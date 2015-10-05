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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:05

Re: Психологія та саморозвиток

Мы - это те плательщики налогов в 90е, на деньги которых ты отожрался элитными отбивнымм и научился летать не только со второго этажа нар казармы.
А так бы подметал бы херсонский рынок и после сиськи пиваса клял всех, кто прогнал рыгов.
А не вспоминал весь в слюнях и слезах хартумское "салями"
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:47

барабашов
Мы - это те плательщики налогов в 90е

Ладно, х с тобой Роксолана турецька, не буду питати, хто тебе уповноважив казати від всіх платників податків у 99-х.. є підозра , що ти «апельсін» .. Але то все деталі.
Хотів спитати , а можна ще мені трохи перерахувати? Ну якщо вже почав утримувати, то не зупиняйся на пів шляху!! Ти ж правда не жадний? А я через 3-4 місяці допоможу тобі збирати жолуді на зиму!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 02:43

  ЛАД написав:То, что Мамдани - социалист, поддерживает хамас, прочитал. И мусульманин.
Но при этом пишут, что он победил в районах с белым населением, особено там, где больше выпускников колледжей и средним и большим доходом (https://www.nytimes.com/interactive/2025/06/25/nyregion/nyc-mayor-election-results-map-mamdani-cuomo.html).
И
Во вторник вечером Мамдани победил не только в таких районах города, как Парк-Слоуп в Бруклине, которые известны как оплоты прогресса. Он также победил в Гарлеме и районе Статен-Айленд в Порт-Ричмонде; в рабочих районах Квинса, таких как Озон-Парк; он победил даже в некоторых районах города, где мало прогрессивных традиций, о которых можно было бы говорить, например, Дайкер-Хайтс в глубине южного Бруклина, в районе Норвуд в Бронксе и далеко в Джамайка-Хиллз, недалеко от границы с Лонг-Айлендом.
....Когда его менеджер по предвыборной кампании принес ему новость о победе Мамдани, Лэндер поделился ею с присутствующими в зале, которые разразились аплодисментами.
https://www.nytimes.com/2025/06/25/opinion/zohran-mamdani-andrew-cuomo-primary-victory.html
Не знаю, как распределены избиратели по этим районам, но аплодисменты сторонников Лэндера удивили.
Была ещё какая-то статья с анализом, кто его поддержал, но не могу найти.


Из всего этого, довольно дорогой район Парк Слоуп. Это молодой средний класс.
Смещанный по рассовому составу, считается довольно модным районом. Но стоит отметить, что там живут молодые люди, многие из которых закончили нйские униваеры, где палестинской херней промывают мозги.
Стейтен Айленд - в основном спальник, но Порт Ричмонд - самый дешейвый район СТейтен Айленда.
Озон Парк - это зажопье Квинса, очень неблагополучный черный район.
Дайкер Хайтс - не скажу.
Бронкс, за исключением Ривердейла - просто гетто.
Гарлем, Джамейка - то-же.
Тут надо сделать уточнение.
За Мамдани в основном голосовали не белые и молодежь.
Белые 40+ просто не пошли на выборы ввиду аномальной жары, которая стояла дня.
23,24 и 25 доходило до 38 по цельсию, даже ночью 30.
Люди не вылазили от кондиционеров.
Много людей в НДЖ попали в больницы, там проходили выпускные в школах и их устраивали на открытом воздухе. Бабущки-дедушки выпускников пачками попадали в госпиталя. Скорые на этих выпускных не успевали всех забирать.
Доля белого населения НЙ изрядно похудела.
А черные никогда не будут голосовать за белого, я серьезно говорю, у них очень негативное настроение по отношению к белым. Собственно, у любого белого кандидата шансов не много. Сейчас мэр - черный Адамс. Он стал мэром во время ковида, когда белые массово сваливали в республиканские шататы после БЛМ погромов. Тогда буквально на глазах некоторые локации южного Бруклина меняли свой контингент.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 10:53

  rjkz написав:..........
А черные никогда не будут голосовать за белого, я серьезно говорю, у них очень негативное настроение по отношению к белым. Собственно, у любого белого кандидата шансов не много. Сейчас мэр - черный Адамс. Он стал мэром во время ковида, когда белые массово сваливали в республиканские шататы после БЛМ погромов. Тогда буквально на глазах некоторые локации южного Бруклина меняли свой контингент.
Спасибо, понятно.
Но Мамдани, вроде, тоже не чёрный.
И ещё:
Мамдани вырвался вперед из толпы благодаря всплеску явки в районах, где идет джентрификация, и мощной поддержке со стороны азиатских и испаноязычных анклавов.

