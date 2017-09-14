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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:41
Бетон написав:
смотри как смешно stm.
это точно тебе понравится.
мой прадед погиб на войне. бабушка росла без отца.
мой дед умер рано. мать росла без отца.
мой отец погиб когда мне было 3 года. я рос без отца.
больше всего я боялся, чтобы мои дочери не повторили такую судьбу.
вот и мои дочери растут без отца.
смешно, правда?
У вас погана генетика. І дивна, отчим якщо адекватний, а не як ви, може замінити дитині батька. Мені не смішно що ви не бачите що страждаєте від своєї ж неадекватності. У вас є дівки і депресія. Мої поздоровлення. Ви також можете ламати долю дівчатам, які з якогось дива можуть думати що вас потрібно приголубити і все пройде. Не пройде. Їх мені шкода більше.
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stm
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:42
Shaman написав:
а ще там чоловіки як жінки не викликають подиву. є й є.
Тому що вони - нормальні люди. Чому щось повинно викликати подив? Що таке "чоловіки, як жінки"?
Shaman написав:
є надія, що таких, як ти тут не буде - вже велика перевага
В чому перевага, вибачте? В тому, що залишаться одні малювальники червоних ліній? Що вони робитимуть, коли не залишиться тих, руками яких вони хочуть ці лінії захищати? Кому вони взагалі потрібні? Навіть з точки зору особистих відносин? Від них смердить ліцемірством. Вони викликають огиду.
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АндрейМ
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:43
АндрейМ написав:
Ти взагалі знаєш що хто тут робить,
Тут є один який за свою тркудову вимагає пару тисяч....
Я не знаю що ти робиш в реалі.
Я читаю що ти пишеш тут.
Так от
Те що я читаю дає мені можливість уявити що ти робиш.
І те що я уявляю не має нічого спільного з баченням що ти допомагаєш якимось чином своєму народу і країні.
Так, ти можливо мілкий чиновник, який може заявити що з доходів платить податки ( бо це за нього роблять)
Можливо ти навіть бізнесмен, який змушений платити податки Гетьманцева( часто-густо слабозаконні)...
Але ти ТОЧНО не припускаєш в своїй макітрі-що податки це МИРНИЙ час
А коли війна-то треба трошки відірвати пяту точку і переглянути СВОЇ бачення по тому що ТРЕБА робити...
ПС
я так само як і ти переживаю за своїх дітей... і мені дуже болить від того що згідно чинного законодавства вони в однаковій позиції з тобою...
От тільки від їх діяльності економічного толку для ЗСУ в рази більше...
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budivelnik
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:43
потрібна інформація по модерам, пишіть в личку або unicdima@gmail.com
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:48
stm написав: Бетон написав:
смотри как смешно stm.
это точно тебе понравится.
мой прадед погиб на войне. бабушка росла без отца.
мой дед умер рано. мать росла без отца.
мой отец погиб когда мне было 3 года. я рос без отца.
больше всего я боялся, чтобы мои дочери не повторили такую судьбу.
вот и мои дочери растут без отца.
смешно, правда?
У вас погана генетика. І дивна, отчим якщо адекватний, а не як ви, може замінити дитині батька. Мені не смішно що ви не бачите що страждаєте від своєї ж неадекватності. У вас є дівки і депресія. Мої поздоровлення. Ви також можете ламати долю дівчатам, які з якогось дива можуть думати що вас потрібно приголубити і все пройде. Не пройде. Їх мені шкода більше.
причём здесь вообще генетика
бабушке 90 лет и она садит картоху.
если меня не убьёт власть, отправя подыхать в окопы, всё будет нормально
я слежу за здоровьем, занимаюсь спортом.
единственное, что виновато в разлуке - это конкретно закрытые границы.
не нужно жалеть моих девчонок. они растут в нормальном обществе уже. а финансово я их обеспечил
они мне шлют голосовые, гордятся мной и хотят быть на меня похожими.
