так будівельні компанії на грані краху але ж яка держава )