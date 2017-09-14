як вона засинає? що у таких...із совістю? і скільки брудних баксів платять за кожного бідолаху
*Я думал, что охрана границы - это от ВНЕШНИХ врагов... Ибо охрана границы от ВНУТРЕННИХ "врагов народа" - это было при СССР... Не думал, что через 35 лет... родится поколение в независимой Украине, которое "Декоммунизировавшись" будет охранять границу от собственных Граждан... И гордиться этим... как комсомольцы при СССР... * (С)
як вона засинає? що у таких...із совістю? і скільки брудних баксів платять за кожного бідолаху
*Я думал, что охрана границы - это от ВНЕШНИХ врагов... Ибо охрана границы от ВНУТРЕННИХ "врагов народа" - это было при СССР... Не думал, что через 35 лет... родится поколение в независимой Украине, которое "Декоммунизировавшись" будет охранять границу от собственных Граждан... И гордиться этим... как комсомольцы при СССР... * (С)
У баришні є свій квадрат роботи, по всім параметрам у цьому квадраті немає бути ані живої душі. Замість того порушуючи закон туди пруться свої частіше. Вона гарно виконує свою роботу у своєму квадраті. Довбойб, Детройт вздихає, тому що у його час він виконував все наотєбісь, і дуже любить отой час. Бува
Чи все це буде, але трохи папіжжже? Так років за 10-20-30...
Лише трошки терпіння, так?
Денік правий. Рфії капут. Тільки не так швидко, як він гадав. І проблема - да, в ціні, яку вспіє сплатить до того часу Україна.
Це база... Кожний абзац - фундамент. Багато букофф, але воно того вартує:
*Читаю в том числе и аналитику с РФ... Ну что сказать... до них тоже доперло, что 35 лет (и особенно при Пу) РФ занималась ИММИТАЦИЕЙ "дружественной политики" на постсоветском пространстве, а ее "элиты" лишь осваивали бабло на эту тему и писали отчеты... Для этого было создано множество "дихотомий" по типу Сурков-Порошенко... "Русский мир вс укронацики"... одни демострировали для отчетности продвижение идей РФ в чуждой среде, а вторые борьбу... Туда сюда обратно и ярдику приятно...
Для фиксации "войнушки" дихотомий - бухнули бабла в агрессивную пропаганду ненависти в РФ... По итогу - мордой в салат при попытке взятия всей Украины... Оказалось та же херь по всем странам СНГ... Они гладят медведя по шерсти... дают путинским элитам нажиться на смыве бабла на бредовую пропаганду... те формируют мнение у Кремля, что все идет по плану... а те в своих странах потихоньку деконструируют всю русскую матрицу, заменяя ее на западную... при этом доя РФ на все...
Осознание пришло... но... СЛИШКОМ поздно... а) Нет в РФ иных элит, способных грамотно выстроить НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ связи... Есть только жулье... б) Война против Украины сорвала множество масок и поставила ВСЕХ в стойло пропаганды ненависти и силы... Что естественно поставило крест на мечтах о мягкой силе...
Попытка "очухаться" уже НЕ возможна... ибо все ресурсы ушли на войну против Украины... Попытка потом "залюбить" и Украину и всех - истощит РФ в ноль и взорвет... Пат. Значит война против Украины лишь зафиксирует утрату РФ своего влияния на СНГ... Но еще пол поколения и все бахнет одномоментно... А это как раз "подбрюшье" РФ... ЦА и Кавказ...
И нет... это сделали не элиты Ельцина... те как раз грамотно играли... это сделали элиты Путина... Сурковы и ко... сотни "аналитических центров" и "домов дрючьбы"... куча НГО приправительственных, что изображали идиотизм "маршей" и прочих митингов по 100 калек и 300 флагов... на смех в тех странах и для отчетности Кремлю... Элиты Путина сделали ВСЕ... чтобы любое прорусское было маргинальным, агрессивным, тупым и смешным... При чем за деньги Кремля...
Рад, что протрезвление пришло к ним на том этапе, когда уже пройдена черта... Дальше будет по Перфокарте... Еще пол поколения... и ЦА сбросит маски... и тогда РФ увидит голое подбрюшье... Сожрав поля вокруг... зверь начнет пожирать себя... Тогда тема с внешней станет внутренней... ибо внутри РФ такая "сшитая покрывала" как и радиус вовне...
