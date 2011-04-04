Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 сер, 2025 11:30
sergey_sryvkin написав: moveton написав:
укргаз (Економ)
А що у них з p2p ?.. без комісій?
ніт.
Щоб мед та ще й ложкою...
Додано: Нед 31 сер, 2025 09:28
Чи є у нас депозити у польських злоттх?
Додано: Нед 31 сер, 2025 09:51
Додано: Пон 01 вер, 2025 13:47
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:08
Здається цей депозит вже у минулому
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:14
Investor_K написав:
Здається цей депозит вже у минулому
А почему на
https://kredobank.com.ua/private/depozyty/prybutkovyi
не убран тогда?
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:26
