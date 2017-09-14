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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14282142831428414285
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 20:09

  pesikot написав:
Так каже Святе писання, яке ти не читав
Бо у тебе "наша церква" і "святе писання" - то різні речі

"ваша церква" до релігії не має жодного відношення
Як і ти до релігії не маєшь жодного відношення
та отвянь черешня) ще безбожник мені буде розказувати про церкву.) Ти про церкву не знаєш нічого. Там написано що своє убд з 22р вже отримав, а не в 22му. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 20:24

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Яку цифру хочете, щоб я написав на папірці і поклав на них?

Зачем это мне?
Во-первых, Я Вам верю.
во-вторых, если бы не верил, эти фотки ничего бы не доказали, даже при всех открытых данных. Все равно не было бы известно, что это все Ваше, а не дали подержаться.

ЗЫ Я плохо понимаю, кто кому и зачем что-то доказывает?
дмитру доказую щоб знав що песікоти йому лапшать. Мене ці диванні борці за останню вербу бісять даж більше ніж борці проти церкви. Но якщо воно ще і 2 в одному... он Діма пише що всіх наших попів треба саджати бо вони з фсб. А томосівці звідки взялись? Їх з ватикану прислали? Дмитро Ви в курсі що Шоколадний організовував партію регіонів і був дияконом в московському патріархаті до того як здобув томос? Ви в курсі що київський патріархат не приєднався до томосу?
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 20:31

  ЛАД написав:Как по мне, использование F-16 против шахедов...

В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.

Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 20:39

  Schmit написав:Є три варіанти зупинки війни:
1. Перемога - облога Москви, штурм бункера путіна...
2. Поразка і капітуляція - як було це вже в історії з УНР.
3. Не дуже вигідна, з територіальними втратами, але домовленість.
Замасковані під незламників агенти кремля (і не тільки вони) називають саме цей, третій варіант капітуляцією, бо їм потрібно довоювати країну до варіанту два.

Від варіанту 3 - хорошої пропозиції Трампа зевлада відмовилась.
То ж залишились перших два.
Враховуючи наші проблеми з союзниками, з потужною дипломатією, з корупцією, зі зброєю, з мобресурсом... як думаєш, перший варіант реальний?

Тут конкретно це брехло розказує, що то українська влада не хоче кінця війни.
"хороша" пропозиція Трампа була погодитись на всі забаганки путіна, тобто здати всі чотири області. А це значить здати мільйони населення та дати російській армії перейти Дніпро, що призведе до наступного наступу і окупації вже любої території яку вони захочуть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 20:49

  unicdima написав:
  Schmit написав:Є три варіанти зупинки війни:
1. Перемога - облога Москви, штурм бункера путіна...
2. Поразка і капітуляція - як було це вже в історії з УНР.
3. Не дуже вигідна, з територіальними втратами, але домовленість.
Замасковані під незламників агенти кремля (і не тільки вони) називають саме цей, третій варіант капітуляцією, бо їм потрібно довоювати країну до варіанту два.

Від варіанту 3 - хорошої пропозиції Трампа зевлада відмовилась.
То ж залишились перших два.
Враховуючи наші проблеми з союзниками, з потужною дипломатією, з корупцією, зі зброєю, з мобресурсом... як думаєш, перший варіант реальний?

Тут конкретно це брехло розказує, що то українська влада не хоче кінця війни.
"хороша" пропозиція Трампа була погодитись на всі забаганки путіна, тобто здати всі чотири області. А це значить здати мільйони населення та дати російській армії перейти Дніпро, що призведе до наступного наступу і окупації вже любої території яку вони захочуть.

Варіант від Трампа був по ЛБЗ, ЗАЕС під управлінням США, і Трамп визнавав Крим. Ось і вся "капітуляція".
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 20:51

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Как по мне, использование F-16 против шахедов...

В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.

Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.

Не буду искать, но по сообщениям о гибели лётчика и по комментариям, так понимаю, речь идёт именно о работе по шахедам. И "сім повітряних цілей", сбитых F-16, очень вряд ли ракеты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 21:03

  ЛАД написав:Не буду искать, но по сообщениям о гибели лётчика и по комментариям, так понимаю, речь идёт именно о работе по шахедам. И "сім повітряних цілей", сбитых F-16, очень вряд ли ракеты.

В сообщениях воздушные цели.
Ценность комментариев можно оценить по комментарию перед Вашим. (Уже исчезло).
Ракет было запущено порядка полусотни. Было по чему работать.

Ну и работа по шахедам тоже может быть целесообразной. При определенных условиях.
Сибарит
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  #<1 ... 14282142831428414285
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