RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14952149531495414955
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 14:09

Німеччина ...

Рейнметал вже починає постачати (25К цього року)155 мм з нового заводу побудованого з 0 в Німеччині, а в Україні дубль пусто.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 сер, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40614
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 14:09

  fler написав:Пропоную розумним людям спробувати відповісти на 3 питання, які будуть обговорюватись у найближчі дні в Китаї:
1) куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити в найближчому майбутньому?

На жаль, малоймовірно ...
  fler написав:2) чи може Москва розраховувати на подальшу допомогу від Китаю ?

Звичайно, саме тому Путін їде на уклін до Сі
  fler написав:3) як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію з метою припинення бойових дій?

Головне тут - якщо.
Після провалу Трампа з тарифами для Китаю, посля провалу Трампа на Алясці, навіть якщо і попросять, то Китай ніяк не відреагує
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12013
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 14:23

  trololo написав:
  ЛАД написав:[ Замах на Стерненко тоже, конечно, организовывало ГРУ по заданию Путина.


навряд чи пуйло прям на особистий контроль це ставив, враховуючи що кіллер був дуже паршивий. там де ліквідація тримається на контролі, там литвиненко або навальний

але очевидно що це російські спецслужби, малюк підтвердив. і мотиви цілком прості і зрозумілі.

про підрив складів - були повідомлення і про безпілотники, і про загоряння одразу в декількох місцях. і співпадіння по таймінгу. якщо для вас відсутність заочнго вироку росіянам це доказ ну Бог в поміч. але війна наче підтвердила теорію, що росіяни готувались до великої війни, і до порошенка, і під час його президенства. до 5ти денної війни в грузії готувались 2 роки мінімум.

То, что Россия "готувалась до війни", сомнений не вызывает. Ещё с 00-ых.
Укрепляли армию, производили вооружения, разрабатывали новое, усовершенствовали старое.
В отличие от нас.
Всё остальное - ваши предположения, которые могут иметь место, но требуют доказательств. И если даже они справедливы, то это не отменяет нашего собственного раздолбайства в организации охраны военных складов.
"Самые масштабные взрывы боеприпасов на украинских складах" - https://mezha.net/ua/bukvy/100858-samye-masshtabnye-vzryvy-boepripasov-na-ukrainskikh-skladakh/.
Стоит отметить, что взрывы на складах боеприпасов происходили и в “довоенный” период.

Новобогдановка, Запорожская область, 2004, 2005, 2006, 2007
....
Лозовая, Харьковская область, 2008
Это всё тоже диверсии?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35763
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 14952149531495414955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122154
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 981034
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1260)
31.08.2025 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.