Г-н Мамдани , 33-летний демократический социалист, также набрал большое количество голосов в богатых кварталах Бруклина, застроенных коричневым песчаником, в разнообразных кварталах Верхнего Манхэттена и в районах со значительным южноазиатским населением в Квинсе.
https://www.nytimes.com/interactive/2025/06/25/nyregion/nyc-mayor-election-results-map-mamdani-cuomo.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:30

  ЛАД написав:
  rjkz написав:..........
А черные никогда не будут голосовать за белого, я серьезно говорю, у них очень негативное настроение по отношению к белым. Собственно, у любого белого кандидата шансов не много. Сейчас мэр - черный Адамс. Он стал мэром во время ковида, когда белые массово сваливали в республиканские шататы после БЛМ погромов. Тогда буквально на глазах некоторые локации южного Бруклина меняли свой контингент.
Спасибо, понятно.
Но Мамдани, вроде, тоже не чёрный.
И ещё:
Мамдани вырвался вперед из толпы благодаря всплеску явки в районах, где идет джентрификация, и мощной поддержке со стороны азиатских и испаноязычных анклавов.

Г-н Мамдани , 33-летний демократический социалист, также набрал большое количество голосов в богатых кварталах Бруклина, застроенных коричневым песчаником, в разнообразных кварталах Верхнего Манхэттена и в районах со значительным южноазиатским населением в Квинсе.
https://www.nytimes.com/interactive/2025/06/25/nyregion/nyc-mayor-election-results-map-mamdani-cuomo.html


Еще раз, за Мамдани голосовали в основном молодые (в том числе белые, я писал почему) и в основном не белые.
"Богатые кварталы Бруклина" - это очень условно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 20:27

«Идея пришла из видео в Instagram», — говорит Том Эмери, с восхищением глядя на один из трех огромных дронов, которые он купил, чтобы выращивать кресс-салат на ферме в Хэмпшире .

Дрон оснащен четырьмя наборами вращающихся лопастей и способен перевозить до 50 кг удобрений, семян или кормов для разбрасывания или опрыскивания. Он является результатом нескольких лет кропотливых исследований компании Amery, часто использующей неожиданные уголки социальных сетей, посвященных сельскохозяйственным технологиям.

Амери и The Watercress Company, где он является управляющим директором, входят в число производителей продуктов питания, пытающихся использовать передовые технологии в одной из старейших профессий в мире, чтобы ускорить процессы и повысить производство в условиях экстремальных погодных условий . Это вызов, который правительство, похоже, осознает, включив агротехнологии в свою промышленную стратегию в начале этого месяца.

Компания инвестировала 80 000 фунтов стерлингов в беспилотники Agras T50, произведенные китайской компанией DJI и предназначенные для использования в сельском хозяйстве.
........
Фермер также испытывает многоспектральные камеры, которые способны захватывать изображения в различных спектральных диапазонах — или диапазонах длин волн — далеко за пределами того, что может видеть человеческий глаз. Изображения могут создавать «тепловую карту» полей, которые анализируются ИИ для оценки местоположения любых проблем с урожаем.

Компания Watercress Company внедряет инновации, которые Национальный союз фермеров (NFU) хочет видеть на большем количестве ферм Великобритании, поскольку производители продуктов питания стремятся работать более эффективно и устойчиво.

Однако в то время, когда многие фермеры испытывают финансовые трудности , NFU полагает, что лишь немногие найдут деньги или уверенность, чтобы инвестировать в новые и потенциально непроверенные технологии.
https://www.theguardian.com/environment/2025/jun/29/dawn-of-the-drone-age-how-agri-tech-is-boosting-production-and-morale
ЛАД
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