Когда завершится процесс деинсталяции РФ по периметру - он НЕИЗБЕЖНО войдет вовнутрь... Тогда и начнется... Математика гласит, что нужно свести фокус этого пика в фокусом экономической рецессии и соцуиально-политического напряжения... Это вполне реализуемо... И капсуль! Нужно свести воедино Сирию, Иран и Кавказ... Тут особая роль Турции и некоторых монархий БВ... которые осуществляют идеолого-религиозный контроль над Кавказом и не только... А монархии там откель? А... из Британии и США... И заметьте... Восток - дело тонкое... чем крепче объятия тем надежней ножи в спине...
Ну что сказать... Перфокарта передает привет Москве. Ненависть и жадность ВСЕГДА пожирает своих носителей... Но есть и благая весть... правящим элитам в РФ... та РФ так же "люба" як собака палці... )))* (С)
stm написав:У баришні є свій квадрат роботи, по всім параметрам у цьому квадраті немає бути ані живої душі. Замість того порушуючи закон туди пруться свої частіше. Вона гарно виконує свою роботу у своєму квадраті. Довбойб, Детройт вздихає, тому що у його час він виконував все наотєбісь, і дуже любить отой час. Бува
Отйобана Стм молода та дурна... І в томіках Даля рідні не пояснили їй, що а-ля *своєю роботою* також вважали в свій час нквд-сти. А оцінювати роботу Детройта така шмара апріорі не здатна. Про що любить Детройт, ти, як завжди, зі стелі прибрехала.
Одягай кожану тужурку та червону косинку, дурепа, і вперед. Лови людей.
Детройт же *крутив гайки* (і саме це любив), а особисту на пропозиції піти на отаку *свою роботу* до контори культурно показав півруки.
stm написав:У баришні є свій квадрат роботи, по всім параметрам у цьому квадраті немає бути ані живої душі. Замість того порушуючи закон туди пруться свої частіше. Вона гарно виконує свою роботу у своєму квадраті. Довбойб, Детройт вздихає, тому що у його час він виконував все наотєбісь, і дуже любить отой час. Бува
Отйобана Стм молода та дурна... І в томіках Даля рідні не пояснили їй, що а-ля *своєю роботою* також вважали в свій час нквд-сти. А оцінювати роботу Детройта така шмара апріорі не здатна. Про що любить Детройт, ти, як завжди, зі стелі прибрехала.
Одягай кожану тужурку та червону косинку, дурепа, і вперед. Лови людей.
Детройт же *крутив гайки* (і саме це любив), а особисту на пропозиції піти на отаку *свою роботу* до контори культурно показав півруки.
Два пенсіонера,jump detroytred з яких користі ПДВ від комунальних (і то не факт, можуть бути на субсидії) і їжі незадоволені молодою дівчиною з дроном, яка захищає кордони, і робить це добре, і має дивитися як із бюджета нараховують пенсії цим двом добням які її критикують...
як вона засинає? що у таких...із совістю? і скільки брудних баксів платять за кожного бідолаху
У неї все нормально, вона служить і виконує добре свою роботу, а що з совістю у обісраних ждунів-ухилянтів таких як ти, що працюють на кацапів і кожен день обпльовують ЗСУ? Хоча питання некоректне, у вас як і у ваших хазяїв, русскіх підарів ніколи не було і не буде совісті, ви біосміття яке треба лише знищувати.
stm написав:У баришні є свій квадрат роботи, по всім параметрам у цьому квадраті немає бути ані живої душі. Замість того порушуючи закон туди пруться свої частіше. Вона гарно виконує свою роботу у своєму квадраті. Довбойб, Детройт вздихає, тому що у його час він виконував все наотєбісь, і дуже любить отой час. Бува
Отйобана Стм молода та дурна... І в томіках Даля рідні не пояснили їй, що а-ля *своєю роботою* також вважали в свій час нквд-сти. А оцінювати роботу Детройта така шмара апріорі не здатна. Про що любить Детройт, ти, як завжди, зі стелі прибрехала.
Одягай кожану тужурку та червону косинку, дурепа, і вперед. Лови людей.
Детройт же *крутив гайки* (і саме це любив), а особисту на пропозиції піти на отаку *свою роботу* до контори культурно показав півруки.
stm написав:Два пенсіонера,jump detroytred з яких користі ПДВ від комунальних (і то не факт, можуть бути на субсидії) і їжі незадоволені молодою дівчиною з дроном, яка захищає кордони, і робить це добре, і має дивитися як із бюджета нараховують пенсії цим двом добням які її критикують...
Не гальмуй, ти, як завжди, не врахувала нюанс - в цей час, коли люди тікають з нутря, то така робота грає іншими відтінками.
До пенсій та громадянка не має відношення.
Добня це ти. Яка визначає користь людей. Дуй в совдеп.