budivelnik Як це повязано з темою гілки?

А ти сам то дивився?

На тобі структуру змін генерації Китаю

Дуже просто:Ви писали?"Мій будинок разом з моїм споживанням"Запорiжсталь, Днiпро, Харкiв ... ХТЗ Ви пiсля вiйни сподiваєтесь СЕС живити?Що Ви у Львовi економите на собi, не заперечує необхiдностi щоби Працювала Промисловiсть!Хоча, я бачу вихiд!Пiсля вiйни - пiднiмутья цiни на енергоносiї!Щоби пiдтримати Виробництво, мабуть треба буде просто увести Податки на СЕС.Вирученi кошти - вiдправити на закупку електроенергiї на Заходi!Вай нот?1. навiщо тикати?Я впевнений, моя освiта та iнтелект- вище вашої, я не тикаю.Тикать будете януковощу -"проффффесору".2. Причому тут СТРУКТУРА!ОБСЯГИ!Дивiться Обсяги!Якщо наших ТЕС та АЕС, ГЕС буде досить, щоби функцiонувала промисловiсть, якщо ми будемо пiсля вiйни продавати 100 000 КрАЗiв у ЕС, то СЕС - зможуть Пiдтримати iншi галузi!3. Китай! Вони самi виробляють СЕС! Тому, кожна втiлена у них СЕС - це ПОПИТ на цю саму СЕС, це робочi мiсця, це ВВП!Як тiльки ми почнемо виробляти повний цикл СЕС або, наприклад смартфони... то кожен українець з вiтчизняним смартфоном чи СЕС, це ПЛЮС до сальдо, тому ще зменьшується вiдтiк валюти на закупку iмпорту!У Вас вища освiта є?У мене донька, це все у 3 классi вивчала на прикладах "окремого господарства".Скiльки Заробляєш, скiльки витрачаєш i чому Потребкредит, який не перекривають доходи - Це ЗЛО!Ось i Сальдо!Брати кредити на розвиток технологiй, на закупку обладнання та iнше - Це Гуд!Брати кредити на "святкування 50 рiччя закiнчення будiвлi собачої будки" - шиза.Хоча, якщо вiддавати кредити будете не "ви" а онуки, то можна... якщо так ненавидиш цих онукiв!