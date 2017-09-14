Banderlog написав: ....... причини шо мені не так? Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану -заборона комуністичної партії, - затикання рота виборцям регіоналів... - одтирання олігархату од корита і засобів інформації, -програма по скороченню населення України, - знищення промисловості, - невиконання мінських угод, - монополізація інформ каналів - зняття депутатської недоторканості - гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду) - закриття кордонів
Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії... Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?
Почалося все раніше. Просто не все відразу. Розвивалося поступово. І чим далі, тим скоріше.
Banderlog написав:Зелені патріоти явно кинули проти церкви держапарат. І мобілізують наших попів. Тут правда питання двояке, най мобілізують, а ще добавлять решту священників з інших конфесій тоді буде чесно. Но і так теж нічо, пристосуванців вишибуть, православна церква надто толерантно ставиться останні 2 століття до своїх священників і прихожан.
не називай кацапську фсбешну шоблу сатаністів церквою. Всіх ваших сраних попів треба пересаджати по статті державна зрада. Ці попи перші пропагували за русскій мірок, баламутили людей, на них сотні тисяч смертей.
Banderlog написав:- гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду)
ой не тринди. немає ніякого гоніння на віру
Banderlog написав:- закриття кордонів
А що такого трапилось, га ? Може вже напишешь про те, від чого тікаєшь, як чорт від ладана
Banderlog написав:Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії... Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?
Так їдь ... ти ж сам писав - на Пасху стопудово в СЗЧ піду
І що ? Ти натриндів і нікуди не пішов
PS. Оце у тебе сповідь вийшла. Ти промосковитське-комуняцьке-регіональне )
Про труси-хрестик навіть писати не буду, бо піп-комуняка - це вже щось нереальне )
Для особо одарьонних серед нєдоразвітих. Я не піп. Те що я проти комуністів не значить що їх треба забороняти. Закривши вихід пари через вибори для виборців ригів Ви спонукали їх до майданів а потом і сєпарства. Про те що я не в сзч? Я не натриндів, провірив там все готово я передумав. Но ту роботу що я виконував до того, я не роблю. Тепер я теж до служби ставлюсь як більшість кадрових. Якшо можна забиваю хєр якшо не можно тяну рєзіну. Шо характєрно. Платять навіть трохи більше так шо про службу це ти успіху чірікай , він хлопець прямий любить гримати дверима.
мені з тобою теж все зрозуміло) ти ні в церкві не рубаєш ні в війні. Про 20ку взяв би тай почитав шось безбожнику, ти в церковній організації розумієшси як вовк на звіздах, попа взагалі до 20ки не варто допускати. То шо там про програму скорочення населення? розкажеш як сталось такий обвал з часів януковича?
ЛАД написав:Но постановка вопроса у вас с Успіхом верная. unicdima свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал
1. Так в тому то і справа - якщо б Унікдіма виклав своє убд і тоді вимагав би від мене і Бандерлога зробити аналогічно - це інше питання. А отак просто - "бо я хочу! Покажіть мені!" А хто він такий? Кому показувати? Може він кремлівський хробак замаскований?😁 2. Та і я вже тут викладав своє убд разом з медалями! І Денік - теж після мене виклав своє. Може десь в архівах форуму воно і є збережене. БЕЗКОШТОВНО!
я десь рік тому викладав і для мене немає ніяких проблем викласти знову придумай ще якусь відмазку.
Banderlog У ригів не було майданів, там бидло возили за бабло, якби вожаків пересаджали бидло сиділо б по хатах. Риги при владі зробили б з усієї України губернію і ти бачу дуже засмучений що так не сталося.
Успіх написав:1. Так в тому то і справа - якщо б Унікдіма виклав своє убд і тоді вимагав би від мене і Бандерлога зробити аналогічно - це інше питання. А отак просто - "бо я хочу! Покажіть мені!" А хто він такий? Кому показувати? Може він кремлівський хробак замаскований?😁 2. Та і я вже тут викладав своє убд разом з медалями! І Денік - теж після мене виклав своє. Може десь в архівах форуму воно і є збережене. БЕЗКОШТОВНО!
я десь рік тому викладав і для мене немає ніяких проблем викласти знову придумай ще якусь відмазку.
Долярчик, тебе зробили ... безкоштовно, без СМС та регістрацій
Для долпойопа ще раз кажу: 1. Фото мого убд має бути в архівах форуму! 2. Запитай/попроси модераторів, чи вони бачили, як я викладав фото свого убд?!(а вони то точно мають пам'ятати!) В крайньому випадку - форумчан попроси...
Бо для невихованого ушльопка - тепер принципово можу викласти фото убд лише за гроші для дітей-сиріт!