неадекватная вы, поверьте мне
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Бетон
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:51
у стм адекватность, это когда чел хочет пойти по своему желанию задвухсотиться.
это она называет правильной генетикой.
у вас детей нет, на сколько я помню? и вы считаете себя нормальной, а меня нет? удивительно))
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Бетон
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:53
budivelnik написав:
От тільки від їх діяльності економічного толку для ЗСУ в рази більше...
До цього моменту - можливо, можливо, можливо, а тут, раптом, ти впевнений. Хммм. Океееей...
Стосовно перших "можливо" - ти неправий. Ти і гадки не маєш хто я. І твої нісенітниці стосовно податків у тисячах попередніх повідомленнях, особливо тих, від яких ти ховаєшся ФОПами, я навіть коментувати не хотів, бо ця гілка - не для цього.
По-друге, ще раз - чому ти вирішив, що з твоїх синів зиск більше в тилу? Кожен так думає, розумієш? Але кожен лицемір каже: "За тебе вирішить держава, а за себе і своїх вирішу я". Ні, так не бува. Ми усі маємо бути в однакових умовах.
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АндрейМ
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Додано: Суб 21 чер, 2025 19:56
Бетон написав:
у стм адекватность, это когда чел хочет пойти по своему желанию задвухсотиться.
это она называет правильной генетикой.
у вас детей нет, на сколько я помню? и вы считаете себя нормальной, а меня нет? удивительно))
Так, я зла жінка, але справедлива. У моїй родині жінки всі такі.
Я вважаю що ви тюфтій, не розумний і з психологічними проблемами у вигляді депресії. У державі корупція - факт. У вас гроші - факт. Ви бажаєте розірвати відносини з державою, тому що закордоном все просто рожеві поні і всі вас чекають. І?
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stm
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Додано: Суб 21 чер, 2025 20:09
budivelnik написав: detroytred написав:
Мова була стосовно саме:
*За її словами, якщо помічає чоловіка призовного віку з наплічником, то тоді викликає групу швидкого реагування, адже не виключено, що то порушник, який має намір перетнути державний кордон.
Перевожу для воєнпенсаПомічаю людину здатну виконувати диверсійні задачі( призовний вік( значить може бути військовим агентом ворога), наплічник де можна сховати від рації до вибухівки)..
Тому й кажу
Тому й кажу, що ти тупо вигадуєш.
Читай по буквах текст - факт.
Де акцент саме на призовному віці, тобто на призовниках.
Якби було про ДРГ, то про ДРГ.
І вона б так і формулювала - коли бачу чоловіка, який підходить до параметрів ДРГ тощо (тобто порушника-ВОРОГА). Ворога.
Але вона чітко акцентувала увагу на порушнику-призовнику. Призовнику.
Без прибріхування тобі будувати ні на чому.
До речі, ДРГ може бути і жінка. Запросто. Підготовлена. Але на жінок вона вказала не реагує. Реагує саме на призовників.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 21 чер, 2025 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 чер, 2025 20:10
stm написав: Бетон написав:
у стм адекватность, это когда чел хочет пойти по своему желанию задвухсотиться.
это она называет правильной генетикой.
у вас детей нет, на сколько я помню? и вы считаете себя нормальной, а меня нет? удивительно))
Так, я зла жінка, але справедлива. У моїй родині жінки всі такі.
Я вважаю що ви тюфтій, не розумний і з психологічними проблемами у вигляді депресії. У державі корупція - факт. У вас гроші - факт. Ви бажаєте розірвати відносини з державою, тому що закордоном все просто рожеві поні і всі вас чекають. І?
ну слушайте из нас двоих, психические проблемы у вас. это факт.
лечитесь, пока не поздно))
я веду активный весёлый образ жизни, на сколько позволяет ситуация.
если меня не устраивает социум данной страны, я не должен переделывать всю страну, а менять её. исторически, люди делают так сотни лет.
я прагматично отношусь к переезду.
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