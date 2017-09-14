Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова рассказала, кто из уехавших из-за полномасштабного вторжения украинских беженцев точно не вернется в Украину.



В интервью LIGA.net она объяснила, что существуют не зависящие от нас факторы.



«Ну, скажем, уровень жизни там есть и долго будет выше, чем в Украине. Скажем, если речь идет о Германии, Голландии, Дании, и даже о Польше. В среднем он выше. Качество жизни лучше. Здесь мы ничего поделать не можем», — говорит демограф.



Это также касается семей, в составе которой есть кто-то хронически больной.



«Скажем, онкобольной. Онкобольные получают по медицинской страховке практически весь комплекс услуг бесплатно. Лекарство, принадлежности какие-то, помощь, ну и так далее. Я не говорю сейчас о качестве медицинской помощи, о доступности, я не о том. Там она бесплатная. У нас за большинство этих услуг придется платить. Люди это тоже подразумевают», — говорит Элла Либанова.



Также сильно влияет на решение вернуться – вся семья уехала или нет. Так, если уехала вся семья, очень мало шансов, что они вернутся. ....