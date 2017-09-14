RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:27

  fler написав:Пропоную розумним людям спробувати відповісти на 3 питання, які будуть обговорюватись у найближчі дні в Китаї:
1) куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити в найближчому майбутньому?
2) чи може Москва розраховувати на подальшу допомогу від Китаю ?
3) як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію з метою припинення бойових дій?
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... kraini.htm
Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.

Розумним людям поxуй куди рухається ця війна, бо вони думають про наступну війну.
Про путін нападе вони казали дуже заздалегідь.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:39

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
депутати стріляли в п'яну бидлоту. в США чи Раші давно б застрелили, а в нас бач - лише ногу прострелили.
......

Я посмотрел бы, что вы запели бы, если бы вам "лише ногу прострелили".

Насчёт "сумнівів". Я уже понял, что вы истинный демократ и европеец. Следствие и суд не нужны. Зачем? Вы и так всё знаете.

И напомню, тыкать будете в ... да куда хотите. Мне не надо, тыкалка ещё не выросла.

Вам уже сегодня говорили, что вы прекрасно впишетесь в российскую действительность. Больших трудов не составит. Соловьёв когда-то тоже был вполне себе демократом и вполне адекватным.

я п'яне бидло, яке когось намагалося вдарити пляшкою по голові? наче розумна людина, так правильно причинно-наслідкові зв'язки вибудовуйте. було слідство, звідки все це відомо. й замовне слідство було, але все одно не змогли щось довести.

щоб з вами розмовляти ввічливо, будьте ласкаві, дотримайтесь певних норм. в країні вбили посадову особу, зухвало вбили - а воно глузує. й хто він після - культурні назви є, але всеодно вони лайливі. поки не будемо травмувати старечу психіку, яка так й не хоче розуміти (ховається) від того факту, що його внесок в поточні бомбардування теж є - привіт від братнього народу, який лише трошки заплутався. але коли стануть повними фашистами, що ж вони з Харковом зроблять? 8)

а вам й вписуватися не треба - ви й так живете в російській дійсності, де все не так однозначно - до чергового вибуху. а далі знову - трошки заплуталися...
Shaman
