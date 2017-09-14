RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1463514636146371463814639>
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Просто влада говорить тільки про втрати цивільних і висвітлюєть в основному удари по столиці і мільйонниках. Ти багато чув про обстріли херсону сум чи харкова?

ты гундяевскую методичку под кагор изучал?

лови из ленты УП и ЛБ за сегодня

"Через ворожу атаку на Харківщині є постраждалі та пошкодження"
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/3/7524564/

"Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали"
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/3/7524567/

"Росіяни вдруге вдарили з авіації по автомосту в Херсоні, що веде до мікрорайону Корабел"
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/3/7524590/

"Кількість жертв внаслідок російського удару по Краматорську зросла"
https://lb.ua/society/2025/08/03/689647 ... lidok.html

"Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Є пошкодження"
https://lb.ua/society/2025/08/03/689624 ... vilnu.html

"Російські окупанти атакували передмістя Херсона"
https://lb.ua/society/2025/08/03/689619_rosiyski_okupanti_atakuvali.html

"Унаслідок російського терору на Сумщині загинула дитина, ще шестеро цивільних поранені"
https://lb.ua/society/2025/08/03/689587 ... eroru.html

"Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, є постраждалі"
https://lb.ua/society/2025/08/03/689571 ... udaru.html
Прохожий
 
Повідомлень: 14120
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:03

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
подивимось на Китай - кажете смертна кара? тому політичні опоненти Сі дійсно масово за ґратами. а родина Сі чесно примножує свої статки-
тому китай став 2ю а може і 1ю економікою світу.


А куди поділась 2-а російська економіка ? )

Ще таке запитання, якщо в Китаї смертна кара за корупцію (насправді, далеко не для всіх), то чому кількість корупціонерів не зменшується ?

Вони ж знають, що смертна кара, але все одно роблять корупційні дії

Поясни, чому так ? ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11786
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:05

  _hunter написав:
5878509:budivelnik"[quote="5878508:_hunter"А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
[/quoteА тепер згадай що я тобі відповів
1 Не масштабується моє досягнення.
......[/quote
Именно! -- о чем я в самом начале и сказал:
[quote="5878463:_hunter написав:
  Shaman"[quote="5878451:ЛАД написав:detroytred
Я вам уже говорил - вы ведёте бесполезный спор.
У человека единственная цель - похвастать своими достижениями.
Никто не спорит - успеха он добился. Но, подозреваю, здесь достаточно людей, добившихся не меньшего. И я даже не говорю, что материальный успех не единственный вил успеха.
Но при такой цели доказывать что-либо бесполезно, человек просто не хочет говорить о другом и будет всё переводить на одну тему - на себя любимого.

......

там проблема: нет никаких доказательств, что оно хоть как-то масштабируется. Т.е. не является обычной случайностью.

Дальше говорить не о чем...[/quote]
Треш.
За два тижні місіонер вже вдруге прямо вийшов сам на себе.
На тому тижні з ринком (надлишком товарів-послуг).

Імхо. Остаточно кукухнувся зі своїми співами.
detroytred
 
Повідомлень: 24984
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:07

  Banderlog написав:Просто влада говорить тільки про втрати цивільних і висвітлюєть в основному удари по столиці і мільйонниках. Ти багато чув про обстріли херсону сум чи харкова?


От ти брехло московитське ...
Потрібно тебе забанити, прохання до модераторів, з цього приводу

Постійно про це кажуть, про Херсон, про Суми, про Харьків, про інші міста
Це в новинах, я про це пишу

Представники влади на місцях про це пишуть і кажуть
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11786
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:09

спрощений приклад

Уявимо що Україна - це корабель...
Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу.
Отже
Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець
Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун
Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...

Корабель плив на три дні довше.
Чия в цьому вина?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26773
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:13

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
А тепер згадай що я тобі відповів
1 Не масштабується моє досягнення.
2 При цьому є 2 млн тих хто не вивчаючи мої досягнення- досяг кращого
3 Масштабується досягнення тих хто ВНИЗУ по доходам і чим більше вони внизу тим менші зусилля їм треба прикласти щоб вилізти вище
4 Але вилазячи вище вони починають конкурувати з тими хто там вже є

Таким чином
Те що є всього ОДИН олімпійський чемпіон- не заперечує того що сотня тисяч у цьому ж виді спорту стануть чемпіонами свого двору.

ПС
за пошуками чарівної палички тобі до
а - воєнпенса - в нього є тверде переконання що колись якийсь можновладець за вас все вирішить
б - до лада - той вважає що треба здатись і тоді москалі вам все вирішать
або
в - до долярчика, він вже вступав двома ногами в піраміду, йому зайвий партнер заважати не буде

Це факт: батьки-засновники США, бальцеровичі, куані і т.д. СТВОРИЛИ умови, системи для розвитку країн, суспільств.

