|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:07
stm написав:
Жінки ж люблять гроші. Розумієте до чого я? Чи як Бетон? )
Різні жінки люблять різне.
А що Бетон?
Я теж станову робив з дофіга блінов (колись давно) тільки я не прораб.
А голова в нас щоб туди їсти.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9497
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1881 раз.
- Подякували: 2332 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:11
unicdima написав: UA написав:
Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
Покажи своему доктору що ти тут пишешь.
Він знає що робити.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9497
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1881 раз.
- Подякували: 2332 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:15
unicdima написав: UA написав:
Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
та один ти тут справжній віруючий телемарафону і свідок Черчіля
вспокойси . Шо там коли перемога?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2980
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:17
UA написав: stm написав:
Жінки ж люблять гроші. Розумієте до чого я? Чи як Бетон? )
Різні жінки люблять різне.
А що Бетон?
Я теж станову робив з дофіга блінов (колись давно) тільки я не прораб.
А голова в нас щоб туди їсти.
Я про те що дзвінків на телефон про питання буде все менше. Завуальовано сказала, як мені положено. Бліни так спасають, вони з вами майже до кінця, краще ніж кішка чи собака...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5850
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 21 чер, 2025 23:17
UA написав: unicdima написав: UA написав:
Буде сидіти.
Прикордонники мають право застосовувати зброю лише для самозахисту або для запобігання вторгнення з закордону.
Незаконний перетин кордону це адмін. правопорушення.
Як проїзд на червоне світло.
Статистика жертв Зе.
Ще один ждун.
Покажи своему доктору що ти тут пишешь.
Він знає що робити.
фашист, де твій фашистський значок з ави, гроші на модера закінчились?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2921
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31
|102286
|
|
|1493
|280585
|
|
|6076
|939056
|
|