І ти забув направити до місіонера з дійсно чарівною паличкою:
г - якщо кожен підійде до дзеркала...
detroytred
 
Повідомлень: 24984
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Є факт -- населення не дбає.
Факт.
Тому є ТРИ варіанти вирішення цього факту ( перший-злочинний, другий фантастичний, третій-єдино можливий)
Перший - розділити на меншу і більшу частини і більшу загнати в концтабір а меншу змусити загнаних охороняти і працювати..
Як я розумію цей варіант ти ОФІЦІЙНО не підтримуєш
Другий варіант - знайти бабку в Канаді яка своє майно перекаже в Україну( і бажано щоб прізвище цієї бабки було чи то Маск, чи то Цукерберг) - тут як я розумію ти також безсилий
Отже існує третій-
а -спростити ведення бізнесу( єдиний податок , зааплати 1000 доларів і цілий рік роби що хочеш тільки не заробляй більше 100 000 доларів)
б - запропонувати населенню цим варіантом скористатись(метода Будівельника)
в - дочекатись поки ті хто не хочуть скористатись зникнуть природнім шляхом( який також показує Будівельник)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26773
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:19

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:А теперь смотрим, что я сказал в самом начале этого спора непойми о чем...
А тепер згадай що я тобі відповів
1 Не масштабується моє досягнення.
2 При цьому є 2 млн тих хто не вивчаючи мої досягнення- досяг кращого
3 Масштабується досягнення тих хто ВНИЗУ по доходам і чим більше вони внизу тим менші зусилля їм треба прикласти щоб вилізти вище
4 Але вилазячи вище вони починають конкурувати з тими хто там вже є

Таким чином
Те що є всього ОДИН олімпійський чемпіон- не заперечує того що сотня тисяч у цьому ж виді спорту стануть чемпіонами свого двору.

ПС
за пошуками чарівної палички тобі до
а - воєнпенса - в нього є тверде переконання що колись якийсь можновладець за вас все вирішить
б - до лада - той вважає що треба здатись і тоді москалі вам все вирішать
або
в - до долярчика, він вже вступав двома ногами в піраміду, йому зайвий партнер заважати не буде

Це факт: батьки-засновники США, бальцеровичі, куані і т.д. СТВОРИЛИ умови, системи для розвитку країн, суспільств.

І ти забув направити до місіонера з дійсно чарівною паличкою:
г - якщо кожен підійде до дзеркала...
США - забудь , там триста років... тобто це варіант ЗМІНИ поколінь
Польщу забудь- була в совку 30 років і навіть на час перебування мала капіталістичні відносини у формі малого підприємництва + все сільке господарство фермери
Сінгапур- забудь , з 1824 по 1940 - Британська Імперія, з 1940 по 1945 -Японська Імперія, з 1945 по1959 Британська Імперія...
і тільки після 1959 - Сингапур..
То як люди були виховані совками чи Британцями на протязі 140 років? а потім ще 30 років лікуанем?

Так що засунь свої фантазії туди звідки взяв.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26773
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:20

  budivelnik написав:Уявимо що Україна - це корабель...
Є якийсь середній рівень розумності серед членів екіпажу.
Отже
Капітан - найрозумніший і найефективніший можновладець
Приймає рішення цей можновладець вести корабель найефективнішим маршрутом ... але штурман розуміє що найефективніший маршрут заскладний для його кваліфікації і змінює його на більш легкий, в той час головний механік побачивши що навантаження на двигун хоч і в межах нормативного... але моторист погано виконав регламентні роботи і тому заганяти двигун на нормативні значення не варто - тому ще змінює щоб витримав двигун
Моторист памятаючи що він не все розповів механіку( схалявив більше ніж зробив) в свою чергу ще сильніше обмежив потужність , аж тут прибіг матрос і попросив ще сильніше обмежити бо під час завантаження солярки він за ящик горілки допустив що в солярку линули якогось мазуту замість солярки...

Корабель плив на три дні довше.
Чия в цьому вина?

Єралашик побудований на дурні, бо за такого сценарію на кораблі (тобто коли капітан не може узгодити-управляти (зі) штурманом, механіком, мотористом і т.д.), то він нефаховий капітан...
Або не має дійсної мети ефективно вести корабель.

Ну очевидний же єралашик.
Ну ніззя бути на стільки-то тугим.
detroytred
 
Повідомлень: 24984
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Єралашик побудований на дурні, бо за такого сценарію на кораблі (тобто коли капітан не може узгодити-управляти (зі) штурманом, механіком, мотористом і т.д.), то він нефаховий капітан...
Або не має дійсної мети ефективно вести корабель.
тобто ти не узгодив свої дії з іншими військовими -значить ти не те що дурень , ти сволота яка жерла державні гроші знаючи що віддачі не буде..?

Ще раз
Є придурки які думають що книжка=реальний світ
Є нормальні, які навколо себе створюють реальний світ , при чому дуже часто буває так що цей НОВОСТВОРЕНИЙ світ ще жодна книжка не описала..
Єдина проблема
Час тече в одну сторону.
Тому мій досвід 30 років тому-нафік нікому не треба бо змінились умови наприклад доступності капіталу
28 років тому було НОРМАЛЬНОЮ ставкою 7% в валюті... в місяць
Тому первинне накопичення-було ще тим трешем(реально без того щоб продати квартиру-варіантів практично не було)
Навіть сьогодні ставка 24% в гривні при інфляції в гривні 10% в рік - це курам на сміх.
Тому сьогодні БУДЬ-хто може пропустити мої варіанти перших 10 років і відразу починати з кредиту ...
Єдина проблема
За кредит треба купувати інструменти/технології а не мерседеси і жінок.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26773
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1463514636146371463814639>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 116327
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 297987
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 964897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14599)
03.08.2025 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.